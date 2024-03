Nach den beiden Siegen im Grunddurchgang (4:1, 2:1) hatte sich Qualigruppen-Spitzenreiter Austria Wien in Rd. 24 der ADMIRAL Bundesliga gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz mit einem 0:0 zu begnügen. Im Falle eines Heimsieges des WAC am Samstag gegen den SCR Altach fallen die Veilchen auf Rang 2. Tragische Figur am Freitagabend war Youngster Moritz Wels, der bei seinem BL-Startelf-Debüt nach 17 Minuten die gelb-rote Karte sah. Zu Zehnt blieb das Wimmer-Team im siebenten BL-Spiel in 2024 zum sechsten Mal unbesiegt (4S, 2U, 1N). In bisher vier QG-Spielen gab es vier Remis. Nachfolgend STATEMENTS aus beiden Lagern.

Frans Krätzig war mal wieder einer der auffälligsten Austria-Akteure. Der 21-jährige Leihspieler vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München rückte nach dem Ausschluss für Moritz Wels von der linken Außenbahn mehr ins Zentrum.

"Die 15. Minute hat den Plan bisserl durcheinander geworfen"

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

...wie sein Fazit ausfällt: "Wie fällt es aus...wir hätten das Spiel gerne gewonnen. Die 15. Minute hat den Plan ein bisserl durcheinander geworfen. Ich glaube trotzdem, dass, egal ob wir jetzt ein Mann in Unterzahl waren, klar sichtbar war, dass wir auf Sieg gespielt haben. Dass wir das Spiel gewinnen wollten, mehr für das Spiel investiert haben und trotzdem versucht haben, hoch zu pressen, hohe Ballgewinne zu haben.

Wir haben auch versucht über Ballbesitz Chancen zu kreieren, was uns nicht so gelungen ist. Was immer schwierig ist gegen einen tief stehenden Gegner. Das wäre auch zu Elft schwierig gewsen."

...weiter zum Spiel: "Die paar Momente, wo wir die Kette aufgerissen haben, haben wir nicht zu Ende gebracht bzw. das Tor nicht getroffen. Nach hinten haben wir nicht viel zugelassen. Ich glaube die eine Chance, wo der Jo leider ausrutscht. Aber ansonsten hat es die Mannschaft ordentlich wegverteidigt und trotz Unterzahl mutig auf Sieg gespielt."

...ob er mit dem Punkt zufrieden ist: "Es ist ein gemischtes Gefühl, ob man mit dem Punkt zufrieden ist. Ich glaube, dass es zwei zu wenig sind. Man hat auch bei den Spielern gesehen, dass sie mehr wollten und sie dann etwas enttäuscht waren. Nichsdestotrotz haben wir es 75 Minuten gegen einen Mann mehr ordentlich zu Ende gebracht."

"Habe Mannschaft gesehen, die brutale Mentalität gezeigt hat"

Manfred Fischer (Kapitän FK Austria Wien): "Anfänglich schon viel Ärger, schlussendlich dann doch Freude, weil ich eine Mannschaft gesehen habe, die eine brutale Mentalität gezeigt hat. Die sich den Punkt absolut verdient und da können wir richtig zufrieden sein."

"Wir sind sehr happy mit dem Punkt, sehr happy mit der Leistung"

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer FC Blau-Weiß Linz) über...

...sein Spiel-Fazit: "Ich denke, dass wir eine sehr, sehr gute Leistung geboten haben über 90 Minuten. Wir waren gleich im Spiel, haben eine Topchance gehabt durch Alex Briedl und eine Chance durch Ronivaldo. Dann nach der gelb-roten Karte erwartet sich natürlich jeder, dass Blau-Weiß hier das Kommando übernimmt.

Als Aufsteiger in Wien, gegen Austria Wien. Wenn man natürlich das Spiel und die Mannschaften genauer anschaut, dann weiß man, dass das nicht zu erwarten ist. Wir sind sehr happy mit dem Punkt, sehr happy mit der Leistung."

...weiter zur Leistung: "Wir waren hinten heraus mental sehr stabil. Wir sind nicht nervös geworden und mutig geblieben, haben eine neue Grundordnung auf dem Platz gehabt und haben das toll umgesetzt. Ich bin heute sehr zufrieden mit der Leistung, aber natürlich mit einem Sieg wäre es noch schöner. Aber das ist so im Fußball, man will gewinnen...aber die anderen wollen auch gewinnen."

"Durch rote Karte für Austria haben wir früh Oberwasser gehabt"

Alexander Briedl (Mittelfeldspieler FC Blau-Weiß Linz): "Durch die rote Karte für die Austria haben wir schon relativ früh Oberwasser gehabt. Wir sind auch zu vielen Chancen gekommen, aber leider haben wir die heute nicht genutzt."

