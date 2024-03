Der TSV Hartberg bittet den Rekordmeister zum "Ostertanz" (Sonntag, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Nach der 1:5-Niederlage bei Serienmeister FC Red Bull Salzburg möchten die Schopp-Schützlinge gegen den SK Rapid in Runde 2 der Meistergruppe erstmals anschreiben und zugleich die stolze Heimserie ausbauen. Seit acht (!) Spielen und Ende August (!) sind die Blau-Weißen daheimunbesiegt. Ziel & Motto daher: „Alle Neune“! In den beiden bisherigen Saison-Duellen mit den punktgleichen Hütteldorfern blieben Kapitän Heil & Co. bei zwei 1:0-Siegen makellos. Allzugern würde der TSV den Gästen ein erneutes Déjà-vu bescheren.

Ein Garant für die bisher so erfolgreiche Saison des TSV Hartberg: Schlussmann Raphael Sallinger, der in der Spielzeit 2023/24 schon zwei Mal den SK Rapid zur Verzweiflung trieb und gegen die Grün-Weißen kein Gegentor zuließ. Auch im dritten Duell mit Grün-Weiß will der 28-jährige Klagenfurter die "weiße Weste" wahren.

TSV-Trio erfolgreich auf internationaler Bühne

Genährt vom überaus erfolgreichen Grunddurchgang gehen die Blau-Weißen gestärkt in das Duell mit dem SK Rapid. Drei Hartberger tankten zusätzlich Selbstvertrauen bei Länderspieleinsätzen. Top-Torjäger Maximilian Entrup war beim rot-weiß-roten A-Team-Lehrgang mit dabei, stand gegen die Slowakei im Kader und im Heimspiel gegen die Türkei wurde der 26-jährige Mittelstürmer in der 82. Minute vom deutschen Teamchef Ralf Rangnick eingewechselt und erzielte in der Nachspielzeit sensationell sein ÖFB-Team-Premierentor zum 6:1.

Mamadou Sangare traf beim Testspiel der U23 von Mali in Japan zum zwischenzeitlichen Ausgleich (3:1-Sieg). Und Abwehrspieler Ibane Bowat gewann mit der schottischen U-21-Auswahl gegen Kasachstan mit 4:1, ist allerdings am Ostersonntag gegen die Hütteldorfer gesperrt nach seiner erhaltenen roten Karte in Salzburg.

Der SK Rapid startete mit einem 0:0 in die Meistergruppe gegen den LASK. Nach den vielen öffentlichen Unruhen wollen sich die Hütteldorfer wieder auf das Sportliche fokussieren und konzentrieren. Die Grün-Weißen sind im Frühjahr noch ungeschlagen und zeigen sich unter dem deutschen Neo-Coach Robert Klauß stark verbessert und als richtig gute und kompakte Mannschaft.

Was haben die Offensivkräfte des SK Rapid, Christoph Lang und Marco Grüll, am Ostersonntag beim TSV Hartberg vor? Christoph Lang kehrt an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück, machte durch seine starken Leistungen im Herbst für die Oststeirer auf sich aufmerksam und ist auf Anhieb auch bei den Hütteldorfern die erhoffte Verstärkung, bewies dabei auch bereits Freistoßtor-Qualitäten. Und Marco Grüll kehrt nach seiner Zwangspause zurück und wird besonders motiviert sein.

Voller Gäste-Sektor - Wiedersehen mit Christoph Lang, Marco Grüll vor Comeback

Zuletzt gab es für die Rapidler vier Remis, zwei Siege und den Einzug ins Uniqa-ÖFB-Cup-Halbfinale, wo es am Mittwoch nach Ostern erneut in die Steiermark geht - ADMIRAL 2. Ligist und Überraschungsmannschaft DSV Leoben wartet. SK Rapid-Kapitän Guido Burgstaller fehlt in Hartberg noch gesperrt. Dagegen ist Unterschiedsspieler Marco Grüll wieder spielberechtigt. Der Gästesektor ist bereits ausverkauft, 1.000 Rapid-Fans werden erwartet.

Speziell wird die Partie auch für Christoph Lang. Der 22-jährige Deutschlandsberger entwickelte sich im Herbst beim TSV Hartberg richtig gut und brachte mit fünf Toren und drei Vorlagen die Blau-Weißen auf Meistergruppen-Kurs. Im Winter folgte vom flexiblen Offensivakteur dann der Wechsel in die Bundeshauptstadt. Ausgerechnet im letzten Spiel gegen den SK Rapid erzielte Lang im November das Hartberger-Goldtor. Der damalige SK Sturm-Leihspieler zog in der sechsten Minute von der rechten Seiten nach innen, wurde dabei nicht entscheidend von Martin Moormann attackiert und schloss mit seinem linken Fuß maßgenau ins lange Eck ab zum Blitztor ab.

