Nicht nur das Gipfeltreffen zwischen dem Tabellenzweiten SK Sturm Graz und Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg (Ostersonntag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) zieht die Fußball-Fans in der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 in den Bann, sondern auch das Kellerduell zwischen Schlusslicht SC Austria Lustenau und dem Vorletzten WSG Tirol (Samstag, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), die beide - wie beim Spitzenduo - ebenfalls nur zwei Punkte trennen. Die Wattener stellen sich am Bodensee auf einen "Kampf auf Biegen und Brechen" ein und wollen unbedingt vermeiden, mit der Roten Laterne heimzukehren.

Voller Einsatz und mitunter auch mal "Augen zu und durch" sind gefragt für Lukas Sulzbacher und die WSG Tirol am kommenden Samstag im Kellerduell gegen Austria Lustenau in Bregenz. Im Grunddurchgang gelang dem 23-jährigen Außenverteidiger gegen die Vorarlberger sein einziges Saisontor, das den Wattenern damals drei Punkte bescherte. Der Niederösterreicher erzielte am 17. September 2023 in der 62. Minute nach Vorarbeit von Nik Prelec den 3:2-Siegtreffer in Lustenau. Das Rückspiel in Innsbruck gewann die Austria vor wenigen Wochen am 11. Februar mit 2:0.

Im Grunddurchgang gewann jeweils das Auswärts-Team

Zum Start in sein Vorarlberg-Doppel (eine Woche später am Freitag, den 5. April, beim SCR Altach, Ankick: 19:30 Uhr) gastiert der Tiroler Bundesligist am kommenden Samstag bei der Lustenauer Austria. Lediglich 150 Meter Luftlinie trennen das Bregenzer ImmoAgentur Stadion und den Bodensee. Die grün-weiße Austria, die sich aufgrund des Neubaus des heimischen Reichhofstadions im dortigen 'Exil' in der Bundeshauptstadt Vorarlbergs befindet, kann ebenso wie der Tiroler Bundesligist auf spielstarke Wochen zurückblicken.

In den vergangenen drei Runden sammelte die Heraf-Elf insgesamt fünf Punkte und befindet sich nach der Punkteteilung und dem Remis gegen Aufsteiger FC Blau-Weiss Linz zum Auftakt in den Qualifikationsdurchgang mit sechs Punkten auf Platz 12. Die Grün-Weißen aus Wattens haben nach dem späten 1:1-Unentschieden gegen den RZ Pellets WAC am vergangenen Spieltag aktuell acht Zähler vorzuweisen und befinden sich in der "Sandwich-Position" zwischen der Lustenauer Austria sowie dem FC Blau-Weiss Linz und dem CASHPOINT SCR Altach (jeweils zehn Punkte).

Abstiegskampf pur

Die Reise über den Arlberg wird für die Elf von Cheftrainer Thomas Silberberger abermals zur Geduldsprobe. Konnte man diese beim Frühjahrsauftakt (0:2-Niederlage) am Innsbrucker Tivoli noch nicht bestehen, so gilt es, an Spieltag 24 der ADMIRAL Bundesliga den exorbitant hohen Ballbesitz, den Grün-Weiß aller Voraussicht nach auch am Samstag vorfinden wird, in Zählbares umzumünzen und einen weiteren Schritt Richtung Ligaerhalt zu gehen.

Länderspielpause abschütteln

Während mit Mahamadou Diarra und Aleksander Buksa zwei WSGler auf internationalem Parkett zu überzeugen wussten (siehe Beitrag), schufteten die restlichen Mannen von Cheftrainer Thomas Silberberger in heimischen Gefilden dem Liga-Alltag entgegen. Neben zehn Trainingseinheiten innerhalb von acht Tagen stand dabei auch ein Testspiel gegen den deutschen Drittligisten SSV Jahn Regensburg am Programm, das in einem 1:1-Unentschieden mündete.

🥳 Unser Rückhalt im Kasten feiert heute seinen 22. Geburtstag. Alles Gute, Adam! 🎂💚#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/64jlVY2LKr — WSG Tirol (@WSGTIROL) March 28, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL