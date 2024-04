Eine Delegation des SK Puntigamer Sturm Graz besuchte am heutigen Donnerstag das SOS Kinderdorf in Stübing und verbrachte einen Nachmittag mit den Kindern. Soziale Verantwortung wird bei den "Blackies" groß geschrieben – so steht es im Leitbild des Vereins und so wird es auch gelebt. Dies im Rahmen der Initiative STURM HILFT, die im Vorjahr mit den Leuchtturmprojekten SOS Kinderdorf, Verein Frauenhäuser Steiermark sowie dem Verein für Männer- und Geschlechterthemen neu aufgestellt wurde. Neben einer Kinder-Pressekonferenz und einer ausführlichen Autogrammstunde wurde selbstverständlich vor allem eines getan – gemeinsam Fußball gespielt.

"Pressekonferenz" und gemeinsames Fußballspiel standen an

Begleitet wurde Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich von den beiden Botschaftern des SOS Kinderdorf beim SK Sturm, Kapitän Stefan Hierländer und der Sturm Damen-Kapitänin Sophie Maierhofer, Linksverteidiger David Schnegg sowie Helmut Degen, dem administrativen Leiter der SK Sturm Damen, der selbst im SOS Kinderdorf Stübing aufwuchs.

Nach einer Führung durch das Dorf, geleitet von den Kindern selbst, stand eine „Pressekonferenz“ mit Maierhofer, Hierländer und Schnegg am Programm. Sie wurden von den Jungjournalisten mit Fragen wie „Was esst ihr denn so, wie er ernährt ihr euch?“, „Was macht ihr in eurer Freizeit?“, „Was ist deine Lieblingssüßigkeit?“ oder „Was sind eure Karriereziele?“ gelöchert. Krönender Abschluss des gemeinsamen Nachmittags war selbstverständlich ein großes gemeinsames Fußballspiel, bei dem es ordentlich zur Sache ging.

"...Kinderrechte vom Abseits ins Mittelfeld rücken"

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich erklärt: „Mir ist es wichtig, dass man über soziale Verantwortung nicht nur redet, sondern dass man sie wirklich lebt. Wenn man heute in die Gesichter der Kinder geblickt hat, hat man gesehen, dass wir in dieser Hinsicht vieles richtig gemacht haben!“



„Wir stehen im diesjährigen Jubiläumsjahr, 75 Jahre SOS-Kinderdorf, vor riesigen Herausforderungen. In so krisengebeutelten Zeiten wie diesen, müssen wir vor allem Kindern und Jugendlichen Halt, Geborgenheit und Perspektive bieten. Das funktioniert nur in kollektiver Verantwortung. Wir freuen uns, einen so starken Partner wie den SK Sturm an unserer Seite haben zu dürfen, mit dem wir die Kinderrechte vom Abseits ins Mittelfeld rücken können, um unsere Vision, jedem Kind ein liebevolles Zuhause, weiterhin verlässlich umsetzen zu können“, so Birgitta Thurner, SOS-Kinderdorfleiterin Steiermark.

"...tolle Einrichtung, in der beeindruckende Arbeit geleistet wird"

Stefan Hierländer betont: „Als Botschafter des SOS Kinderdorf freut es mich besonders, dass wir hier heute zu Gast sein durften. Das ist eine tolle Einrichtung, in der beeindruckende Arbeit geleistet wird. Das sind tolle Kinder und für uns ist es eine echte Freude, mit den Kids Zeit zu verbringen, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und so für einen lustigen gemeinsamen Nachmittag sorgen zu können.“



Sophie Maierhofer, Sturm-Damen Kapitänin und Botschafterin des SOS Kinderdorf meint abschließend: „Die Kinder vom Alltag ablenken zu können, einfach gemeinsam Fußball zu spielen und Spaß zu haben, das ist ein echtes Privileg und eine Freude. Die Kinder haben uns herumgeführt, wir haben sehr viele Fragen von ihnen bekommen und uns ausgetauscht – wirklich ein extrem cooler Nachmittag!“

Fotocredit: SK Sturm Graz