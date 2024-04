Beim ADMIRAL Bundesliga-Tabellenneunten SCR Altach, der morgen Abend die 25. Runde gegen die WSG Tirol eröffnet (19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), jagt ein Unheil das andere unterschiedlicher Natur. Hat fast schon was von "Pleiten, Pech und Pannen". Erst wird Cheftrainer Joachim Standfest vom Sportgericht gesperrt, was auch bei manchem Fußball-Experten für Unverständnis sorgte, dann der Motorschaden beim Mannschaftsbus am Matchtag vor dem Spiel beim RZ Pellets WAC am vergangenen Samstag... und jetzt fällt auch noch ein Altacher Aktivposten aus: Angreifer Gustavo Santos Costa, ehemals "Balotelli".

Muskelfaserriss beim WAC-Spiel

Wie der Ländle-Klub heute mitteilten, müssen die Altacher in den kommenden Wochen auf Gustavo Santos verzichten. Der 27-jährige Stürmer, der im vergangenen Sommer vom ADMIRAL 2. Ligisten FC Dornbirn zum SCRA kam und dort einen Vertrag bis Juni 2025 (plus Option für ein weiteres Jahre) unterschrieb, zog sich am vergangenen Samstag beim 0:0 in der Lavanttal Arena in Wolfsburg einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu.

Der Rechtsfuß steuerte in dieser Saison in 18 BL-Einsätzen je drei Treffer und Assists bei für die Rheindörfler. Bis 2023 trug der Mann vom Zuckerhut den Künstlernamen "Balotelli".

