Während beim SCR Altach Cheftrainer Joachim Standfest gesperrt war und die Partie der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga beim WAC nicht in der Coachingzone bzw. im Innenraum verfolgen konnte, hatte Dietmar Riegler seine von der Bundesliga auferlegte Zwangspause "verbüßt". Mit der Leistung des Schmid-Teams beim 0:0 dürfte der WAC-Präsident dabei nicht zufrieden gewesen sein. Auch nicht, dass die Lavanttaler seit vier BL-Spielen sieglos sind, bei zuletzt drei Unentschieden in Serie. Der 57-jährige Unternehmer gab am Samstag ein Personal-Update im Hinblick auf den Sommer.

„Unsere Spieler sind sehr gefragt auf dem europäischen Markt"

Dietmar Riegler (Präsident WAC) über...

…die Verträge der Stürmer Thierno Ballo und Bernhard Zimmermann: „Die Optionen sind noch bis zu, 30.4. oder 31.5. aufrecht. Wir haben einen Plan im Kopf, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, aber wir müssen noch das ein oder andere abwarten. Die meisten Optionen werden gezogen und ein paar nicht, wie es im Fußball so ist. Natürlich arbeiten wir schon an einer neuen Mannschaft, nachdem unser großes Ziel „Top-6“ nicht geglückt ist.“

…mögliche Abgänge der Top-Spieler im Sommer: „Das Preisschild werden wir sehen. Unsere Spieler sind sehr gefragt auf dem europäischen Markt. Das ist nicht nur Thierno Ballo, sondern auch Augustine Boakye oder Nikolas Veratschnig. Wir müssen damit rechnen, dass wir den ein oder anderen Spieler im Sommer verlieren werden.

Wir sind ein Ausbildungsverein. Wenn man hier junge, gefragte Spieler ausbildet, sind wir auch stolz. Es ist schade, dass wir dann immer wieder von vorne beginnen müssen, aber so ist es nun einmal. Umgekehrt schaut es finanziell auch nicht schlecht aus.“

„Er hatte einen Beraterwechsel, bei dem nicht alles so transparent rüberkam"

…die Zukunft von WAC-Eigenbauspieler Nikolas Veratschnig: „Er hatte einen Beraterwechsel, bei dem nicht alles so transparent rüberkam, wie es vereinbart war. Nikolas wird wahrscheinlich einen Weg ins Ausland bestreiten. Wir möchten ihm den Weg nicht versperren, zum Beispiel in die deutsche Bundesliga zu gehen. Aber nicht ablösefrei. Ein bisschen Geldregen sollte dabei sein.“

