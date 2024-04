Seit sieben Spielen wartet der LASK in der ADMIRAL Bundesliga auf ein Stürmer-Tor, erzielte seit 11. Februar überhaupt nur einen Treffer, durch Abwehrspieler Felix Luckeneder beim vergangenen Heimspiel. Seit fünf Spielen en suite sind die Linzer gegen den FC Red Bull Salzburg im Oberhaus ohne Torjubel. Seit zehn BL-Heimspielen gegen die Roten Bullen ohne Sieg (3U, 7 N). Der letzte Heimerfolg gelang den Oberösterreichern vor sechs (!) Jahren am 8. April 2018 in Pasching. Stoppt der Tabellenvierte zum Auftakt der 26. Runde morgen Abend mit dem Interims-Trainer Thomas Darazs die Negativserie?

Bild mit Nostalgiewert...das ist er...der letzte Heimsiegjubel der Linzer über die Salzburger. Der ehemalige LASK-Stürmer Victor (derzeit FK Krasnodar/Russland) nach seinem Goldtor beim letzten Heimsieg des LASK über den FC Red Bull Salzburg vor fast auf den Tag genau sechs Jahren (1:0). Damals in Pasching. Lang, lang ist´s her... die im Jahre 2018 geborenen Kinder werden heuer eingeschult...! In der jüngeren Vergangenheit blieben die Linzer in der neuen Raiffeisen Arena in bisher drei BL-Duellen tor- und punktelos gegen die Roten Bullen (0:1, 0:1, 0:2). Davor gab es in Pasching ein 0:0.

RB Salzburg mit Empfehlung von 27 BL-Auswärtsspielen ohne Niederlage

Die Serienmeister aus der Mozartstadt blickt auf eine Fabelserie in der Fremde, ist seit 27 Auswärtsmatches unbesiegt und baute damit den Bundesliga-Rekord weiter aus. Die letzte Niederlage auf gegnerischem Terrain datiert von Ende Juli 2022, als der VAR in der ADMIRAL Bundesliga eingeführt wurde, mit 1:2 beim SK Sturm Graz. Bei den Steirern verlor in jüngere Vergangenheit am vergangenen Sonntag auch der LASK - mit 0:1.

Worauf bei den Linzern unter der Woche die Zeichen der Veränderung standen: Nach der Trennung von Cheftrainer Thomas Sageder am Mittwoch übernahm nunmehr interimistisch Thomas Darazs, unterstützt von Maximilian Ritscher. Laut den LASK-Verantwortlichen "reifte der Entschluss, für die verbleibenden sieben Spiele einen neuen Impuls zu setzen und auf der Trainerposition eine Veränderung vorzunehmen".

Nun werden die Blicke bei den Oberösterreichern ausschließlich auf die Zukunft gerichtet, um die kommenden Aufgaben bestmöglich zu bestreiten und in den verbleibenden sieben Partie der Meistergruppe im Vierkampf um Rang drei das Maximum herauszuholen.

Das neue Trainerteam setzt dabei vor allem auf eine starke Einheit und eine positive Stimmung innerhalb der Mannschaft. Mit dieser Herangehensweise wollen die Athletiker im Duell mit dem aktuellen Tabellenführer der heimischen Bundesliga Zählbares mitnehmen und den Mozartstädtern zum dritten Mal in den vergangenen fünf Liga-Begegnungen Punkte abknöpfen.

Drittes Frühjahrs-Duell in der Raiffeisen Arena

Die beiden Teams treffen bereits zum dritten Mal binnen zehn Wochen in der Raiffeisen Arena aufeinander. Schon das UNIQA-ÖFB-Cup-Viertelfinale Anfang Februar (2:3) sowie das Retourmatch im Bundesliga-Grunddurchgang (0:1) stiegen in der laufenden Frühjahrssaison, beide Male setzten sich die Salzburger knapp mit einem Tor Unterschied durch. Überhaupt endeten sieben der jüngsten acht Pflichtspielduelle mit maximal einem Treffer Differenz, wobei in den vergangenen sieben Bundesligapartien nie mehr als zwei Tore erzielt wurden.

Die Roten Bullen sind in der Meistergruppe seit 16 Spielen ungeschlagen (10 Siege, 6 Remis) und in Partien im Oberen Playoff gegen den LASK noch ohne Niederlage (8 Spiele: 7S, 1U).

Der LASK, bei dem weiterhin Kapitän & Topscorer Robert Žulj sowie René Renner und Ibrahim Mustapha verletzungsbedingt laut Klubinformationen fehlen werden, startete mit einer ausgeglichenen Bilanz in die Meistergruppe dieser Saison: Auf das 0:0 zum Auftakt beim SK Rapid folgten ein 1:0-Heimerfolg über den SK Austria Klagenfurt sowie das 0:1 zuletzt beim SK Sturm. Den Athletikern gelang zwar in acht Frühjahrspartien erst ein voller Erfolg, zugleich blieben Torhüter Tobias Lawal und seine Vorderleute jedoch in vier Auftritten ohne Gegentreffer.

„Ich bin überzeugt, dass wir als Mannschaft eine starke Vorstellung abliefern werden"

Trainer Thomas Darazs zum Salzburg-Spiel: „Wir hatten zwei Trainingseinheiten bis zum Spiel. In diesen haben wir versucht, die Mannschaft bestmöglich für das Spiel gegen Salzburg vorzubereiten. Jeder weiß, welche Spielweise unser Gegner wählen wird, um uns Schwierigkeiten zu bereiten.

Ich erwarte von unseren Spielern eine mutige Vorstellung mit Freude am Spiel und dem notwendigen Ehrgeiz, schwierige Momente im Spiel anzunehmen. Ich bin überzeugt, dass wir als Mannschaft eine starke Vorstellung abliefern werden.“

