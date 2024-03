Zum zweiten Mal seit dem Aufstieg in 2018 geht es für den TSV Egger Glas Hartberg in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga ran, gegenüber 2020 nun erstmals vor Publikum. Und gleich zum Auftakt der Finalrunde der Saison 2023/24 im Frühjahr zum Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg. Wo das Team von Cheftrainer Markus Schopp einen couragierten Spielstart hinlegte, ehe in Minute 22 mit dem Ausschluss von Abwehrstütze Ibone Bowat das Duell beim Favoriten seinen Knackpunkt erlebte. Die Roten Bullen spielten ihre individuelle Klasse aus beim 5:1-Kantersieg. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

"Spielerflüstererer" Markus Schopp hat nach der herben 1:5-Niederlage in der Red Bull Arena beim Meister seine Spieler (hier: Manuel Pfeifer und Dominik Frieser) in der länderspielbedingten Pause wieder aufzurichten.

„Am Ende ein verdienter Sieg, auch in der Höhe"

Gerhard Struber (Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über...

…die Partie: „Wir sind heute den Erwartungen gerecht geworden. Hartberg ist ordentlich hineingestartet in das Spiel, wir haben aber relativ schnell die Zügel in die Hand genommen und haben ein gutes Positionsspiel gehabt. Wir haben uns mit Fortdauer immer wieder die Chancen erarbeitet. Die rote Karte spielt uns dann ein Stück weit rein. Was auch eine klare rote Karte war. Am Ende ein verdienter Sieg, auch in der Höhe. Wir freuen uns jetzt über diesen Auftakt in der Meistergruppe. Da war vieles dabei, was uns sehr hoffnungsvoll macht.“



…die rote Karte von Ibane Bowat: „Mir war vom ersten Moment an klar, dass das eine rote Karte war. Letzter Mann, er hat sich nicht mit fairen Mitteln geholfen. Die Regel sagt ja ganz klar, dass hier Rot zu geben ist.“



…die Angreifer Fernando und Karim Konaté: „Wir freuen uns, wenn wir die beiden irgendwann mal gemeinsam sehen. Natürlich sind Fernando und Karim Konate, was die Geschwindigkeit angeht, eine schwere Bewaffnung.“

"Auch ohne die rote Karte hätten wir gewonnen"

Alexander Schlager (Torhüter FC Red Bull Salzburg): "Wir waren uns von Beginn an sicher, dass wir das Spiel gewinnen. Natürlich ergeben sich für uns mehr Räume, wenn sie eine rote Karte bekommen und ein Mann weniger sind. Sie haben natürlich damit Probleme gehabt. Wir waren auch überzeugt davon gewesen, wenn es elf gegen elf gewesen wäre, dass wir das Spiel gewonnen hätten.

Am Ende hat es uns natürlich in die Karten gespielt. Wir waren dann in den Umschaltsituationen ganz gut und haben uns auch mit fünf Toren gut belohnt."

Amar Dedić (Rechtsverteidiger FC Red Bull Salzburg) über...

…die Partie: „Ein gelungener Start in die Meistergruppe würde ich sagen. Verdienter Sieg, so kann man starten und weitermachen.“



…das Debüt-Tor von Mads Bidstrup: „Gratulation erstmal an ihn. Es ist was Besonderes für ihn, weil er doch nicht so oft Tore macht. Wir freuen uns für ihn, danach kann er irgendwas spendieren.“

„Ein guter erster Kontakt und ein schönes Tor"

Mads Bidstrup (2:0-Torschütze FC Red Bull Salzburg) über...

…die Partie: „Hartberg spielt einen guten Fußball. Sie haben dann aber eine rote Karte bekommen, dann war es ein anderes Spiel.“



…sein erstes Profitor: „Ich freue mich immer für die Mannschaft zuerst, aber das erste Tor meiner Profikarriere ist wirklich ein schönes Gefühl. Ein guter erster Kontakt und ein schönes Tor. Auch etwas hingefallen, sieht nicht so gut aus. Aber der Ball ist ins Tor gegangen, alles gut.“

„Werde Länderspielpause nutzen, und dann bin ich bereit für Sturm Graz"

Luka Sučić (Mittelfeldspieler FC Red Bull Salzburg) über...

…seine Verletzung: „Mir geht es jetzt grundsätzlich wieder gut. Ich bin mit dem Reha-Trainer schon mit dem Ball am Platz. Morgen steige ich locker ins Mannschaftstraining ein. Ich werde jetzt die Länderspielpause nutzen, und dann bin ich bereit für Sturm Graz. Ich werde die Spiele nutzen, die ich vom Trainer bekommen werde. Dann versuche ich, mein Maximum rauszuholen.“



…die Meistergruppe: „Man muss konstant über die zehn Spiele die beste Leistung abrufen. Wir wissen, dass es schwer ist. Sturm ist knapp hinter uns. Aber wir schauen auf uns. Wir gehen das von Spiel zu Spiel an. Dann bin ich überzeugt, dass wenn wir unsere beste Leistung abrufen, am Ende sicherlich Meister werden.“

Donis Avdijaj (l.) wuchtete den Ball in der 38. Minute beim Stand von 1:0 unter den Querbalken des Salzburger Gehäuses, doch stand zuvor im Abseits. Während Gourna-Douath mit den Roten Bullen den 16. Saisonsieg holte und somit bei zwei Punkten Vorsprung in das Gipfeltreffen in zwei Wochen in Graz geht.

