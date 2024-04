Nach erfolgreicher Feuertaufe in der ADMIRAL Bundesliga gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg, der erstmals seit sechs Jahren wieder daheim besiegt werden konnte, folgt für LASK-Interimstrainer Thomas Darazs sogleich der nächste Auftritt mit den Linzern in der Raiffeisen Arena (Sonntag, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Wieder kommt mit dem TSV Egger-Glas Hartberg ein Gegner, gegen den die Athletiker ebenfalls lange auf einen Heimsieg und generell Dreier warten. Genau seit Anfang März 2020 (damals 5:1 in Pasching). Auf die unbequemen Steirer trifft der Tabellendritte nun gleich zwei Mal binnen vier Tagen.

Am 24. September 2023 beim letzten Aufeinandertreffen in der Raiffeisen Arena gegen den TSV Hartberg vor 10.250 Zuschauern konnten sich der deutsche Abwehrchef Philipp Ziereis und der LASK noch so strecken, die Hartberger rangen den Linzern mit beherztem Einsatz und taktischer Diszplin ein 0:0-Remis ab.

Fallen nach zwei Nullnummern in dieser Saison im dritten Anlauf endlich Tore?

Die erste Hälfte der Bundesliga-Meistergruppe biegt am Wochenende bereits auf die Zielgerade. Den LASK erwartet am Sonntag in der Raiffeisen Arena das Aufeinandertreffen mit dem TSV Hartberg, das nur drei Tage später seine Fortsetzung findet.

Mit dem verdienten 3:1-Triumph über Tabellenführer FC Red Bull Salzburg konnten die Athletiker vergangene Woche nicht nur den zweiten Sieg im Frühjahr und zweiten Dreier in Folge daheim einfahren, sondern auch jede Menge Selbstvertrauen tanken. So etwa Marin Ljubičić, der seine Leistung mit dem ersten Dreierpack eines Bundesliga-Spielers gegen den Titelverteidiger seit 13 Jahren (damals Guido Burgstaller mit dem SK Rapid) krönte. Allen voran überzeugten die Linzer aber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, für welche man sich mit dem ersten Heimsieg gegen die Mozartstädter seit 2018 belohnte.

Binnen einer Woche warten nun drei richtungsweisende Spiele auf den LASK, bei dem verletzungsbedingt weiterhin René Renner, Ivan Ljubic, Ibrahim Mustapha und Kapitän & Topscorer Robert Zulj fehlen. Auf den zweiten Heimauftritt der Saison gegen den TSV Hartberg folgt nur drei Tage später das Retourmatch in der Steiermark, ehe am darauffolgenden Sonntag ÖFB-Cup-Finaliste SK Rapid in der Raiffeisen Arena gastiert. Zunächst gilt der volle Fokus aber den Schopp-Schützlingen, die man mit einem dreifachen Punktgewinn auf neun Zähler distanzieren könnte.

Letzter LASK-Sieg gegen TSV im Juni 2020 in Hartberg

Dafür soll die jüngste Bilanz gegen die Elf von Trainer Markus Schopp aufpoliert werden. Der letzte Sieg über den TSV gelang den Athletikern beim 5:1 im Juni 2020 auswärts, drei Monate zuvor hatte man die Hartberger mit demselben Resultat vor eigenem Publikum in Pasching in die Schranken gewiesen. Die Gesamtbilanz weist mit zehn Siegen, zwölf Remis und nur fünf Niederlagen deutliche Vorteile für die Schwarz-Weißen auf.

In den jüngsten drei Begegnungen teilten sich beide Teams die Punkte, heuer fiel in zwei Saisonduellen noch kein Treffer. Für den LASK spricht die Heimstärke in der Raiffeisen Arena, in der man nicht nur die letzten beiden Partien für sich entscheiden konnte, sondern auch in 13 Matches in der laufenden Saison elf Mal ungeschlagen blieb.

Cheftrainer Thomas Darazs zum Spiel: „Wir haben großen Respekt vor den Leistungen der Hartberger, die über eine klare Spielidee verfügen und mit einem sehr mutigen Ansatz agieren. Wir fühlen uns aber gut vorbereitet. Wichtig wird sein, eine gute Balance an den Tag zu legen und gute Entscheidungen am Spielfeld zu treffen. Darüber hinaus wollen wir mit viel Selbstbewusstsein, Mut und Freude auftreten und unsere Stärken auf den Platz bringen.“

