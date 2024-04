Beim ADMIRAL Bundesliga-Vierten LASK überschlagen sich in den letzten Stunden und Tagen die Ereignisse: Nach der Freistellung von Thomas Sageder wurde zunächst Maximilian Ritscher als neuer Cheftrainer vorgestellt, der gemeinsam mit Thomas Darazs die Übungsleitung übernehmen sollte. Dies kommt nun anders...! Dazu zieht sich die langjährige "Stadion-Stimme" Wolfgang Fröschl basierend darauf, dass die eigenen Fans "aussortiert" werden (siehe HIER), auf eigenen Wunsch hin per sofort zurück. Trubel auf der Gugl - vor dem heißen Saisonfinish...

Wer folgt nun auf Thomas Sageder?

Noch am Mittwoch trudelte, kurz nachdem Thomas Sageder seinen Trainersessel räumen musste, diese Meldung ein: "Die Mannschaft wird in den kommenden Wochen bis zum Saisonende interimistisch von Maximilian Ritscher gecoacht." Dieser wurde hernach auch auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Leader FC Red Bul Salzburg (heute Freitag, 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) so vorgestellt. Thomas Darazs solle ihm dabei als Co-Trainer zur Seite stehen.

Gestern Abend aber plötzlich kam doch alles anders: Wie im System von Beginn an ordnungsgemäß an die Bundesliga gemeldet worden sei, bekleide Thomas Darazs nun das Amt des Cheftrainers bei den Linzern und werde demzufolge auch bis zum Saisonende die sportlichen Geschicke leiten.

Bekanntes Gesicht verkündet nach elf Jahren seinen Abschied

Damit nicht genug, gab gestern Abend auch noch Wolfgang Fröschl, die "Stimme" des LASK, nach - wie er selbst sagt - "elf unglaublichen Jahren" seinen Abschied bekannt. "Ich kann mich nicht an der Seitenoutlinie stellen und so tun, als ob nichts wäre, wenn mein Klub völlig absurde Hausverbote ausspricht, Freunde und Weggefährten ausschließt", schreibt er in einer emotionalen Weise auf Facebook.

Nachsatz: "Also lasse ich es, ich höre auf - und zwar nicht erst am Saisonende, sondern sofort"!

Der Inbegriff eines LASK-Fans: Wolfgang "Wolferl" Fröschl, langjähriger Stadionsprecher der Linzer. Der sogar seiner Ehefrau vor Jahren einen Heiratsantrag am Rande eines LASK-Heimspieles auf dem Rasen gemacht hat.

Mitbegründer von Fanclubs, fast elf Jahre LASK-Stadionsprecher

Vor fast 40 Jahren, als 10-Jähriger, sei er irgendwie im "7-er" gelandet, sei dort groß geworden, habe miterlebt, wie aus einem "Haufen" ein Block geworden ist, habe Fanclubs (mit-)gegründet. Zudem habe er mit anderen in Kirchdorf das LASK-Radio gemacht und sich fast elf Jahre lang den Kindheitstraum als LASK-Stadionsprecher erfüllen dürfen...

Die Reaktionen der Anhänger der Linzer ziehen in den sozialen Medien weite Kreise - vor allem zollt man Wolfgang Fröschl Dank und Anerkennung.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at