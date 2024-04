Gegen Linz gewinnt´s... gilt in dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 bisher eher für Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg-Herausforderer und eiserner Verfolger SK Sturm Graz, der gegen den LASK (2S, 1N) und Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz (1S, 1U) immerhin in fünf Spielen drei Dreier holte, allerdings in Linz nur ein Remis (bei Blau-Weiß). Ernüchternder sieht die OÖ-Bilanz bei den Roten Bullen aus, die regelrecht über die Schwarz- und Blau-Weißen stolpern und eine "Linz-Last" mit sich herumtragen. Von möglichen 15 Punkten in den bisher fünf BL-Duellen wurden gerade mal vier geholt und somit elf liegen gelassen.

Tappten wiederholt in die "Stolperfalle Stahlstadt-Klubs"! Forson und der FC Red Bull Salzburg kamen in dieser Saison schon drei Mal ins Straucheln gegen den LASK und FC Blau-Weiß Linz, die beide den Roten Bullen wiederholt "Haxerln stellten". Der 21-jährige Ghanaer hier zwischen Florian Flecker und Routinier Filip Stojković.

Nur ein Sieg bei drei Niederlagen und einem Remis - Blau-Weiße sogar unbesiegt gegen RBS

In den fünf bisherigen Saisonduellen gegen die Stahlstadt-Klubs steht in der ADMIRAL Bundesliga 50.-Jubiläumssaison 2023/24 für die Struber-Schützlinge nur ein Sieg zu Buche, demgegenüber schon drei Niederlagen und ein Remis. Stolperstein Stahlstadt-Klubs!

Die bisherige Negativserie begann bereits im Herbst, als der Serienmeister am 23. September 2023 mit 0:1 gegen Aufsteiger FC Blau-Weiß (Goldtor: der 35-jährige Ronivaldo) in der Red Bull Arena unterlag und einen Monat später mit dem gleichen Resultat an gleicher Wirkungsstätte auch gegen den LASK (Goldtor: der 32-jährige Robert Zulj).

Auch im dritten Duell gegen einen Klub aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt - diesmal erstmals auswärts - blieben die Mozartstädter sieglos, hatten sich trotz Rekordtor nach fünf Sekunden (!) von Petar Ratkov (was zudem - wie sich im Nachhinein rausstellte - regelwidrig war) heuer am 17. Februar mit einem 1:1 beim Aufsteiger am Linzer Donaupark zu begnügen und blieben auch in diesem Match hinter den Erwartungen und Möglichkeiten. Überhaupt auffallend: Seit Neugründung der Blau-Weißen sind sie gegen den FC Red Bull Salzburg unbesiegt (2S, 1U), gewannen ja auch am 19. September 2010 auf der Linzer Gugl in der 2. Runde des ÖFB-Cup mit 3:1.

Und apropos Bullen-Blitztor...ein weiteres in der aktuellen Saison in Europas Kulturhauptstadt von 2009 bescherte den Salzburgern am 9. März den einzigen Sieg. Auf der Gugl beim LASK. Wieder gingen die Gäste in Minute eins in Front, was diesmal bis zum Spielende Bestand hatte. Siegtorschütze Fernando, der zuvor im Jahresauftaktmatch im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim 3:2-Erfolg in der Raiffeisen Arena ebenfalls schon Matchwinner war und einen Doppelpack schnürte.

Kommt ein Bulle geflogen. Nachdem der Ex-Rieder Dorgeles Nene als Joker stach und den FC Red Bull Salzburg beim LASK im Freitagabend-Auftaktmatch der 26. Runde in der ADMIRAL Bundesliga mit einem sehenswerten Schussball von der 16-er-Grenze auf 1:3 heranbrachte, scheiterte der 21-jährige Malier wenig später mit seinem Kopfball am prächtig parierenden Linzer Torhüter Tobias Lawal.

Ohne "LASK-Frühjahrsschreck Fernando" rote Bullen "blutleer"

Ohne den verletzten Brasilianer gab es im fünften Bundesliga-Saisonduell gegen einen Linzer Klub die "Bullen-Bankrotterklärung" und gestern Abend eine 1:3-Pleite in der Finalrunde beim LASK, die bei 0:3-Rückstand (zur Pause 0:2) durch Triplepacker Marin Ljubičić praktisch schon eine Viertelstunde vor Spielende besiegelt war. Obwohl der Spitzenreiter im Finish der Partie (endlich) dann doch noch sein "wahres Gesicht" zeigte und die Athletiker sich bei Torhüter Tobias Lawal bedanken konnten, dass es nicht doch nochmal eng wurde. Das war offensiv zu wenig, auch vom "K2-Sturm" (Konaté/Koïta). Wobei Sekou Koïta mit seiner Topchance nach nicht mal einer Spielminute der Partie eine andere Richtung geben konnte.

Am (Pfingst-) Sonntag, den 19. Mai, kommt es am letzten Spieltag der Meistergruppe nun zum sechsten und letzten Saison-Duell - gegen den LASK in der Red Bull Arena (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Da wollen die Salzburger allzugern zum elften Mal in Folge den Meisterteller in die Höhe heben, doch könnten Lawal & Co. womöglich wieder zum Stolperstein oder Partycrasher werden... wer weiß...

Die derzeitige Saisonbilanz gegen die beiden Linzer Klubs: 5 Spiele, 4 Punkte, 1S, 1U, 3N - 3:6 Tore! Die direkte Duell-Bilanz gegen den Serienmeister spricht sowohl für den LASK (2S, 1N) als auch für den nunmehr in der Qualigruppe um den Klassenerhalt kämpfenden FC Blau-Weiß Linz (1S, 1U).

Nach sechs Jahren und zehn Sieglos-Spielen endlich ersehnter Heimdreier für LASK gegen RBS

Für den LASK kommt der gestrige Überraschungs- in Anbetracht der turbulenten Tage diese Woche ja sogar Sensationssieg einem Befreiungsschlag gleich. Nicht nur, dass Interims-Trainer Thomas Darazs sein Bundesliga-Debüt als Chefcoach und seinen Einstand nach Maß feierte, es ist der erste volle Erfolg in der ADMIRAL Bundesliga zuhause seit dem 8. April 2018 (dem Einführungsjahr der Liga-Reform mit Punktehalbierung für die Finalrunde) und damit sechs Jahren, sowie im elften Anlauf (zuvor drei Remis und sieben Niederlagen).

Ironie des "Schicksals" aus Salzburger Sicht: Der langjährige LASK-Torhüter Alexander Schlager holte in all den Jahren von 2018 bis 2023 einen Heimdreier mit den Linzern (in Pasching, 1:0) und kassierte nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer in seine Geburtsstadt Salzburg mit den Roten Bullen nun in drei BL-Saisonspielen schon zwei Niederlagen gegen seinen Ex-Klub.

Für den Serienmeister endet außerdem mit dem 12. April 2024 eine Fabelserie nach 27 Auswärtsspielen ohne Niederlage - die letzte zuvor war Ende Juli 2022 beim SK Sturm Graz (1:2, Doppelpacker Rasmus Højlund, inzwischen Manchester United, als Matchwinner).

