Das Spitzenspiel in der Qualigruppe zwischen dem Zweiten RZ Pellets WAC vs. Ersten FK Austria Wien in der 26. ADMIRAL Bundesliga-Runde war eine klare Angelegenheit für die Veilchen, die beim 1:0-Sieg in der Lavanttal Arena noch diverse Torchancen vergaben bzw. an WAC-Keeper Hendrik Bonmann scheiterten. Nach drei Remis im Unteren Playoff setzte sich das Wimmer-Team mit dem ersten Sieg in der Tabelle auf vier Punkte auf die Kärntner ab und bleibt seit sechs Spielen en suite unbesiegt (3S, 3U). Überhaupt eine erfreuliche Woche für die Wiener Violetten, nach dem Lizenzerhalt gestern. Nachfolgend FAK-STATEMENTS.

Endlich trifft er wieder: Andreas Gruber erzielt mit dem Treffer zum 1:0 für Austria Wien in der Lavanttal Arena sein zehntes in dieser Saison und das zweite im Frühjahr. Obendrein ein enorm wertvolles - das Goldtor im Spitzenspiel der Quali-Gruppe beim WAC.

„Der ganze Staff hat sich das verdient“

Andreas Gruber (Goldtorschütze FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „In der ersten Halbzeit kann es schon 4:0 stehen, so viele Chancen haben wir gehabt. Das verfolgt uns gerade ein bisschen. Wir machen aus den Chancen, die wir haben, einfach zu wenig Tore. Dann müssen wir bis zum Schluss zittern. Wichtig war aber der Sieg, vielleicht fällt es uns jetzt nächste Woche leichter.“

…sein Tor: „Ich habe ihn nicht so gut am rechten Fuß gehabt. Normal überlege ich nicht lang. In dem Moment habe ich ihn aber noch einmal auf den linken Fuß legen müssen, weil ich nicht gut gestanden bin. Dann habe ich gesehen, dass er die Füße aufmacht und abgezogen.“

…seinen Jubel mit Co-Trainer Ahmet Koc: „Der ganze Staff hat sich das verdient, dass wir mit ihnen auch einmal jubeln. Die arbeiten Woche für Woche sehr hart. Wir haben es ihnen nicht so zurückgeben können in den letzten Spielen. Die haben es sich verdient, dass wir mit ihnen jubeln. Der ‚Koci‘ ist einer, der unter der Woche immer Spaß hineinbringt. Das ist sehr wichtig, darum haben wir alle gemeinsam gejubelt.“

„Ich habe über 90 Minuten einen dominanten Auftritt gesehen"

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Ich habe über 90 Minuten einen dominanten Auftritt gesehen. Wir waren die klar bessere Mannschaft. Was mir nicht gefallen hat ist, dass wir bis zum Schluss ein bisschen zittern müssen, weil wir drei, vier Torchancen auslassen haben. Sonst wäre das Spiel früher entschieden gewesen. Ansonsten haben wir nach hinten zwei kleine Sachen zulassen. Es war ein sehr guter Auftritt der Mannschaft.“

…die Leistung von Moritz Wels: „Er hat mir sehr gut gefallen. Mir hat das ganze Pärchen auf der Sechs gut gefallen. Das hat sehr gut gepasst. James hat das sehr gut gemach, hat ihn sehr gut geführt. Moritz war dann der mit Ball, der Ruhigere, James der Aggressivere.“

…die Auswirkungen des Siegs: „Ich hoffe, dass es etwas Positives bewirkt. Wir neigen ja dazu, Stimmungen mitzunehmen. Jetzt haben wir in Altach in der letzten Minute das Gegentor gekriegt zum 1:1. Da hat man richtig einen Knick gemerkt. Jetzt haben wir es über die Zeit gebracht, haben ein gutes Spiel gemacht. Ich hoffe, dass uns das etwas Schwung gibt und ein bisschen Lockerheit, die man zum Fußballspielen braucht, auch wenn es das untere Playoff ist. Fußball gehört gespielt.“

„Die Lizenz ist da, aber es ist nicht mehr"

Harald Zagicek (Finanzvorstand FK Austria Wien, Foto) über...