Der SK Rapid rannte über die restliche Spielzeit vergeblich an und scheiterte bei insgesamt 23 Torschüssen mehrfach an der eigenen Chancenverwertung sowie am überragenden Hartberg-Goalie Raphael Sallinger. Für Rapid hatte die Partie damals auch personelle Konsequenzen: Trainer Zoran Barisic wurde vier Tage nach der Niederlage entlassen. Während ÖFB-Team-Jungnationalspieler Christoph Lang am Sonntag nun erstmals mit den Hütteldorfern in die Oststeiermark kommt.

Schopp: „Unsere große Aufgabe ist es jetzt, das zu bestätigen"

Beim 1:0-Sieg in Runde 3 in Hütteldorf stach übrigens vor 15.600 Zuschauern im Allian Stadion Joker Christoph Urdl. Der entscheidende Moment des Spiels ereignete sich in Min. 68 und wieder war Moormann beteiligt, nach dessen Ballverlust die Hartberger ihr effizientes Umschaltspiel praktizierten und ein Providence-Schuss nach Entrup-Hereingabe zur idealen Vorlage für Urdl wurde. Der 24-Jährigen brauchte den Ball nur mehr zu seinem ersten Tor im dritten BL-Spiel über die Linie zu drücken.

Sind aller guten 1:0-Siege für die Hartberger nun drei? Cheftrainer Markus Schopp: „Das Ziel des TSV muss es sein, die beiden Resultate aus dem Grunddurchgang zu bestätigen, wo wir bekanntlich beide Spiele gewonnen haben. Die Leistung und das Resultat müssen passen. Wir können beide Spiele einordnen, im Heimspiel hatten wir riesengroßes Glück. Das haben wir uns aber auch erarbeitet.“ Womit der 50-jährige Grazer auf die Performance im gesamten Grunddurchgang verweist, den der TSV vor dem SK Rapid beendete: „Da braucht man nicht von Glück sprechen, da waren wir verdient vorne.“

"Wollen ein richtig gutes Statement setzen"

Markus Schopp weiter zum bevorstehenden Match am Sonntag: "Spiele gegen Rapid sind immer etwas Besonderes. Ich glaube, dass wir ein gut, wenn nicht ausgezeichnet besuchtes Spiel haben werden. Wir treffen auf eine sehr gute Rapid-Mannschaft. Aber ich glaube, dass auch wir als TSV in einer sehr guten Verfassung sind und die Möglichkeit vor eigenem Publikum nützen wollen, ein richtig gutes Statement zu setzen."

Innenverteidiger Michael Steinwender: "Wir erwarten ein sehr intensives Spiel und hoffen, dass viele Fans ins Stadion kommen um uns zu unterstützen, weil wir das vor allem gegen diesen Gegner brauchen werden, um die drei Punkte zuhause einzufahren."

DUELL-BILANZ

Das Duell TSV Egger Glas Hartberg gegen den SK Rapid gab es in der Vergangenheit 19 Mal in Pflichtpartien. 7 TSV-Siege, 4 Unentschieden, 8 Siege Rapid stehen zu Buche.

Die ADMIRAL Bundesliga-Bilanz ist völlig ausgeglichen! Je sechs Siege und vier Remis. Die letzten zwei Duelle, beide aus der laufenden Saison, zaubern allen Hartbergern ein Lächeln ins Gesicht. Beide Duelle wurden mit 1:0 gewonnen.

Siehe auch:

ADMIRAL BL-Saison 2023/24 Vorschau Rd. 24: Gipfeltreffen und Kellerduell um Big-Points

Baumis Bundesliga-Expertentipp, Runde 24: "Das sind meine Sieger im Spitzenspiel und Kellerduell"

Seit 8 Heimspielen bzw. seit Ende August 2023 sind unsere Jungs im eigenen Stadion ungeschlagen. Das Ziel beim Oster-Heimspiel (So. 14:30 Uhr) gegen den @skrapid sind natürlich "Alle Neune". 🎳



Der Vorbericht: https://t.co/4ziHhumikx#htbscr #admiralbl #forzatsv #nevergiveup pic.twitter.com/HgQC8Uflzi — TSV Hartberg Fußball (@tsv_hartberg) March 29, 2024

Fotocredit: Josef Parak und GEPA-ADMIRAL