14 Mal trafen der FC Red Bull Salzburg und TSV Egger Glas Hartberg in der ADMIRAL Bundesliga seit dem Aufstieg der Oststeirer in 2018 aufeinander. 13 Mal gewannen die Roten Bullen, bei einem Remis. Doch in dieser Saison tat sich der Serienmeister gegen das Schopp-Team schon zwei Mal verdammt schwer. In der Liga ein mühevoller, später 3:2-Heimsieg am 25.11. und davor im ÖFB-Cup brauchten die Salzburger sogar ein Elfmeterschießen, um weiterzukommen. Im vierten Saison-Duell (inkl. Cup) war die 22. Minute der Knackpunkt: Rot für TSV-Abwehrspieler Bowat. "Freie Bahn" für die Roten Bullen beim verdienten 5:1-Heimsieg.

Er hat´s mal wieder getan: Petar Ratkov. Alle seine bisherigen fünf Saison-Bundesligatore fielen vor der Pause und waren stets der erste Treffer für die Salzburger. Die Roten Bullen heute beim 5:1 gegen den TSV Hartberg mit fünf verschiedenen Torschützen.

Rot nach VAR-Entscheid für Bowat - Hartberg nach 22 Minuten zu Zehnt

"Wir wollen mutig, aber nicht dumm sein", gab TSV-Trainer Markus Schopp selbstbewusst die Marschroute aus, die nach verheißungsvoller, ambitionierter und beherzter Startphase der Blau-Weißen allerdings nach 22 Minuten einen erheblichen Dämpfer, ja Rückschlag erhält - ein Knackpunkt im Spiel. Ibone Bowat bringt bei einer Abwehraktion den langen Flugball nicht unter Kontrolle und im Laufduell RBS-Stürmer Fernando zu Fall. Der Innenverteidiger sieht zunächst die gelbe Karte, ehe der erfahrene Bundesliga-Referee Harald Lechner nach VAR-Check und Videostudium in der Review Area auf rot umswitcht. Notbremse! Der 21-jährige Leih-Abwehrspieler vom FC Fulham U21 war letzter Mann.

Somit kommt bei den dezimierten Oststeirern mit Steinwender ein neuer Innenverteidiger für Mittelfeld-Youngster Fillafer. Während Österreichs Fußball-Flaggschiff von der Salzach die Schlagzahl erhöht. Standardspezialist Maurits Kjaergaard mit der gefühlvollen Hereingabe auf Strahinja Pavlović, doch der aufgerückte serbische Innenverteidiger scheitert aus Nahdistanz am reaktionsschnellen Raphael Sallinger (25.).

Ratkov eröffnet den Torreigen nach Kjaergaard-Freistoß

Der drei Minuten später dann doch den Ball aus dem Netz holt. Wieder ein Freistoßball von Maurits Kjaergaard aus dem rechten Halbfeld, diagonal gezogen auf den Kopf von Petar Ratkov. Und der 1:0-Führungstor-Spezialist vollendet an der hinteren Stange zu seinem fünften Saisontor (das zweite gegen Hartberg in der Red Bull Arena).

Die Gäste bleiben von den erhaltenen Rückschlägen erstaunlich unbeeindruckt. Praktizieren auch gegen den Favoriten und in Unterzahl ihr bewährt schnelles Umschaltspiel. Nach feiner, zielstrebiger Kombination wuchtet Endabnehmer Donis Avdijaj die Kugel sogar sehenswert unter die Querlatte. Doch da der 27-jährige Nationalspieler des Kosovo klar im Abseits stand, bleibt es beim 1:0.

Allerdings nicht bis zum Pausenpfiff. Denn zuvor zelebrieren die Roten Bullen eigens eine blitzsaubere Kombination, an deren Ende Fernando für Bidstrup auflegt und der 23-jährige Däne trifft in seinem 20. BL-Spiel zu seinem Profi-Premierentor präzise ins rechte Eck - 30. Saisongegentor für die Gäste, 2:0-Halbzeitstand.

Alarmstufe eins, wenn sich Maurits Kjaergaard den Ball beim Standard zurecht legt. Der 20-jährige Däne servierte für Petar Ratkov zum 1:0-Führungstor. Die Roten Bullen in dieser BL-Saison bereits mit je zehn Kopfballtoren und Treffern nach "ruhendem Ball".

