It's Hammertime! "Wochen der Wahrheit" für den SK Sturm Graz bei noch sechs ausstehenden Spieltagen in der ADMIRAL Bundesliga sowie im Zuge des UNIQA ÖFB-Cup-Finales am 1. Mai in Klagenfurt. Gleich dreifach innert 13 Tagen geht es gegen den SK Rapid, der im Pflichtspieljahr 2024 noch ungeschlagen daherkommt und unter Robert Klauß auf "fremder Wiese" ohnehin noch keine Niederlage hinnehmen musste. Doch die mit dem FC Red Bull Salzburg an der Spitze punktgleichen "Blackies" sind wieder im Flow, pochen vor prächtiger Kulisse am Freitag zum Kickoff in BL-Spieltag 27 (19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der Merkur Arena, nach den beiden 1:1-Unentschieden, auf den ersten Saison-"Dreier" gegen Grün-Weiß, um im Meisterrennen vorzulegen...

Stimmungsgarantie in der Merkur Arena, der Heimstätte der "Schwoazn", nicht nur im Gipfeltreffen gegen Branchenprimus FC Red Bull Salzburg, sondern auch am Freitagabend im ersten von drei Top- und Traditionsduellen gegen den wieder erstarkten SK Rapid binnen zwei Wochen. Während die Grazer zuletzt im Steirer-Duell beim TSV Hartberg die Oberhand behielten (3:1), wurden die Hütteldorfer durch das 1:1 zuhause gegen Austria Klagenfurt wieder von Rang drei verdrängt.



"Um Saisonziele zu erreichen, sollten wir dreimal gegen Rapid gewinnen"

"Ich erwarte mir einen offenen Schlagabtausch bei großartiger Atmosphäre, in dem - wie schon in den vergangenen Spielen gegen Rapid - Kleinigkeiten entscheiden werden", betont SK Sturm-Trainer Christian Ilzer vorab. Zugleich warnt der gebürtige Weizer vor einem "sehr gefährlichen Gegner" und hebt dessen Stärken hervor: "Es ist sehr schwer geworden, gegen ein kompaktes Rapid Tore zu erzielen. Sie können mit ihren Unterschiedsspielern auch Situationen kreieren, die uns wehtun können."

Es ist der Startschuss in eine grün-weiße Trilogie, welche am Mittwoch in Wien-Hütteldorf ihren zweiten Bundesliga-Akt (20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) und im UNIQA ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt am 1. Mai ihren Höhepunkt (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) erlebt. "Um unsere Saisonziele zu erreichen, sollten wir dreimal gegen Rapid gewinnen", betont Christian Ilzer ganz klar. Personell kann der Erfolgscoach der "Blackies" mit Ausnahme der Langzeitverletzten Kjell Scherpen, der wohl auch in der kommenden Saison zwischen den Pfosten bei den Grazern stehen wird, und Manprit Sarkaria, der nach seinem Knöchelbruch bereits wieder ins Lauftraining eingestiegen ist, aus dem Vollen schöpfen.

Im Rennen um den temporären Tabellenthron "mit dem Kopf in Graz sein"

Etwaige Geschehenisse auf anderen Schauplätzen lassen den Trainer im Meisterrennen derweil kalt: "Mit dem Kopf in Graz sein, nicht in einem anderen Stadion. Wir müssen das in den Fokus rücken, was wir beeinflussen können." Der amtierende Vizemeister könnte im Meisterrennen mit dem punktgleichen Krösus aus Salzburg ja vorlegen und sich zumindest bis Sonntag, wenn die Roten Bullen im Top-Duell SK Austria Klagenfurt empfangen (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER), an die Tabellenspitze drängen. Es wäre das historische erste Mal seit Einführung der Meistergruppe, dass es zu einem solch späten Zeitpunkt in einer Saison einen anderen Leader als den Serienmeister gibt.

