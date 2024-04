Zum dritten Mal im dritten Anlauf vermochte sich SK Austria Klagenfurt in der ADMIRAL Bundesliga ins "Konzert der Großen" zu katapultieren und den Sprung in die Meistergruppe zu vollziehen. Wenngleich der Auftakt mit zweierlei Niederlagen (0:4 vs. SK Sturm Graz und 0:1 beim LASK) nicht nach Wunsch verlaufen ist, hieß es jüngst, man wolle diesmal - wie in den beiden Vorjahren - "nur nicht Sechster werden". Während der Mannschaftstross der Kärntner diesem Vorhaben Einhalt zu gebieten versucht, zeigt mit dem koreanischen Nachwuchs-Team-Talent Min Young Lee ein neues Gesicht probeweise im Teamtraining der Waidmannsdorfer auf...

Der hochveranlagte Mittelfeld-Youngster Min Young Lee gab zum Wochenstart in Waidmannsdorf eine gute Figur ab und wohnt dem Teamtraining der Schützlinge von Erfolgscoach Peter Pacult noch bis kommender Woche bei.

"Junger, talentierter Spieler" mit U18-Team-Erfahrung für Korea

Der koreanische Junioren-Nationalspieler Min Young Lee nimmt bis Anfang kommender Woche am Teamtraining der Austria Klagenfurt, derzeit Tabellenfünfter in der ADMIRAL Bundesliga, unter Chefcoach Peter Pacult teil. Das 19-jährige Mittelfeld-Talent steht derzeit beim Yonsei University FC in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul unter Vertrag. Im vergangenen Sommer feierte Lee sein Debüt für Koreas U18-Team beim SBS Cup in Shizuoka (Japan).

"Min Young Lee ist ein junger, talentierter Spieler und wir nutzen die Gelegenheit, um uns den Burschen in Ruhe anzuschauen", sagt Geschäftsführer Sport Günther Gorenzel.

Zeigt Min Young Lee (l.) und Co., wo es langgeht: Trainer-Urgestein Peter Pacult auf dem Trainingsgelände von Austria Klagenfurt am heutigen Dienstag. Am Wochenende winkt den Violetten in der Lindwurmstadt das Heimspiel gegen den punktgleichen Tabellennachbarn TSV Hartberg (Sonntag, 7. April, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Fotocredit: SK Austria Klagenfurt