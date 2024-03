Turbulenter Samstag für den SCR Altach beim Gastspiel der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim WAC. Erst die missglückte Anreise vom Teamhotel, wodurch diese Partie der Qualigruppe 15 Minuten später begann. Dann eine vielversprechende erste Halbzeit, in der die Rheindörfler die Partie bestimmten, jedoch Chancenwucher betrieben, dann doch ein Tor bejubelten (75.). Doch dem vermeintlichen Kopfballtor von Constantin Reiner wurde die Anerkennung verwehrt. Sehr zum Unmut im Lager der Vorarlberger. Für Kapitän Lukas Jäger gar ein verfrühter April-Scherz. Siehe dazu STATEMENTS aus beiden Lagern plus Referee!

Kapitän Lukas Jäger und die Altacher jubelten zu früh, nachdem der aufgerückte Innenverteidiger Constantin Reiner nach einer Freistoßhereingabe per Kopfball mit dem Rücken zum Tor das vermeintliche Führungstor erzielt hatte (76. Min.). Im Finish rettete Schlussmann Stojanovic mit einer Mega-Parade sogar noch den einen Punkt, den sich die Gäste um den gesperrten Cheftrainer Joachim Standfest in der Lavanttal Arena auch redlich verdient hatten.

„Wenn ich Herrn Baumgartner zuhöre, ist es eine Fehlentscheidung“

Joachim Standfest (gesperrter Cheftrainer Cashpoint SCR Altach):

…das Spiel: „Wir hatten eine richtig gute erste Halbzeit und richtig gute Torchancen, wo man eigentlich Tore machen muss. In der zweiten Hälfte hatten wir in den ersten paar Minuten keinen Zugriff, was aber auch wieder besser geworden ist. Eigentlich hätten wir als Sieger vom Platz gehen müssen.“

…die umstrittene Schiedsrichterentscheidung: „Wenn ich Herrn Baumgartner zuhöre, ist es eine Fehlentscheidung.“

…ob es an Qualität im Kader fehlt: „Man kann sowas nicht sagen. Es ist bei Stürmern nun mal so, dass sie mal nicht treffen. Die Schritte, die wir vom Herbst zum Frühjahr gemacht haben, sehen richtig gut aus. Es geht um Ergebnisse, aber die werden kommen, wenn wir so weitermachen.“

„Wir hätten mindestens mit einem oder zwei Tore in Führung gehen müssen"

Lukas Jäger (Kapitän Cashpoint SCR Altach) über...

…wie schwer das Unentschieden zu akzeptieren ist: „Sehr schwer. Wir hätten mindestens mit einem oder zwei Tore in Führung gehen müssen. Dann hätten wir wahrscheinlich das Spiel gewonnen.“

…die umstrittene Foulentscheidung gegen ihn: „Das ist ein schlechter Scherz für mich. In den meisten Fällen wird das nicht gegeben.“

…die schlechte Chancenverwertung der Altacher: „Es ist die fehlende Effizienz. Wir haben gute Spiele, aber belohnen uns nicht.“

„Die erste Halbzeit muss ich auch einiges auf meine Kappe nehmen"

Christian Gebauer (Offensivakteur SCR Altach): „Wir haben wieder eine richtig, richtig gute Mannschaftsleistung an den Tag gelegt und müssen uns jetzt endlich mal mit einem Tor belohnen. Die erste Halbzeit muss ich auch einiges auf meine Kappe nehmen, dass ich zwei Großchancen nicht genutzt habe.

Aber wie gesagt, ich bin sehr stolz auf die Truppe. Deswegen glaube ich auch, dass in den nächsten Wochen der Knoten mit einem Tor platzen wird."

„Dann ist uns leider zu Unrecht das Tor wieder aberkannt worden"

Roman Wallner (SCR Altach-Co-Trainer, der den gesperrten Joachim Standfest vertrat): „Ich finde, dass wir heute im Großen und Ganzen ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Vor allem in der ersten Halbzeit, in der wir es verdient hätten, um das Spiel viel früher auf unsere Seite zu ziehen. Wenn man die ganzen Möglichkeiten betrachtet, die wir gehabt haben.

