Was für ein Spektakel in der "englischen Woche" der ADMIRAL Bundesliga-Meistergruppe in Rd. 28: Der SK Sturm Graz krallt sich durch den Ausrutscher von Flaggschiff FC Red Bull Salzburg vor dem Showdown der beiden "Platzhirsche" am Sonntag (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) die Tabellenspitze, der LASK beendet seine "Unserie" gegen den "Angstgegner" aus der Oststeiermark und festigt Rang drei, der SK Rapid lässt den Anschluss aufs "Stockerl" ein wenig abreißen und SK Austria Klagenfurt zog mit dem Überraschungs-Coup gegen die Roten Bullen am TSV Egger Glas Hartberg wieder vorab auf Platz fünf. Nachfolgend Statements!

Er ist dieser Tage nicht aufzuhalten: Andy Irving. Der 23-jährige Schotte ist der historische erste Akteur, dem gegen die Roten Bullen in der Meistergruppe ein lupenreiner Hattrick gelang - "Big Points" für die Kärntner im Rennen um die Europacup-Startplätze und ein herber Rückschlag für den Serienmeister vor dem Saison-Finish.

Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt):

…über die Partie: „Wir waren von der ersten Minute da. Klingt jetzt komisch, wenn man in der siebenten Minute das Tor bekommt. Aber es war von der ersten Minute an ein richtig guter Auftritt von uns. Wir haben uns auch durch das 0:2 nicht beirren lassen. In der Halbzeit dann kurz angesprochen. Die Tore waren aus irgendwas heraus. Wie die Mannschaft dann zweite Halbzeit weitergefightet hat, Kompliment, Gratulation.“

…über die Aktion gegen den Kameramann: „Ich verstehe ihn. Aber ihr müsst auch verstehen, wie unangenehm es ist, wenn einer zwei Meter neben dir steht und dir die Linse herhält. Es ist ja nichts Persönliches gegen ihn.“

…über Andy Irving: „Es war nicht dieser Andy in den letzten Wochen, das was der Andy im Herbst war. Es hat ihn irrsinnig beschäftigt, dieses ganze Theater mit West Ham. Freut mich für ihn, dass ein Spieler aus Österreich in die Premier League geht. Ich hoffe, dass er es dort auch packt. Beim letzten Spiel hat er mir schon besser gefallen als in der Vergangenheit. Heute ist ihm richtig der Knopf aufgegangen. Heute hat er wirklich ein tolles Spiel gemacht.“

Andy Irving (Spieler SK Austria Klagenfurt):

…über die Partie: „Es war Wahnsinn. Da war etwas in der Luft. Ich habe das gefühlt heute. Erste Halbzeit haben wir sehr gut gespielt. Salzburg hat zwei Chancen gehabt und zwei Tore gemacht. Wir haben geredet in der Halbzeit, unsere Chance war da. Wenn wir Vollgas geben, können wir das Spiel drehen. Und genau das haben wir gemacht. Überragend. Die Mannschaft hat das verdient.“

Onur Cinel (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…über die Partie: „Ich glaube, dass das jetzt auch eine mentale Komponente ist. Man muss der beste sein, der man sein kann. In dem Moment, wo es darauf ankommt. Und das ist in jedem Spiel so, dass es darauf ankommt. Das müssen wir nochmal besprechen, woran es wirklich lag.“

Karim Konate (Spieler FC Red Bull Salzburg):

…über die Partie: „Die erste Hälfte war eigentlich noch sehr gut. In der zweiten Hälfte haben wir dann leider den Faden verloren. Zuviele Fehler gemacht, wir haben dann einfach nicht mehr so gut gespielt.“

Alexander Schlager (Spieler FC Red Bull Salzburg):

…über die Partie: „Das ist ein Mix aus ganz vielen Dingen, die da gerade zusammenspielen. Man merkt, wir sind etwas verunsichert wenn wir ein Gegentor bekommen. Egal zu welchem Zeitpunkt, auch wenn wir eine Torchance verhauen. Es löst momentan etwas in uns aus. Aber nichtsdestotrotz, werden wir versuchen, die Köpfe aufzurichten für Sonntag. Da ist ein wichtiges Spiel vor unserer Brust.“

Philipp Ziereis gelang in der Nachspielzeit der "Lucky Punch" für den LASK auswärts beim "Angstgegner" in der Oststeiermark - die Oberösterreicher haben Rang drei damit für den Moment abgesichert... Der direkte Konkurrent dafür, der SK Rapid, kommt am Sonntag auf die Gugl (14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg):