„In 18. Minute ist mit dieser Entscheidung ein interessantes Spiel zerstört worden"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…die Partie: „Gratulation an Salzburg! 5:1 gewonnen, das Resultat spricht für sich. Wir waren heute leider nicht in der Lage aus denMöglichkeiten, die wir gehabt haben, die Tore zu machen. Da hat uns etwas die Entschlossenheit gefehlt. In der 18. Minute ist mit dieser Entscheidung ein interessantes Spiel zerstört worden. Wir haben es in Unterzahl schon noch einmal versucht. Das 5:1 ist extrem bitter, aber wir nehmen es hin und an und schauen, dass wir es beim nächsten Mal besser machen."

...die Gegentore: "Wir haben es bei allen Toren nicht gut verteidigt. Das ist etwas, wo wir einfach konsequenter werden müssen. Wir wissen was es heißt gegen einen Gegner wie Salzburg in Unterzahl konsequent zu verteidigen. Da muss man bereit sein, Standardsituationen zu verteidigen. Wir sind in Unterzahl, kriegen eine Freistoß und dadurch das Tor. Das darf so nicht passieren. Da musst du einfach noch klarer verteidigen. Das sind die Dinge, die wir besser machen müssen. Nichts besser als das, um der Länderspielpause die richtigen Analysen anzustellen. Mit den Jungs zu reden und sie im nächsten Spiel noch besser auf das vorzubereiten."

„Es ist eine klare rote Karte für Fernando"

…die rote Karte von Ibane Bowat: „Wir können immer über alles diskutieren. Man kann Rot geben, man muss nicht Rot geben. Es ist sehr mühevoll, weil sie am Ende des Tages doch immer Argumente finden, dass sie das vom Regelwerk her rechtfertigen. Ich bin es mittlerweile leid, über diese Schiedsrichterentscheidungen zu diskutieren, weil wir im Frühjahr einfach zu viele Entscheidungen gegen uns haben."



…eine mögliche rote Karte für Fernando: „Der entscheidende Moment war in der 9. Minute, weil es eine klare rote Karte für Fernando ist. Und das ist der entscheidende Moment, der nicht einmal wahrgenommen wurde, wo sich der VAR nicht einschaltet. In der Argumentation der Schiedsrichter hat er wahrscheinlich zuerst abgeschlossen. Deswegen ist es keine rote Karte. Wir haben die gleiche Situation beim Diakite gehabt, da wurde Rot gegeben. Sie kennen sich vorne und hinten nicht aus.“



…Schiedsrichterleistungen: „Wenn der Herr Lechner dastehen würde, würde er wahrscheinlich andere Argumente finden, wo er sich rechtfertigt. Die Schiedsrichter versuchen ihr Bestes, ist leider Gottes oft nicht so. Es hat heute schon Entscheidungen gegeben, wo wir wieder diskutieren können.“

"Wie wir versucht haben Fußball zu spielen mit zehn Mann, das war schon große Klasse"

Jürgen Heil (Kapitän TSV Hartberg): "Ich finde, dass wir sehr viel richtig gemacht haben und uns einfach bitter bestraft haben lassen. Die Rote Karte war natürlich spielentscheidend. Danach die Tore waren zu billig. Aber wie wir versucht haben Fußball zu spielen mit zehn Mann, das war schon große Klasse und auf das können wir absolut aufbauen."

Donis Avdijaj (Offensivakteur TSV Hartberg): "Es ist enttäuschend und nicht unser Gesicht gewesen. Wir haben gekämpft und sind mit einer anderen Intention hierher gekommen. In der Meistergruppe muss man natürlich jetzt jedes Spiel was Besonderes abliefern. Wir müssen jetzt auch langsam aufhören uns zu bestrafen, indem wir Spiele mit einem Mann weniger bestreiten. Wir müssen das so schnell wie möglich abhaken und uns auf die nächsten Wochen konzentrieren."

War dank seiner Schnelligkeit und technischen Fähigkeiten für Diakité (l.) und Heil (r.) sowie die Hartberger Hintermannschaft ein ständiger Gefahrenherd: RBS-Stürmer Fernando.

„Wo es endet, hätte ich nicht mehr Rot gegeben"

Alfred Tatar (Sky Experte) über die rote Karte von Ibane Bowat: „Da muss man jetzt auf das Foulbild schauen. Wann ist der erste Kontakt von Bowat gegen Fernando und wann endet er? Beim Beginn wäre dann Fernando weggewesen. In dieser ersten Sache des Foulspiels, da Rot. Wo es endet, hätte ich nicht mehr Rot gegeben.“

