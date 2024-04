Aufgrund der 1. Halbzeit ist das 1:0 des Tabellenzweiten SK Sturm Graz im Traditionsduell gegen den LASK verdient. Prass brachte die Steirer auf die Siegerstraße, auch wenn die Gäste Moral bewiesen und in der Schlußphase gegen müder werdende ÖFB-Cup-Helden nochmal aufkamen. Doch ohne ihren nachwievor verletzten Kapitän & Toptorjäger Robert Žulj fehlt es den Athletikern weiter an Durchschlagskraft. Der nunmehr Tabellenvierte erzielte in sieben Spielen en suite nur ein Tor. Dabei traf mit Felix Luckeneder ein Abwehrspieler nach Standardball. Der 30-jährige Linzer macht auch den Anfang bei den STATEMENTS der Gäste....

Übernahm nach dem verletzungsbedingten Fehlen von Robert Žulj & Philipp Ziereis sowie der Auswechslung von Sascha Horvath als vierter Kapitän die Binde: Felix Luckeneder (r.). Dem der einzige Treffer für den LASK in den jüngsten sieben BL-Spielen gelang. Auswärts warten die Linzer seit Dezember auf einen Torerfolg und die letzten beiden aus dem Feld heraus waren die einzigen in 2024. Am 11.02. beim Heimspiel gegen Austria Klagenfurt (2:2) durch Doppelpacker Robert Žulj.

„Wenn du paar Hochkaräter, die du in Graz bekommst, nicht machst, wirst du keinen Punkt mitnehmen"

Felix Luckeneder (Abwehrspieler LASK): „Wir waren in der ersten Halbzeit einfach zu verhalten. Es war für beide Mannschaften zum ersten Mal wieder ein Spiel bei extremer Hitze. Das hat man gemerkt. Letztendlich belohnen wir uns nicht. Wenn du die paar Hochkaräter, die du in Graz bekommst, nicht machst, dann wirst du keinen Punkt mitnehmen.“

Tobias Lawal (Torhüter LASK): „Es war heute einfach zu wenig. In der ersten Halbzeit haben wir einfach zu viele Fehler gemacht. Es war einfach nach vorne hin zu wenig. In der zweiten Halbzeit haben wir zumindest die Chancen gehabt. Leider haben wir es versäumt, den Ausgleich zu machen.“

„Waren in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft"

Elias Havel (Stürmer LASK): „Ich finde, dass wir in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft waren. Wir hätten uns zumindest einen Punkt verdient.“

„Leider reicht es nicht zu mehr als einer ordentlichen zweiten Halbzeit"

Thomas Sageder (Cheftrainer LASK) über...

...das Spiel: „In der ersten Hälfte sind wir nicht gut ins Spiel gekommen. Es war fahrig im Aufbau. Sturm war sehr gefährlich in den Umschaltaktionen, wir konnten im Spiel nach vorne zu wenig Bälle festmachen und hatten zu viele Ballverluste. In der zweiten Halbzeit haben wir uns deutlich gesteigert und konnten uns einige gute Möglichkeiten erarbeiten. Leider hat es am Ende nicht zu einem Punktgewinn gereicht.“

…weiter zum Spiel: „Es war genau das angesprochene Umschaltspiel, wo Sturm zwei bis drei Mal richtig gefährlich wurde. Am Schluss hat man dann gesehen, dass wir die körperliche Überlegenheit gehabt haben ihm Spiel. Wir haben sie dann mit viel Ballbesitz bespielt, sind zu Chancen gekommen, aber leider reicht es nicht zu mehr als einer ordentlichen zweiten Halbzeit.“

…den Ausfall von Philipp Ziereis (vor der Partie): „Er hat sich am Wochenanfang den Nacken verrissen. Er ist leider nicht fit geworden bis zum Spiel. Ich habe mich dann dazu entschlossen, dass wir ihn dann gar nicht mitnehmen, weil er auch nicht von der Bank helfen könnte.“

„Der LASK hat Probleme, Chancen zu kreieren und dominant aufzutreten"

Andreas Herzog (Sky Experte) über den LASK: „Der LASK hat Probleme, Chancen zu kreieren und dominant aufzutreten. Heute waren die letzten 20-25 Minuten schwer okay. Das war jedoch auch zu erwarten, weil der LASK nicht das schwere Auswärtsspiel in Salzburg gehabt hat. Es war klar, dass das Spiel noch einmal eng werden kann.

Der LASK hat es dann wirklich gut gemacht, hat jedoch zwei bis drei riesige Möglichkeiten auf das 1:1 vergeben. Dann fährst du wieder mit einer Auswärtsniederlage zurück und kannst sicherlich nicht zufrieden sein mit dem, was in den letzten Wochen passiert ist.“

