Die 27. Runde in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 ist der Auftakt einer "englischen Woche", die für den ein oder anderen Spieler auch eine normale bzw. Zwei-Spiele-Woche werden könnte, wenn er denn die nächste gelbe Karte am kommenden Wochenende oder nächsten Dienstag/Mittwoch kassiert. Die "gelbe Gefahr" lauert allerdings auch für zwei Cheftrainer in der Meistergruppe und von den beiden steirischen Bundesliga-Klubs: Christian Ilzer vom SK Sturm Graz und den gebürtigen Grazer Markus Schopp vom TSV Egger Glas Hartberg.

Die zwei Gesichter des Christian Ilzer. Vor und nach dem Spiel präsentiert sich der Cheftrainer des SK Sturm Medien gegenüber meist aussagekräftig, aufgeräumt und eloquent, während der Partie kann der überaus ehrgeizige, 46-jährige Steirer schon mal zum Heißsporn an der Seitenlinie werden. Wäre natürlich besonders bitter, wenn der Erfolgstrainer in Runde 27 oder 28 die fünfte gelbe Karte erhält und folglich Mittwoch in Hütteldorf oder am darauffolgenden Sonntag im Spitzenspiel in Salzburg gesperrt sein würde.

Allein halbes Dutzend an Spielern vom SK Rapid vorbelastet

Gefährdete Spieler mit je acht gelben Karten:

Branko Jovičić (LASK) und Luca Kronberger (WSG Tirol)

Gefährdete Spieler mit je vier gelben Karten:

Luca Gourna-Douath und Alexander Schlager (FC Red Bull Salzburg)

David Schnegg und Gregory Wüthrich (SK Puntigamer Sturm Graz)

Maksym Talovierov (LASK)

Jonas Auer, Lukas Grgic, Maximilian Hofmann, Roman Kerschbaum, Christoph Lang und Matthias Seidl (SK Rapid)

Nikola Djoric, Kosmas Gkezos, Andy Irving und Sinan Karweina (alle SK Austria Klagenfurt)

Torjäger-Duo Avdijaj & Entrup hat aufzupassen

Donis Avdijaj, Ousmane Diakité, Maximilian Entrup und Raphael Sallinger (TSV Egger Glas Hartberg)

Dominik Fitz und Andreas Gruber (FK Austria Wien)

Augustine Boakye, Dominik Baumgartner, Nikolas Veratschnig und Bernhard Zimmermann, (RZ Pellets WAC)

Paul-Friedrich Koller und Constantin Reiner (CASHPOINT SCR Altach)

Mahamadou Diarra und Cem Üstündag (WSG Tirol)

Marco Krainz und Fabio Strauss (FC Blau-Weiß Linz)

Torben Rhein, Dominik Schierl (SC Austria Lustenau)

Fotocredit: RiPu-Sportfotos