…über die Partie: „Aufgrund der vielen Torchancen, die der LASK vor allem in der zweiten Halbzeit gehabt hat, geht die Niederlage in Ordnung. Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt. Wir sind gut aus der Kabine rausgekommen. Vielleicht hat uns heute diese Effizienz gefehlt, die uns in Linz ausgezeichnet hat. In der zweiten Halbzeit ist ein sehr druckvoller LASK gekommen, der uns Probleme bereitet hat. Wir haben jetzt in unseren ausstehenden Spielen die Möglichkeit, aus einer guten Saison eine überragende Saison zu machen.“

Thomas Darazs (Trainer LASK):

…über die Partie: „So ein Last-Minute-Sieg schmeckt sehr gut. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir die Chancen, die wir haben, souverän verwerten. Und das ruhig zu Ende spielen. Ich habe auf der Seite nicht viel gezittert, weil die Mannschaft wirklich gut umgesetzt hat. Wir haben einen Expected Goals-Wert von fast drei. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das in den letzten Wochen beim LASK gehabt haben.“

Felix Luckenender (Spieler LASK):

…im Vorfeld über seine Zukunft: „Wenn du 30 wirst, weißt du selber, dass du jetzt kein Talent mehr bist. So weit bin ich auch, dass ich das gut einschätzen kann. Es ist keine einfache Situation, wenn der Vertrag ausläuft. Aber ich bin guter Dinge, dass ich den für mich persönlich richtigen Weg einschlagen kann.“

Absolut routinierte Leistung des Titelanwärters aus Graz-Liebenau am gestrigen Abend auswärts in Wien-Hütteldorf beim SK Rapid: Der SK Sturm Graz bestrafte den Ausrutscher des FC Red Bull Salzburg eiskalt und geht am Sonntag als "Gejagter" ins Gipfeltreffen in der "Festung Red Bull Arena". Zwei von zwei gegen Grün-Weiß, folgt am kommenden Mittwoch im UNIQA ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt (17:00 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) der dritte Streich...?

Robert Klauß (Trainer SK Rapid):

…über die Partie: „Wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, dann war unser großes Problem, dass wir sehr viel hergeschenkt haben. Das 0:1 haben wir nicht gut verteidigt. Dann kommen wir zurück und machen das 1:1. Dann schenken wir die zwei Tore vor der Halbzeit her. 1:3 ist dann eine große Hürde, gegen so einen cleveren und abgezockten Gegner. Zweite Halbzeit war deutlich besser. Aber es hat dann nicht mehr gereicht.“

…über den Zwist mit Christian Ilzer: „Ich kenne es so, dass man sich vor dem Spiel kurz begrüßt und die Hand gibt. Ich habe ihm nach dem Spiel gesagt, dass er das gerne vor dem Spiel mit mir besprechen kann. Weil er hat vor dem Spiel mit allen Leuten von unserem Verein geredet, nur mit mir nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich vermute, weil ich gesagt habe, dass sie uns beim Training beobachten.“

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Partie: „Super Start. Wir waren sofort am Punkt da und haben das Tor gemacht. Danach sind wir etwas zu passiv geworden und haben das Gegentor hinnehmen müssen. Danach haben wir klar die besseren Chancen gehabt. Da haben wir ein paar Top-Chancen liegengelassen. Gazi (Ann: Jusuf Gazibegovic) macht mit einem super Freistoß das 2:1, dann macht der Otar (Ann.: Kiteishvili) das verdiente 3:1. Also eine starke erste Halbzeit. Zweite Halbzeit waren wir zu viel im Kontrollmodus drinnen. Da waren sie speziell bei Standards sehr gefährlich.“

…über das kommende Spitzenspiel gegen Red Bull Salzburg: „Wir werden uns bestmöglich vorbereiten. In so einem Spiel ist wirklich alles möglich. Es wird von Kleinigkeiten abhängen. Salzburg ist eine Spitzenmannschaft. Wir sind im Moment Tabellenführer, also sind wir auch richtig Top.“

…über den Zwist mit Robert Klauß: „Ich werde mir das mit ihm hinter verschlossenen Türen aussprechen. Wir sind zwei Trainer, die einfach das beste für ihre Mannschaft probieren. Vor dem Spiel habe ich absolut keine Lust auf Shake Hands gehabt.“