…die Erteilung der Linzenz: „Es war ein guter Schritt, ein erster, wichtiger Schritt. Wir freuen uns sehr. Die Lizenz ist da, aber es ist nicht mehr. Es ist ein erster Schritt. Es gilt noch viele zu setzen. Wir sind dazu bereit. Wir wissen den Weg, haben einen Plan und werden diesen konsequent verfolgen.“

…die hohen Verluste im letzten Geschäftsjahr: „Verbindlichkeiten und Verluste sind niemals gut, das ist klar. Man muss nur analysieren, wie sich die Verluste zusammenstellen. Wir wissen die richtigen Drehschrauben zu drehen. Wir haben ein Thema mit der Immobilie. Das ist der nächste Schritt, den wir angehen. Wir planen eine Sale-and-Lease-Back-Variante, wo wir mit dem Erlös einen Gutteil der Verbindlichkeiten zurückführen.

Das hätte wieder die Rückfolge, dass der Zinsaufwand, der ein wesentlicher Treiber in der Gewinn- und Verlustrechnung ist, sowie die Abschreibung, aus der Bilanz herauskommen. Auch operative Maßnahmen werden wir setzen, haben wir auch schon gesetzt. Wie bei jedem Unternehmen müssen die Erlöse die Kosten überschreiten und dann wird das funktionieren.“

...Interesse aus In- und Ausland an der Immobilie: „Es ist natürlich ein Booster für den Verkauf. Die Interessenten sehen, dass die Austria lebt und eine positive Prognose hat. Auch die Bundesliga glaubt daran. Wir sprechen mit mehreren Interessenten. Wir wollen das beste Erlebnis für die FK Austria Wien AG erlösen und werden das dann optimal verwerten.“

„Da haben drei 16-Jährige mitgewirkt und zwei 17-Jährige waren Torschützen"

…ob nächstes Jahr mehr Geld in die Mannschaft investiert werden wird: „Man kann das investieren, was man vertreten kann und was man hat. Selbstverständlich wäre der internationale Bewerb wunderbar für uns und würde die Budgets verbessern. Sie müssen aber auch eines wissen. Die Austria ist einer der Vereine, die am meisten in den eigenen Nachwuchs und die Akademie investieren. Ich bin Verfechter davon, die Mannschaft immer zu verstärken, keine Frage. Ich will auch den sportlichen Erfolg und bin ein großer Fußballfan unserer Mannschaft.

Aber ich sehe das meiste Potenzial darin, den eigenen Nachwuchs zu forcieren. Das hat in der Vergangenheit ja gut geklappt. Wir haben jetzt zum Beispiel mit den Young Violets eine Regionalligamannschaft, wo eine junge Mannschaft vor zwei Wochen mit 5:1 bei einem arrivierten Verein gewonnen hat. Da haben drei 16-Jährige mitgewirkt und zwei 17-Jährige waren Torschützen.

So zu reüssieren in der Regionalliga ist auch ein guter Anlass für die Bundesliga. Das ist ein riesiges Ziel von uns, unsere jungen Talente heranzuzüchten, in die Kampfmannschaft zu bringen und so die Mannschaft zu verstärken. Wenn man auf die Jugend setzt, hat man massive Chancen. Natürlich wollen wir aber auch gewisse Punkte in unserem Kader laufend verstärken. Kollege Werner und Ortlechner sind auf der Suche und werden die Sache schon gut machen.“

…eine mögliche „interne“ Lösung des Stadionverkaufs: „Wir denken in alle Richtungen. Fakt ist, dass die Immobilie aus der FK Austria Wien AG herausgelöst werden soll. Wie dann die Eigentümerstruktur in der neuen Gesellschaft ist, werden wir sehen. Das ist aber natürlich möglich.“

„Der gestrige und der heutige Tag sind, aus Gesamtsicht des Vereins, markante und gute Tage"

Alfred Tatar (Sky Experte) über die Austria: “Die Leistung der Austria war dermaßen gut, dass man nicht zittern hat müssen. Der gestrige und der heutige Tag sind, aus Gesamtsicht des Vereins, markante und gute Tage.

Spielfilm und Aufstellungen im Ligaportal-LIVETICKER

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at und FK Austria Wien