Nach Slapstick-Abwehraktion macht Fernando alles klar - verdientes Ehrentor durch Heil

Der "gebrauchte Sonntag" nahm für den tapferen TSV nach dem Seitenwechsel seinen Verlauf. Nach einer Slapstick-Abwehraktion wird Fernando regelrecht beschenkt bei seinem vierten Saisontor - 3:0. Der 16. Sieg in der Spielzeit 2023/24 ist damit vorzeitig besiegelt, wobei der Spitzenreiter zum vierten Mal in Folge ohne Gegentor bleiben will und vorne "auf die 50" (Tore) zugeht. Beim möglichen 49. BL-Saisontor steht dem eingewechselten Karim Konaté beim Kopfball nur die Querlatte im Weg (73.).

Während der Ivorer angeschlagen draußen behandelt wird, fahren die Hartberger beim kurzzeitigen "Zehn gegen Zehn" über den agilen Avdijaj einen erfolgreichen Konter. Der gebürtige Deutsche zieht ab, ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager macht sich lang und pariert, ehe TSV-Kapitän Jürgen Heil aus Nahdistanz zum 3:1-Ehrentreffer und seinem ersten Saisontor abstaubt (78.). Die Salzburger Sorglosigkeit in der Defensive wurde wenig später beinahe mit dem Anschlusstor quittiert, doch der eingewechselte Providence scheitert an Keeper Schlager (81.).

50. Saisontor für Rote Bullen

Auf der Gegenseite verhindert sein Pendant Raphael Sallinger im Eins-gegen-Eins kontra Sekou Koïta den vierten RBS-Treffer. Der dann doch fällt, dank Oscar Gloukh. "Oscar-reif"! Mit filigraner Schusstechnik krönt der 19-jährige Israeli seine Leistung mit dem 4:1 (86., via Innenstange).

In der Nachspielzeit sticht dann auch noch Joker Sekou Koïta (90.+4). 50. Saisontor für die Roten Bullen, die wie am 20. August im Grunddurchgang in Hartberg erneut mit 5:1 den TSV besiegen.

Nach Torspektakel von RB Salzburg und SK Sturm folgt am Ostersonntag das Spitzenspiel

Nach der länderspielbedingten Bundesliga-Pause empfängt der TSV Hartberg am Ostersonntag, den 31. März, den SK Rapid (14:30 Uhr), während der FC Red Bull Salzburg zum Schlager der 24. Runde bei seinem ärgsten Verfolger - SK Sturm Graz (heute 4:0-Sieger bei Austria Klagenfurt) - gastiert (17 Uhr).

ADMIRAL Bundesliga 23. Runde, Meistergruppe 1. Runde

Sonntag, 17. März 2024, 17 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 8.134; SR: Harald Lechner/Wien

FC Red Bull Salzburg vs. TSV Egger Glas Hartberg 5:1 (2:0)

FC Red Bull Salzburg (4-4-2): Schlager (K) - Daniliuc (60. Dedić), Solet, Pavlović, Guindo (87. Forson) - Bidstrup, Gourna-Douath, Gloukh, Kjaergaard (60. Diambou) - Fernando (60. Konaté´), Ratkov (72. Koïta) Trainer: Gerhard Struber.

TSV Hartberg (4-4-2): Sallinger - Heil (K), Komposch, Bowat, Pfeifer - Diakité (69. Halwachs) - Fillafer (24. Steinwender), Avdijaj, Sangaré (69. Kainz), Prokop (57. Frieser) - Entrup (57. Providence). Trainer: Markus Schopp.

Torfolge: 1:0 Ratkov (28., Kjaergaard Freistoß), 2:0 Bidstrup (45.+1, Fernando), 3:0 Fernando (51., Gloukh), 3:1 Heil (75.), 4:1 Gloukh (84.), 5:1 Koïta (90.+4, Goukh).

Gelbe Karten: Pavlović (20., SR-Kritik) / Halwachs (90., Foulspiel), Pfeifer (90.+2, Foulspiel).

Rote Karte: Bowat (22., Notbremse).

