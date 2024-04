Denkt der geneigte Fußball-Fan im Lande (und im Ländle sowieso) an ADMIRAL Bundesligist SCR Altach, assoziiert er/sie das sogleich auch mit seinem Namen: Atdhe Nuhiu. Der 34-jährige Mittelstürmer aus dem Kosovo (19 Länderspiele, 3 Tore) ist längst ein "Gesicht der Rheindörfler", absolvierte seit Sommer 2021 gesamt 88 Einsätze (20 Tore, 7 Assists). Der 1,96 Meter-Hüne hängt noch ein Jahr dran, hat Vertrag bis Juni 2025, um dann in den Trainerstab der Vorarlberger zu wechseln. Einen Tag vor dem Match gegen die WSG Tirol (Fr., 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) äußerte er sich im exklusiven Ligaportal "Give-me-five"-Interview.

Lufthoheit! Wenn Atdhe Nuhiu (geb.: 29.07.1989 in Pristhina im ehemaligen Jugoslawien) mit seinen 1,96 Metern Gardemaß in´s "Sandwich" genommen wird, wie hier gegen Sturm Graz, wird der beidfüßige "Ländle-Leuchtturm" schon mal zum "Big-Burger". Wie der 34-Jährige verriet, war er übrigens als 14-/15-Jähriger noch relativ klein und schoss, wie er sagte "mit 16 Jahren in die Höhe". Der Name Atdhe stammt aus dem Albanischen und bedeutet "Heimat".

"Die WSG Tirol ist eine gefährliche Mannschaft"

LIGAPORTAL: Hallo Atdhe, fangen wir gleich damit an, was aktuell ansteht. Freitagabend ein richtungsweisendes Match um den Klassenerhalt gegen die WSG Tirol, die im Aufwind ist und derzeit das Momentum auf ihrer Seite hat. Was erwartest du für ein Spiel und wie sind deine Startelf-Einsatzchancen, auch nach dem Verletzungsausfall von Gustavo Santos?

Atdhe Nuhiu: Ja, ganz klar, die WSG Tirol ist eine gefährliche Mannschaft, was auch ihre letzten Resultate gezeigt haben. Sie kommen sicher mit viel Selbstvertrauen hierher zu uns ins Stadion. Da müssen wir auf alles bereit sein, aber ich glaube, dass unsere bisher gezeigten Leistungen in den Spielen auch nicht schlecht waren, obwohl der Dreier gefehlt hat. Es wird ein sehr intensives Spiel werden. Wir müssen auf alle Fälle bereit sein und den Kampf annehmen.

Was mich betrifft, normalerweise kämpft man die ganze Woche, dass man einen Startelf-Platz bekommt. Der Trainer weiß, dass er auf mich immer zählen und zurückgreifen kann. Wenn es von Anfang an klappt, ist das super. Ansonsten weiß er, dass er mich immer bringen kann, wenn er mich braucht und ich immer alles reinhaue.

"Gegen den WAC sind wir ja quasi von drei Punkten beraubt worden"

LIGAPORTAL: Wenn einer Klassenerhalt-Kampf kann, dann der SCR Altach, wie seit Jahren und insbesondere in der Vorsaison bewiesen. Dennoch habt ihr in den vergangenen 16 Spielen nur einen Sieg geholt, acht Niederlagen kassiert, bei sieben Unentschieden, vier davon in Folge. Was stimmt dich zuversichtlich, dass du mit den Rheindörflern auch in deiner Karriere-Abschiedssaison 2024/2025 in der ADMIRAL Bundesliga spielen wirst?

Atdhe Nuhiu: Ja, wir haben das in den letzten zwei Jahren gut überstanden. Wenn man die eben in der Frage aufgezählten Statistiken ansieht, ist das zwar nicht berauschend, aber nichtsdestotrotz waren die Leistungen, vor allem seit dem Jahreswechsel, schon sehr positiv zu betrachten. Am vergangenen Wochenende gegen den WAC sind wir ja quasi von drei Punkten beraubt worden. Das Tor wurde aberkannt und bis heute weiß keiner warum.

Dann ist man halt in einer Phase bzw. in einem Strudel drinnen, in dem es schwer ist, wieder raus zu kommen. Aber die Jungs sind alle motiviert. Wir haben eine gute Stimmung und trainieren gut. Wir probieren das im Spiel auch umzusetzen, was wir in der Trainingswoche gemacht haben. Das stimmt mich zuversichtlich. In den letzten Spielen waren wir auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft. Denn wenn wir unsere herausgepielten Chancen genützt hätten, hätten wir das ein oder andere Spiel gewinnen können. Aber wir haben die Tore nicht gemacht und das haben wir uns leider anzukreiden.

"Herr der Lüfte" und den Ball auf breiter Brust. Atdhe Nuhiu hier gegen den LASK. In Oberösterreich fing es für den ehemaligen Welser an mit dem Fußball und...

