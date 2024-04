Nachdem bei ADMIRAL Bundesliga-Schlusslicht SC Austria Lustenau der 30-jährige Deutsche Alexander Schneider nach über vier Jahren auf freiwilligen Wunsch heuer zum Saisonende als Sportdirektor gehen wird (wir berichteten), war bei den Vorarlbergern Handlungsbedarf gegeben. Wie soeben vermeldet, wird der Italiener Mirco Papaleo der Schneider-Nachfolger beim Ländle-Klub, der im Sommer 2022 nach über zwei Jahrzehnten ins Oberhaus zurückkehrte, derzeit jedoch in aktuer Abstiegsgefahr ist (fünf Punkte Rückstand) Am Samstag gastiert die Heraf-Truppe bei Austria Wien (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Italiener "Papa" aus der Schweiz nach Österreich

Mirco Papaleo war in den vergangenen Jahren in der Kaderplanung und als Scout beim Grasshopper Club Zürich und zuletzt beim FC Luzern tätig. Bei seiner letzten Station war er für den Verein aus der Schweizer Super League unter anderem für das Scouting der zwei höchsten Spielklassen Österreichs sowie für junge Spieler aus den Akademien zuständig. Zusätzlich hat sich der 34-Jährige in der Vergangenheit sehr intensiv mit der spezifischen Nutzung von Daten im Scouting beschäftigt und diverse Vereine unterstützt, die diesem Faktor in ihrem Scoutingprozess eine größere Rolle beimessen wollten.

Parallel zum Fußball hat der Italiener als Direktor im Personalwesen bei der UBS über viele Jahre Führungserfahrungen gesammelt. Als essenzieller Teil des vierköpfigen „Gremium Sports“ – gemeinsam mit Valentin Drexel (Vorstand), Stephan Muxel (Vorstand) und Ingo Winter von Core Sports Capital (CSC) – wird Papaleo hauptsächlich für die sportlichen Entscheidungen und die Weiterentwicklung des seit über vier Jahren eingeschlagenen sportlichen Weges des Vereins sowie die weitere Vertiefung der Kooperation mit CSC zuständig sein.

„Durch meine Tätigkeit als Scout bin ich mit der österreichischen Liga bestens vertraut"

Papaleo spricht vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Italienisch & Spanisch) und verfügt über Grundlagen in Französisch. Er wird das Team von CSC und der Austria ab sofort in einem Übergangszeitraum mit einem reduzierten Arbeitspensum kennenlernen und in die Prozesse rund um die gesamtheitliche Planung der kommenden Saison gänzlich integriert, bevor er dann nach Saisonende vollumfänglich den Posten von Alexander Schneider übernimmt.

Mirco Papaleo: „Ich freue mich sehr darauf, diese spannende Herausforderung, die mich durch diese besondere Kooperation zwischen CSC und der Austria erwartet, übernehmen zu dürfen. Durch meine Tätigkeit als Scout bin ich mit der österreichischen Liga bestens vertraut, und auch in Lustenau war ich in diesem Zusammenhang öfters zu Besuch.

Die Atmosphäre und das besondere Umfeld rund um das Reichshofstadion haben mich stets fasziniert. Die Entscheidung, diese Rolle zu übernehmen, fiel mir nicht schwer, da ich schon die vergangenen Jahre die hervorragende Entwicklung des Vereins und CSC verfolge und mich mit der Vision und den Werten dieser Kooperation hundertprozentig identifizieren kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam in Lustenau sehr viel erreichen können.“

„...wird schnell in Aufgabe hineinwachsen und Verein mit allen Facetten leben"

Vorstandssprecher Bernd Bösch: „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit unserem Partner CSC so zeitnah die Nachfolge von Alex regeln konnten. Mirco hat bei uns allen direkt einen hochmotivierten und kompetenten Eindruck hinterlassen. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mit ihm den Weg, den wir alle in den vergangenen Jahren eingeschlagen haben, fortführen und er sich bei der weiteren Entwicklung prägend einbringen wird.

Er kennt aus seiner vorherigen Aufgabe den österreichischen Fußball und wir sind uns sicher, dass er analog zu seinem Vorgänger schnell in die Aufgabe hineinwachsen und den Verein mit allen Facetten leben wird.“

Fotocredit: SC Austria Lustenau