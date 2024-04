Das Alpenrose Familux Resort, ein erstklassiges Familienresort in Lermoos in Tirol, ist nicht nur ein Ort für Erholung und Entspannung, sondern auch ein Paradies für Sportbegeisterte. Das Vier-Sterne-Superior-Kinderhotel in Tirol bietet seinen Gästen eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter dieses Jahr auch ein Fußballcamp für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 14 Jahren. Von 20.07.2024 bis 03.08.2024 werden die Kinder und Jugendlichen von Montag bis Freitag, immer vormittags, von professionellen Trainern begleitet. Egal ob Anfänger oder Fußballsternchen - hier sind alle Kinder willkommen. Neben eigenen, hochwertigen Dressen-Sets und einem eigenen Fußball, wartet auf die TeilnehmerInnen auch so manch andere Überraschung. → Mehr Informationen zum Fußballcamp

Training und Betreuung durch erfahrene Trainer

Das 2. Alpenrose Fußballcamp bietet seinen Teilnehmern eine personalisierte Betreuung und Unterstützung durch erfahrene Trainer. Die jungen FußballerInnen erhalten während des Camps eine intensive Schulung in Technik, Taktik, Kondition und Strategie. Die Trainer bringen ihre langjährige Erfahrung und Fachkenntnis auf dem nahegelegenen Fußballplatz in das Camp ein, um die TeilnehmerInnen zu unterstützen und zu inspirieren.



Einer der Trainer ist Andreas Maier. Andi ist Vater dreier Mädels und hat seine aktive Laufbahn unter anderem beim FC Augsburg und dem FC Memmingen verbracht. Als Profi stand er beim SSV Reutlingen (Deutschland) und in Österreichs Zweiter Liga beim FC Dornbirn unter Vertrag. Er ist selber im Besitz der UEFA-Trainer-B-Lizenz. Unterstützt wird Andi unter anderem von Matthias Jörg. Matthias kann auf Stationen beispielsweise beim TSV 1860 München sowie in Italien zurückblicken und hat die UEFA-Trainer-A-Lizenz erfolgreich absolviert.

Abenteuer und Entspannung abseits des Platzes

Abseits des Platzes können die Teilnehmer des Fußballcamps im Alpenrose Resort eine Vielzahl von Aktivitäten genießen, die speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wandern und Biken in der Zugspitzregion, Abenteuer erleben bei der Highline 179, Schwimmen und Entspannen im Spa sind nur einige der vielen Aktivitäten, die den Familien zur Verfügung stehen. Die Familien können die Schönheit der alpinen Landschaft genießen und gleichzeitig ihre Freizeit mit Gleichgesinnten in einer atemberaubenden Umgebung verbringen. Teil des Camps ist zudem eine gemeinsame Wanderung mit Picknick, zu welcher auch die Eltern eingeladen werden. Das Fußballquiz darf hier nicht fehlen.

Spaß auf allen Ebenen

Mehr als 2.000 m² nur für Kinder und Jugendliche! Das bedeutet Spielmöglichkeiten ohne Ende in je nach Altersgruppe eingerichteten Betreuungsräumen. Zudem sorgen Kino & Theater, Turnhalle, Softplayanlage, Indoor-Gokarts und die Riesenrutsche über fünf Etagen für ein Feuerwerk an Emotionen. Mindestens 25 ausgebildete Kids Coaches kümmern sich verständnisvoll jeden Tag der Woche von morgens bis abends um die kleinen Gäste.

Das Alpenrose Resort ist bekannt für seine hervorragende Lage am Fuße der Zugspitze, sowie für die familienfreundliche Ausstattung. Das Resort verfügt über luxuriöse Zimmer und Suiten, einen erstklassigen Spa-Bereich, TOP-Kulinarik, sowie eine Vielzahl an verschiedenen Angeboten. Das Resort ist ein idealer Ort für Familien, die einen erholsamen Urlaub in einer malerischen Umgebung verbringen möchten, sowie für sportbegeisterte Kinder, die sich richtig auspowern möchten.

Infos zum Fußballcamp

Das Fußballcamp im Alpenrose Familux Resort bietet jungen Fußballern und Fußballerinnen eine einzigartige Gelegenheit, ihre Fähigkeiten auf dem Platz zu verbessern, zu erlernen und gleichzeitig die Schönheit und Abenteuer der alpinen Landschaft zu erleben.



→ Mehr Informationen zum Fußballcamp



Alpenrose Familux Resort

Danielstrasse 3

6631 Lermoos

Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Telefon: +43 5673 2424