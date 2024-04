Die Emotionen vom intensiven, nervenaufreibenden Spitzenspiel der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga zwischen Vizemeister SK Sturm Graz und Serienmeister FC Red Bull Salzburg vom Ostersonntag hallen noch nach, da kommt es schon zum nächsten brisanten Duell der beiden österreichischen "Crème de la Crème"-Klubs. Forderten in der Liga vor zwei Tagen noch die Steirer den amtierenden Meister daheim, fordern nun die erfolgsverwöhnten Roten Bullen am Donnerstag (20:45 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) den UNIQA-ÖFB-Cup-Titelverteidiger in der Red Bull Arena Schiedsrichter ist der Tiroler Walter Altmann.

Der 23-jährige Däne Mads Bidstrup machte Ostersonntag in Graz den Unterschied aus und avancierte mit seinem Tor des Tages zum Matchwinner für RB Salzburg beim SK Sturm. Sehr zur Freude von ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager, der im Cup-Achtelfinale der Elfmeter-Held im Spiel der Roten Bullen beim TSV Hartberg war. Neben dem Schopp-Team warfen die Mozartstädter in dieser Saison auch im Viertelfinale mit dem LASK einen weiteren Bundesligisten aus dem Bewerb.

„Jetzt sind unsere Sensoren schon wieder voll auf Cup-Aufgabe ausgerichtet"

FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Gerhard Struber meint vor dieser Begegnung: „Wir haben das vergangene Bundesliga-Spiel sehr positiv erledigt. Jetzt sind unsere Sensoren schon wieder voll auf unsere Cup-Aufgabe ausgerichtet.

Im Cup gibt es ein Knock-out-Spiel, das wir am Donnerstag daheim vor hoffentlich sehr gut besuchtem Haus ebenfalls positiv abwickeln wollen. Wir wollen ins Finale und den Cup-Titel erringen. Dafür müssen wir wieder alles mobilisieren und raushauen.“

„Müssen die gleichen Dinge machen wie am Sonntag und uns auf Basics konzentrieren"

Mads Bidstrup, zuletzt in Graz der Siegtorschütze, freut sich über seinen zweiten Profitreffer und auf das Spiel: „Die Defensive ist meine eigentliche Stärke. Im Offensivbereich habe ich in meinen acht Monaten bei Red Bull Salzburg wirklich hart gearbeitet. Jetzt ist es schön, dass es da geklappt hat.

Gegen Sturm ist es immer schwierig zu spielen. Es sind meist dieselben Dinge, die bei diesen Duellen auf uns zukommen, nämlich viel Intensität und ein sehr starkes körperliches Spiel. Wir müssen einfach die gleichen Dinge machen wie am letzten Sonntag und uns auf die Basics konzentrieren. Wir haben in Graz fast nichts zugelassen und wollen das auch diesmal wieder umsetzen.“

Enge Duelle mit dem SK Sturm Graz

Der anspruchsvolle Weg des FC Red Bull Salzburg im UNIQA ÖFB Cup geht auch im Halbfinale weiter. Nach den bisherigen Duellen mit den Bundesliga-Topteams TSV Hartberg im Achtelfinale und dem LASK im Viertelfinale geht es nun im Halbfinale mit dem SK Sturm Graz gegen den nächsten Brocken.

Wie eng die Spiele der Roten Bullen mit den Steirern sind, haben auch die drei bisher in der ADMIRAL Bundesliga gespielten Duelle der derzeit beiden besten österreichischen Teams gezeigt. 2:2, 1:1 und der 1:0-Erfolg der Struber-Truppe vom letzten Sonntag sind ein weiteres Indiz dafür, dass es auch im Cup-Semifinale, bei dem Sturm ja Titelverteidiger ist und die Salzburger in der vergangenen Saison im Viertelfinale in der Red Bull Arena im Elfmeterschießen eliminieren konnte, intensiv sein wird.

Personal-Update

Nicht einsatzbereit für dieses Match sind Nicolas Capaldo (Knie), Torhüter Timo Horn (Bauchmuskel) und Leandro Morgalla (rekonvaleszent). Lucas Gourna-Douath ist aufgrund der Roten Karte vom vergangenen Sonntag gesperrt.

Samson Baidoo trainiert nach seiner langen Verletzungspause wieder mit der Mannschaft.

Bisherige Ergebnisse im laufenden Bewerb

FC Red Bull Salzburg

1. Runde: SG SCU Ardagger/Viehdorf – FC Red Bull Salzburg 0:6 (0:3)

Tore: Konate (2), Dedic, Kjaergaard, Kameri, Kaltenbrunner (Eigentor)

2. Runde: SV Austria Salzburg – FC Red Bull Salzburg 0:4 (0:3)

Tore: Forson (2), Dedic, Pavlovic

Achtelfinale: TSV Egger Glas Hartberg – FC Red Bull Salzburg 1:1 (0:0); 4:5 i.E.

Tor: Ratkov

Viertelfinale: LASK – FC Red Bull Salzburg 2:3 (1:1)

Tore: Fernando (2), Gourna-Douath

SK Sturm Graz

1. Runde: SAK – SK Sturm Graz 2:7 (1:3)

Tore: Wlodarczyk (3), Kiteishvili, Stankovic, Jantscher, Horvat

2. Runde: SV Leobendorf – SK Sturm Graz 0:3 (0:1)

Tore: Boeving, Prass, Affengruber

Achtelfinale: GAK 1902 – SK Sturm Graz 2:3 (2:1)

Tore: Wüthrich, Oberleitner (ET), Texeira

Viertelfinale: SK Sturm Graz – FK Austria Wien 2:0 (2:0)

Tore: Horvat, Biereth

Siehe auch:

Spannung pur! Halbfinale im UNIQA ÖFB Cup steht bevor

Mads macht´s! Bidstrup mit Goldtor für FC Red Bull Salzburg beim SK Sturm Graz

Der April hat’s in sich! 🗓️ pic.twitter.com/0OXP7fUXU1 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 2, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Michael Meindl