Für die WSG Tirol steht am Freitag (wie gewohnt im LIGAPORTAL-LIVETICKER) mit dem Gastspiel beim SCR Altach das nächste richtungsweisende Duell im Kampf um den Klassenerhalt an.





Das zweite Auswärtsduell innerhalb von sechs Tagen führt Grün-Weiß abermals hinter den Arlberg. Unter Flutlicht eröffnen Kapitän Valentino Müller & Co. bereits am Freitag beim punktgleichen CASHPOINT SCR Altach die 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga. Während die Mannen von Cheftrainer Thomas Silberberger am vergangenen Spieltag als 'Sieger der Runde' hervorgingen und mit dem FC Blau-Weiss Linz sowie dem freitägigen Gastgeber Altach (jeweils elf Punkte) gleichzogen, mussten sich die Rheindörfer mit einem 0:0 im Gastspiel beim RZ Pellets WAC begnügen.



Kampf um den Klassenerhalt und die Bilanz



Die bisherigen Duelle zwischen Grün-Weiß und Schwarz-Weiß in der laufenden Saison könnten unterschiedlicher kaum sein. So bitter die knappe 0:1-Niederlage in Runde drei im Ländle auch war, so perfekt war der 5:1-Heimsieg für die Silberberger-Elf am 14. Spieltag. Nun stehen sich die beiden Mannschaften im Kampf um den Ligaverbleib, der somit auch ein Kampf um die bessere Bilanz ist, erneut zweimal gegenüber. Das 'Rückspiel' und auch letzte Heimspiel im Quali-Durchgang erfolgt für den Tiroler Bundesligisten dann am 31. Spieltag am Innsbrucker Tivoli.



Nachlegen ist angesagt



Nach dem 2:1-Auswärtssieg in Bregenz gegen die Lustenauer Austria steht für den Tiroler Bundesligisten nun Nachlegen am Programm. Dabei kann das Trainerteam rund um Cheftrainer Thomas Silberberger beinahe erneut auf den gesamten Kader zurückgreifen. Luca Kronberger befindet sich derzeit noch im Individualtraining und wird im Laufe der nächsten Woche ins Mannschaftstraining zurückkehren, während Dominik Štumberger nach seiner erfolgreichen Kreuzband-Operation die ersten Reha-Schritte tätigt.

Foto: GEPA Admiral