In der zweiten Halbzeit ist es zwischendurch etwas abgeflaut, doch nach 10, 15 Minuten haben wir uns wieder recht gut erfangen. Dann ist uns leider zu Unrecht das Tor wieder aberkannt worden. Am Schluss muss man natürlich sagen, dass in der Situation, wo der Deki (Anm.: Torhüter Dejan Stojanovic) den Ball von der Linie kratzt, wir auch das nötige Glück hatten. Wenn wir so weiter machen, jetzt haben wir ja ein Heimmatch, sind wir auf einem sehr guten Weg und machen viel richtig."

„Dass das im Spiel oft vorkommt und zu 95% nicht gegeben wird, ist...

Dominik Baumgartner (Kapitän WAC) über...

…die umstrittene Foulentscheidung: „Im ersten Moment hat er die Hand draußen. Dass das im Spiel oft vorkommt und zu 95% nicht gegeben wird, ist gar nicht die Frage. Wahrscheinlich kann man das regeltechnisch als Foul geben. Von dem her waren wir glücklich in der Situation.“

…den Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben da angeschlossen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Es war einfach schlecht. Wir können froh sein, dass wir mit 0:0 in die Pause gehen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel bestimmt, ohne wirklich zwingend zu werden. Wenn es ganz glücklich läuft, schießen wir am Schluss das 1:0 wo der Tormann überragend hält. Das ist nicht unser Anspruch. Altach ist extrem robust in die Zweikämpfe gegangen und wir haben uns in allen drei Spielen gegen Altach sehr schwergetan.“

„Ich bleibe bei meiner Entscheidung"

Dr. Safak Barmaksiz (Schiedsrichter) über...

…die umstrittene Foulentscheidung: „Ich bleibe bei meiner Entscheidung. Der Spieler Jäger hat nur die Absicht, den Spieler Baumgartner zu blocken. Er schaut nur zum Gegner und blockiert ihn mit beiden Händen. Er verhindert so, dass der Spieler zum Ball kommen kann und deshalb habe ich es abgepfiffen.“

…ob es nicht ein handelsüblicher Zweikampf war: „Ein Zweikampf ist handelsüblich mit der Absicht den Ball zu spielen. Diese Absicht hatte er dort nicht. Deshalb habe ich auf Foul entschieden.“

„Wir haben alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten"

Manfred Schmid (Cheftrainer WAC): „Wir haben alles vermissen lassen, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten viel Energie auf den Platz bringen, wir wollten besser Fußball spielen, wir haben die Zweikämpfe nicht angenommen. Altach war die bessere Mannschaft.

In der zweiten Halbzeit haben wir etwas verändert. Wir hatten zwar keine klaren Torchancen, aber haben das Spiel kontrolliert. Dann hatten wir Glück beim Gegentor. Am Ende haben wir sogar noch die Chance auf den Siegtreffer. Es war einfach zu wenig.“

„Auf den Punkt habe ich gewartet"

Lukas Gütlbauer (Torhüter WAC) über...

…das Spiel: „In der ersten Halbzeit kann man froh sein, dass wir mit dem 0:0 in die Pause kommen. In der zweiten Hälfte war die Leistung ansprechend. Deshalb ist das Ergebnis okay.“

…die Leistung des WAC in den beiden Halbzeiten: „Wir waren in der ersten Hälfte nicht selbstbewusst genug. Das haben wir in der Halbzeitpause besprochen, dass wir so nicht auftreten können und dann auch umgesetzt.“

…seine Rolle als neuer "Einser-Goalie" beim WAC: „Es fühlt sich wunderschön an. Auf den Punkt habe ich gewartet. Jetzt heißt es demütig bleiben und weiter hart arbeiten.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Spielfilm im Liveticker

Fotocredit: GEPA Admiral und Harald Dostal/www.sport-bilder.at