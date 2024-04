Die WSG Tirol nahm Schwung & Selbstvertrauen aus den vergangenen Wochen mit und war auch im vierten Match der Qualigruppe in der ADMIRAL Bundesliga über die gesamte Spieldauer gesehen die bessere Mannschaft, um gegen den FC Blau-Weiß Linz verdient mit 2:1 zu siegen. Auch wenn es die Wattener in der Schlussviertelstunde nochmal spannend machten. Mit dem zweiten Dreier im Unteren Playoff bleibt die WSG weiter unbesiegt (2S, 2U), verschaffte sich Luft im Klassenerhalt-Kampf und geht mit breiter Brust in das "Doppel" mit QG-Spitzenreiter FK Austria Wien. Nachfolgend STATEMENTS der Tiroler!

Hoch, höher, am höchsten...wie beim wuchtigen Kopfballtreffer zum Führungstor, bei dem Mahamadou Diarra gegen seinen Linzer Lieblingsgegner die absolute Lufthoheit genoss. Das 2:0 erzielte der 20-jährige Malier - hier beim "Augen zu und durch"-Duell mit Fabio Strauss - dann elegant mit der Ferse. Sein erster Doppelpack in der Bundesliga, in dem ihm alle vier Saisontore gegen den FC Blau-Weiß Linz gelangen und der afrikanische Angreifer in allen drei Duellen scorte.

"Das hätte uns keiner zugetraut. Jetzt sind wir acht Punkte vorne"

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol) über...

…das Spiel: “Es war für uns sehr wichtig. Gegen die anderen drei Teams, die im Abstiegskampf sind, haben wir sieben Punkte gemacht aus drei Spielen. Das hätte uns keiner zugetraut. Jetzt sind wir acht Punkte vorne. Die Mannschaft hat heute wieder Eiswürfel gespuckt, obwohl es zum Schluss ein bisschen hektisch wurde.

Bis zum Anschlusstreffer waren wir aber absolut Herr der Lage und haben nichts zulassen. Die acht Punkte Vorsprung tun jetzt sehr gut, ausruhen dürfen wir uns aber definitiv nicht.”

…den Doppeltorschützen Mahamadou Diarra: “Scheinbar liegt ihm BW Linz ganz gut, weil er heuer vier Tore gegen sie gemacht hat. Der Junge kann für uns Gold wert sein. Es geht aber nicht immer nur um Diarra und Prelec. Ich habe immer schon gesagt, dass die Offensive für uns der Trumpf sein kann.

Da haben wir in der Qualirunde schon ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir mit zwei Centerstürmern spielen. Das macht sonst auch keine Mannschaft. Die zwei harmonieren immer besser und sind, wie man sieht, extrem gefährlich.”

“Das ist schon einmal ein richtig großer Schritt"

Valentino Müller (Kapitän WSG Tirol) über...

…das Spiel: “Das ist schon einmal ein richtig großer Schritt. Das Wichtigste ist, dass wir wieder gewonnen haben und unsere Leistung auf den Platz gebracht haben. Wir haben den Schwung aus den letzten Wochen mitgenommen und haben das heute wieder bestätigt.”

…die Gründe für die spannende Schlussphase: “Weil wir ein unnötiges Gegentor kriegen, wo wir nicht sauber verteidigen. So haben wir es eigentlich aus dem Nichts noch einmal spannend gemacht. Davor haben wir das Spiel richtig gut im Griff gehabt. Darum ist es leider noch einmal spannend geworden. Zum Schluss ist es mir aber egal. Der Sieg ist alles was zählt.”

Der 34-jährige Berliner Kofi Schulz absolvierte heute seinen 25. Bundesliga-Saisoneinsatz und insgesamt bis dato 72 Pflichtpartien für die WSG Tirol

"Das ist ein großer Polster jetzt. Den dürfen wir nicht mehr weggeben"

Kofi Schulz (Linksverteidiger WSG Tirol) über...

…das Spiel: “Es war eine gute Leistung. Am Ende war es wieder ein bisschen wackelig. Das spricht natürlich für unsere DNA. Am Ende ist alles gut. Wir haben die drei Punkte und das ist richtig wichtig für die Mannschaft.”

…die Gründe für die spannende Schlussphase: “Die Konzentration ist ein bisschen runter gegangen und man hat auch körperlich gemerkt, dass die letzten Spiele sehr viel gekostet haben. Mental und auch physisch. Das macht sich dann in der Qualirunde bemerkbar. Wir müssen jetzt ein bisschen runterfahren und regenerieren. Dann wird das Ganze schon besser.”

…die Chancen auf den Klassenerhalt: “Acht Punkte sind viel in der Qualirunde, aber es ist noch nichts gewonnen. Es kann alles passieren, aber das ist natürlich ein großer Polster jetzt. Den dürfen wir nicht mehr weggeben.”

Matthäus Taferner (Mittelfeldspieler WSG Tirol): "Ich denke wir haben die letzten Wochen schon gezeigt, dass wir richtig gut drauf sind. Es war heute wieder ein wichtiger Sieg. Heute dürfen wir uns freuen und ab Montag geht´s dann wieder weiter.

"Das Team verliert nicht die Nerven"

Alfred Tatar (Sky Experte) über die WSG Tirol: “Es hat sogar ein Spiel gegeben, wo man die Chance hatte, danach Letzter zu sein. Das hat man gewonnen, gegen Lustenau. Diese sogenannten Schnittpartien gegen Lustenau hat man gewonnen. Heute war wieder eine ähnliche Schnittpartie. Wenn man in solchen entscheidenden Momenten voll da ist und Siege einfährt, dann ist das viel wert.

Das Team verliert nicht die Nerven, ist sich bewusst, wie es agieren muss, damit die Punkte geholt werden. Das kannst du nur aus der Erfahrung heraus. Die langjährigen Abstiegskämpfe, die die WSG hinter sich hat, helfen hier sicherlich mit.”