"Das verfolgt uns schon die ganze Saison"

LIGAPORTAL: Zu dir persönlich. Du bist unter Trainer Miroslav Klose in der Vorsaison bis zu dessen Entlassung im März 2023 zum Grunddurchgang-Ende regelrecht aufgeblüht, hast in 15 Einsätzen bis zur Winterpause 2022/23 stolze acht Treffer (von 20 SCRA-Toren) erzielt, nachdem es im Jahr zuvor nach gesamt 30 Spielen fünf waren. War die Entlassung vom ehemaligen Weltklasse-Torjäger zu Deinem Nachteil? Im Jahr 2024 warst du selten in der Startelf, hast erst ein Saisontor erzielt. Dennoch braucht es doch einen Torjäger wie dich, zumal der SCR Altach in den letzten acht BL-Spielen nur fünf Treffer und im Spiel maximal einer gelang?

Atdhe Nuhiu: Die Spielweise von Miro Klose ist unseren offensiven Spielern natürlich zugute gekommen. Ich habe viel unter ihm gelernt. Aber ich habe genau genommen auch in dieser Saison meine Tore gemacht, die halt alle vom VAR aberkannt worden sind. Dazu habe ich die ein und andere Torchance nicht genutzt und dann ist man in so einer Negativspirale drinnen. Aber ich glaube, dass wir uns auch in dieser Saison viele Möglichkeiten herausgespielt haben und leider die Tore nicht gemacht haben.

Und wenn wir eins gemacht haben, dann wurde es sehr oft vom VAR quasi overruled. Meistens ungerecht, das ein und andere Mal haben sie auch recht gehabt. Das verfolgt uns schon die ganze Saison. Nicht nur mich, sondern die ganze Mannschaft. Bei mir haben sie ja auch insgesamt sechs Tore aberkannt, dann wäre ich jetzt bei sieben. Das wäre dann wieder kein schlechter Schnitt.

"Bei Rapid und in England war Druck irrsinnig hoch"

LIGAPORTAL: Im nächsten Jahr beendest Du Deine lange und illustre Fußball-Karriere, die dich über die SU Ried im Traunkreis, den FC Wels, Austria Kärnten, SV Guntamatic Ried, SK Rapid sowie deinen Auslandsstationen bei Eskisehirspor, Sheffield Wednesday, Apoel Nikosia zum SCR Altach geführt hat. Welcher dieser Klubs hat dich am meisten geprägt und welche positiven Erinnerungen nimmst du aus deiner aktiven Profi-Zeit in England, Türkei, Zypern und natürlich Österreich mit?

Atdhe Nuhiu: Bei allen Vereinen habe ich was mitgenommen. Es ist aber auch klar, dass man bei größeren Vereinen mehr mitnehmen kann. Weil die Pflicht zu gewinnen und dich gegen bessere Spieler im Training zu beweisen, immer da ist. So habe ich in meiner Zeit bei Rapid und in England, wo ich sehr lange war, bei diesen Vereinen am meisten mitnehmen können.

Aber für die Entwicklung als Spieler war jeder Verein sehr wichtig und hat seinen Anteil gehabt in meiner Karriere. Doch wenn ich zwei Vereine herauskristallisiere, so waren es Rapid und Sheffield Wednesday, weil dort der Druck und wie man Vorhaben angeht, irrsinnig hoch war. Vor allem der Konkurrenzkampf war da am höchsten. Da hast du dich jeden Tag beweisen müssen, weil sich sonst für mich die Zeit bei diesen Vereinen sicher nicht ausgegangen wäre.

...in Vorarlberg beim SCR Altach wird es aufhören. Ab Sommer 2025 gehört der Sturmtank Atdhe Nuhiu dem Trainerstab der Rheindörfler an.

"Natürlich ist es mein Ziel irgendwann mal Bundesliga-Cheftrainer zu werden"

LIGAPORTAL: Du wirst nach deiner aktiven Fußball-Karriere dem SCR Altach erhalten bleiben und ab Sommer 2025 in den Trainerstab wechseln, wo mit Roman Wallner als Co-Trainer bereits ein ehemaliger, verdienter Torjäger ist. Wie sehen da die Pläne konkret aus, wirst Du dann zuständig sein für die Offensive und willst du mal Bundesliga-Cheftrainer werden und die UEFA-Pro-Lizenz machen?

Atdhe Nuhiu: Die konkreten Pläne wurden noch nicht herausgearbeitet. Fakt ist, dass ich in den Trainerstab wechseln werde. Alles andere werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Bis dahin habe ich die A-Lizenz absolviert. Natürlich ist es mein Ziel irgendwann mal Bundesliga-Cheftrainer zu werden. Deswegen habe ich ja die Lizenz in einem Jahr abgeschlossen. Die mache ich nicht einfach so, dass ich sie habe, sondern weil ich die Karriere nach der Karriere anstreben will.

Da möchte ich es dann irgendwann als Cheftrainer probieren, wenn sich die Entwicklung in die richtige Richtung lenkt. Ich bin froh und weiß es zu schätzen, dass mir der SCR Altach da die Möglichkeit gibt. Natürlich geht das auch vom jetzigen Trainer (Anm.: Joachim Standfest) aus. Ich kann mich da nur für die Wertschätzung bedanken und ich hoffe, dass ich das auch zurückgeben werde.

LIGAPORTAL: Danke für das interessante Gespräch. Viel Erfolg!

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL, Harald Dostal/www.sport-bilder.de und SCR Altach