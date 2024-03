Seit März 2009 hat der SK Sturm Graz in seiner "Wohlfühloase" am Wörthersee nur eines der 17 Spiele im dortigen Oval verloren. Auch am heutigen Sonntag führte der Weg der "Blackies" zum Start ins Obere Playoff über die Pack nach Waidmannsdorf, um sich mit dem zum dritten Mal en suite für die Meistergruppe qualifizierten Tabellenvierten SK Austria Klagenfurt in ADMIRAL Bundesliga-Runde 23 zu messen und um mit einem klaren 4:0- (Halbzeit 4:0-)Auswärtserfolg in der Lindwurmstadt abermals die Oberhand zu behalten. Vor dem Abendspiel zwischen RB Salzburg und dem TSV Hartberg springt das Ilzer-Team auf Rang 1.

Der Applaus gebührt ihm: SK Sturm-Torjäger Mika Biereth. Der 21-jährige Däne und Leihspieler von der U21 von FC Bayern-Champions League-Viertelfinalgegner Arsenal London sorgte mit seinem frühen Doppelpack schnell für klare Verhältnisse im Klagenfurter Wörthersee-Stadion, wo sich die Grazer ja bekanntlich besonders wohl fühlen. Ob im Vorjahr im ÖFB-Cup-Finale oder generell in der ADMIRAL Bundesliga gegen die Violetten. Bilanz: 6 Spiele = 6 Siege, 16:1 Tore!

Grazer Überfallkommando sorgt schon in Hälfte eins für Entscheidung

Die "Blackies" legten wie von der Tarantel gestochen los: Alexander Prass scheiterte im Eins-gegen-Eins an Philipp Menzel, über Umwege fand die Kugel den Weg zu Mika Biereth, der ins leere Tor vollstreckte - 0:1 (4.).

Gegenüber ließ Max Besuschkow nach einem Querschläger von Alexander Prass die einzige Großchance der Hausherren in Hälfte eins liegen, bevor Mika Biereth nach Chip-Hereingabe des Mittelfeld-Motors an der zweiten Stange einnickte und seinen Doppelpack schnürte (18.). Achtes Tor (!) im elften Pflichtspiel für die dänische Leihgabe des FC Arsenal London.

Und es ging unaufhaltsam, durchwegs monoton in eine Richtung weiter: Otar Kiteishvili legte ab für Tomi Horvat, der mit seinem schwächeren rechten Fuß von der 16er-Kante ins linke untere Eck einschob - 0:3 (23.). In der Endphase von Abschnitt eins, in welcher die Steirer Chance um Chance lancierten, besorgte William Böving nach herrlichem Steilpass von Jusuf Gazibegovic den 0:4-Pausenstand (39.).

Schadensbegrenzung kontra Verwaltungsmodus in Akt zwei

In Abschnitt zwei waren die Heimischen um defensive Stabilität bemüht, während der SK Sturm doch anderthalb Gänge zurückschaltete und den komfortablen Vorsprung verwaltete. Klare Tormöglichkeiten wie jene von Mika Biereth nach herrlicher Hereingabe von Linksverteidiger David Schnegg (65.) hatten Seltenheitswert.

In der Schlussphase plätscherte die Partie ein wenig vor sich hin, ließen die Grazer in ihrer wettbewerbsübergreifend 39. (!) Pflichtpartie der Saison Ball und Gegner laufen, überstanden zwei Möglichkeiten der Kärntner - durch den eingewechselten Andrew Irving in der Nachspielzeit - unbeschadet und brachten letzten Endes den klaren Auswärtssieg mühelos über die Ziellinie.

Vor dem Abendspiel, in welchem Liga-Leader FC Red Bull Salzburg den TSV Hartberg in Empfang nimmt, klettert der SK Sturm damit an die Tabellenspitze (26 Punkte), kann jedoch durch jeglichen Punktezuwachs der Roten Bullen wieder eingeholt werden.

ADMIRAL Bundesliga, 23. Runde / Meistergruppe, 1. Runde

Sonntag, 17. März 2024, 14:30 Uhr, 28 Black Arena Klagenfurt, Z: 6.000; SR: Alan Kijas/NÖ

SK Austria Klagenfurt - SK Puntigamer Sturm Graz 0:4 (0:4)

SK Austria Klagenfurt (4-2-3-1): Menzel - Schumacher, Wimmer, Mahrer, Straudi (29. Gkezos) - Cvetko (72. Robatsch), Wernitznig (72. Irving) - Schwarz, Besuschkow, Bonnah (36. Arweiler) - Binder. Trainer: Peter Pacult.

SK Sturm Graz (4-4-2 Raute): Jaros - Gazibegovic (80. Johnston), Affengruber, Wüthrich, Schnegg - Gorenc Stankovic (73. Geyrhofer), Horvat, Prass, Kiteishvili (61. Jatta) - Böving (80. Hierländer), Biereth (73. Camara). Trainer: Christian Ilzer.

Torfolge: 0:1 Biereth (4.), 0:2 Biereth (18., Prass), 0:3 Horvat (23., Kiteishvili), 0:4 Böving (39., Gazibegovic).

Gelbe Karten: Besuschkow (24., Foulspiel), Wernitznig (35., Foulspiel), Irving (85., Foulspiel).

Fotocredit: RiPu-Sportfotos