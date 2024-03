Er stammt aus dem Nachwuchs des SK Sturm Graz, feierte bei den "Schwoazn" am 27. Februar 2022 mit erst 17 Jahren seine ADMIRAL Bundesliga-Feuertaufe, absolvierte für die Steirer als Einwechselspieler gesamt vier BL-Einsätze, ehe Moritz Wels im vergangenen Sommer vom Vizemeister zum FK Austria Wien wechselte. Um heute Abend zum Auftakt der 24. Runde in der Generali-Arena gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz endlich zu seinem BL-Startelf-Debüt zu kommen (siehe auch Ligaportal-LIVETICKER). Das jedoch jäh nach 17 Minuten für den 19-jährigen Mittelfeldspieler beendet war...

Bitterer Karfreitag-Abend für Moritz Wels bei seinem Bundesliga-Startelf-Debüt.

Ampelkarte binnen vier Minuten nach wiederholtem Foulspiel

Der beidfüßige Mittelfeldspieler ging hochmotiviert in das Duell mit dem Aufsteiger aus der Stahlstadt, wollte sich logischerweise beweisen und für weitere Startelf-Einsätze (zuvor bisher sieben Einwechslungen in der ADMIRAL Bundesliga, zwei für Austria Wien). Doch nachdem Moritz Wels gegen Blau-Weiß-Toptorjäger Ronivaldo zu spät kam und ein Foulspiel beging, erhielt der gebürtige Hartberger von Schiedsrichter Arnes Talic bereits nach 13 Minuten die gelbe Karte. Um vier Minuten später vorzeitig zur "tragischen Figur" der Freitagabend-Flutlichtpartie in der Generali Arena zu werden.

Nach dem nächsten Foulspiel, diesmal gegen Alexander Briedl, folgte für den ÖFB-U21-Teamspieler die "Ampelkarte" und folglich der Ausschluss (17.). Was für ein misslungenes Startelf-Debüt. Die Violetten demzufolge nach knapp über einer Viertelstunde personell dezimiert.

