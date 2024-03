Das Wörthersee-Stadion in Kärntens Landeshauptstadt bleibt für den SK Sturm Graz ein äußerst "gutes Pflaster", ging seit März 2009 und nunmehr 18 Partien auf dortigem Geläuf nur ein einziges Spiel verloren. Auch am heutigen Sonntag ließen die "Blackies" zum "Kickoff" in die ADMIRAL Bundesliga-Meistergruppe dem SK Austria Klagenfurt beim 4:0-Auswärtserfolg nach fulminanter Startphase nicht den Hauch einer Chance und feierten gegen das Team von Peter Pacult den sechsten Sieg im sechsten Match auf Waidmannsdorfer Boden. Nachfolgend Statements aus beiden Lagern.

Die Abwehrreihe der Klagenfurter Austria rund um Kapitän Thorsten Mahrer und Nicolas Wimmer wurde in Halbzeit eins ordentlich "schwindelig" gespielt, musste in 39 Minuten vier Gegentreffer hinnehmen und war in Abschnitt zwei folglich allen voran auf Schadensbegrenzung aus.

"...haben bei einigen Toren mitgeholfen"

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt):

…über die Partie: „Es klingt jetzt wieder ganz blöd, aber wir sind sehr gut in das Spiel hineingekommen. Dann kriegen wir wieder sehr früh das 0:1, wo wir wieder mithelfen. Das war dann sehr bitter, wenn du in der Halbzeit mit 0:4 hinten nach bist. Natürlich haben wir da bei einigen Toren mitgeholfen. Sturm Graz ist eine absolute Spitzenmannschaft.“



Günther Gorenzel (Geschäftsführer SK Austria Klagenfurt):

…über die Kaderplanung: „Wir haben uns da gemeinsam eine Deadline gesetzt, wo eine Entscheidung fallen muss. Wir arbeiten im Hintergrund akribisch an gewissen Dingen. Wir werden diese Dinge aber nicht großartig nach außen posaunen, sondern Schritt für Schritt die Planung für nächstes Jahr in Angriff nehmen.“

"...haben uns erste Halbzeit nicht mehr erholt"

Thorsten Mahrer (Spieler SK Austria Klagenfurt):

…über die Partie: „Sturm Graz war in der ersten Halbzeit eiskalt. Erste Halbzeit war zum Vergessen. Zweite Halbzeit haben wir probiert, Moral zu beweisen. Ich denke, dass ist das einzig Positive war wir mitnehmen können. Wir waren top motiviert und sind eigentlich gut in das Spiel gekommen. Nach vier Minuten dann gleich ein Nackenschlag. Dann haben wir uns erste Halbzeit nicht mehr erholt."

…über die bevorstehende Länderspielpause: „Die kommt gut, die ist absolut gelegen. Die letzten Partien, einfach um uns da oben reinzukämpfen, haben Substanz gekostet. Auch mental. Da ist eine kleine Auszeit jetzt ganz gut.“

"...nicht nochmal Sechster werden"

Phillip Menzel (Torhüter SK Austria Klagenfurt):

…über die Partie: „Wir haben es die ersten Minuten gar nicht so schlecht gemacht. Kriegen dann aber zwei Tore, die durch eigene Fehler passieren. Dann verlieren wir etwas den Faden. Dann steht es irgendwie auf einmal 0:4. Wir wissen gar nicht so richtig, warum. Weil so wie 0:4 haben wir nicht gespielt. Klar haben wir viele Fehler gemacht, die werden eiskalt ausgenutzt.

Sturm hat es super gemacht und auch in der Höhe verdient gewonnen. Nichtsdestotrotz haben wir uns viel mehr vorgenommen. Dann haben wir zum Glück aufgezeigt bekommen, dass wir so nicht spielen dürfen. Das ist vielleicht sogar ganz gut, dass wir jetzt mal eine auf den Deckel kriegen. Damit wir die nächsten Wochen noch weiter Gas geben.“

…über die Ziele in der Meistergruppe: „Klar willst du nicht nochmal Sechster werden. Aber wenn wir so spielen, wird das nichts. Mit der Leidenschaft müssen wir weitermachen, mit dem Kampfgeist.“



Im November des Vorjahres traf Tomi Horvat (l.) für die "Blackies" in Klagenfurt doppelt, heute sehenswert per Flachschuss mit seinem schwächeren rechten Fuß. Jon Gorenc Stankovic (Mitte) und Co. hatte Christopher Cvetko (r.) samt Team über die volle Distanz im Griff.

"...sehr wichtig, mit einem guten Auftritt in die Meistergruppe zu starten"

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Partie: „Es war ein perfekter Start für uns. Es war uns sehr wichtig, mit einem guten Auftritt in die Meistergruppe zu starten. Heute haben wir diese Meistergruppe mit einem guten Resultat begonnen. Alles andere müssen wir auf uns schauen und uns weiter fokussieren.“

"...können uns den Meistertitel auf jeden Fall zutrauen"

Alexander Prass (Spieler SK Puntigamer Sturm Graz):

…im Vorfeld über die Saisonziele: „Alles andere, als zu sagen, dass wir angreifen und versuchen, den Meistertitel dieses Jahr zu holen, wäre verwerflich. Zu diesem Zeitpunkt der Saison können wir uns das auf jeden Fall zutrauen. Da kann man auf jeden Fall sagen, dass wir das Ding holen wollen.“



…über die Partie: „Spätestens mit dem dritten Tor haben wir gemerkt, dass wir das Spiel in eine richtig gute Richtung gebracht haben. Klagenfurt ist in den ersten Minuten sehr gut hineingekommen, aber wir haben uns dann nicht beeindrucken lassen. Wir haben dann einfach unser Spiel durchgezogen. Wir waren dann eiskalt vor dem Tor.“



…über die bevorstehende Länderspielpause: „Wir sind in einer guten Verfassung. Nach meiner Erfahrung sind wir nach den Länderspielpausen immer sehr gut zurück. Von dem her kann es vielleicht auch was Gutes sein. Einige Jungs können den Akku aufladen und haben ein paar Tage frei. Wir freuen uns dann, wenn wir uns nach der Länderspielpause wieder sehen und die Spiele angehen können.“

Mika Biereth (Spieler SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Partie: „Wir sind hergekommen, um zu gewinnen. Eine gute Leistung in der ersten Hälfte.“

…über die Wichtigkeit des Sieges: „Zu gewinnen ist wichtig. Wir wollen Druck ausüben, aber wir müssen uns auch auf uns selbst konzentrieren. Wir probieren, jedes Spiel zu gewinnen. Dann werden wir sehen, wo wir am Ende der Saison stehen.“

"Wir sind sehr gut reingestartet. Das ist die halbe Miete"

Stefan Hierländer (Spieler SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Partie: „Wir sind sehr gut reingestartet. Das ist die halbe Miete, wenn man gleich mal mit 1:0 in Führung geht. Dann ist es natürlich genau in unsere Richtung gelaufen. Der Spielverlauf war positiv für uns. Von dem her war es eine gute Leistung von uns. Meisterrunde ist nie so einfach, war sehr souverän.“

David Affengruber (Spieler SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Partie: „Wenn man in der ersten Halbzeit 4:0 führt, dann sind die Offensivspieler heute sehr gut gewesen. Wir haben aber auch kein Tor bekommen, also war die ganze Mannschaft sehr gut.“

Youngster Amady Camara (l.) durfte erneut als "Joker" mitmischen und stellt Defensivketten, wie auch jene der Klagenfurter rund um Nicolas Wimmer, mit seiner quirligen und antritsstarken Art regelmäßig vor Probleme.

