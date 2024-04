Nach dem ersten Sieg seit Ende Februar (!) und damit auch ersten in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 hat der neue Tabellenfünfte SK Austria Klagenfurt "Blut geleckt". Die Kärntner wollen mehr statt wie in den beiden Vorjahren Rang 6. Mit einem weiteren vollen Erfolg über "Lieblingsgegner" TSV Hartberg würde sich das Pacult-Team nicht nur einen komfortablen Vier-Punkte-Vorsprung auf die Steirer verschaffen, sondern womöglich gar einen Sprung auf Rang 4 machen. Zwei Tage vor dem Match in Hartberg ist allerdings auch zwei Tage nach dem "Wörthersee-Wahnsinn" gegen RB Salzburg, der noch nachhallt...

Sprunggewaltiger Schotte! Der 1,90 Meter-Mittelfeldmann Andy Irving war gegen den FC Red Bull Salzburg am Mittwochabend mit seinem Hattrick beim 4:2-Triumph Matchwinner- siehe auch HIER! Jetzt gilt es für den 23-Jährigen und die Comebacker der Liga in den verbleibenden vier Runden den Rückenwind mitzunehmen. "Aktion Attacke", Austria...!

„Bin fest davon überzeugt, dass wir uns unseren Traum am Ende erfüllen werden"

Der Blick zurück verpasste Andy Irving noch immer eine Gänsehaut. Dieses Gefühl der Ekstase, die ehrliche, ausgelassene Freude seiner Mitspieler und die Explosion der Emotionen auf den Rängen des Wörthersee-Stadions nach seinem Hattrick und dem grandiosen Sieg der Austria Klagenfurt über Serienmeister FC Red Bull Salzburg (4:3) in der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga 2023/24 wird der 23-jährige Schotte auch heuer nach seiner Austria-Abschiedssaison (zu Premier League-Klub West Ham United) sicher niemals vergessen. Doch Irving und Co. sind längst nicht satt, sie wollen diese Euphorie mit auf die Zielgerade nehmen - und gemeinsam Großes vollbringen.

„Es fühlt sich fantastisch an, aber wir wissen, dass unser Job nicht erledigt ist. Vor uns liegen noch vier Spiele, in denen wir uns beweisen und alles geben müssen. Wenn wir an die Leistung gegen Salzburg anknüpfen können, dann wird es für jeden Gegner schwer sein, uns zu schlagen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns unseren Traum am Ende erfüllen werden. Treten wir so als Team auf, ist vieles möglich“, stellte Irving fest.

Aus den ersten fünf Spielen im oberen Playoff waren nur zwei Punkte herausgesprungen, die Violetten hatten laut Trainer Peter Pacult „einiges an Lehrgeld“ zahlen müssen, sich für durchaus ansprechende Auftritte leider nicht belohnt. Doch am Mittwoch im zweiten Duell mit Red Bull ging der Knopf endgültig auf: Nach 0:2-Rückstand zur Pause drehten die Waidmannsdorfer die Partie durch Treffer von Solomon Bonnah und dem lupenreinen Hattrick von Matchwinner Irving innerhalb von 22 Minuten.

„Das war sicherlich das beste Spiel meiner Karriere"

„Das war sicherlich das beste Spiel meiner Karriere, da hat alles gepasst. Natürlich freue ich mich über meine Leistung und die drei Tore, aber in erster Linie bin ich sehr stolz auf die Mannschaft. Jeder hatte seinen Anteil an diesem Erfolg und wir haben das geschafft, weil sich keiner aufgegeben, sondern jeder von uns immer daran geglaubt hat, dass wir das Match noch drehen können. Wir hatten eine unglaubliche Energie auf dem Platz, weil alle gespürt haben, dass etwas in der Luft liegt“, berichtete Irving.

Mit dem Dreier über den Serienmeister und Titel-Anwärter aus der Mozartstadt kletterten die Violetten nach sechs von zehn Runden in der Tabelle der Meistergruppe auf den fünften Rang, der zur Teilnahme am Europacup-Playoff berechtigen würde. Der Vorsprung auf den Sechsten TSV Hartberg beträgt einen Zähler, mit dem Vierten SK Rapid hat das Pacult-Team nach Punkten gleichgezogen. Der Traum vom internationalen Startplatz lebt.

„Mit dem Einzug in die Top 6 hatten wir unser Ziel erreicht, das Ticket für ein weiteres Jahr in der Bundesliga gebucht. Nach zwei sechsten Plätzen in den beiden Vorjahren sind wir heuer hungrig auf mehr. In Hartberg können wir einen Riesenschritt machen“, schaute Irving auf das Duell in der Oststeiermark am Sonntag (14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) voraus. Durch einen Sieg beim Verfolger würde AustriaKlagenfurt den Vorsprung schon auf vier Punkte ausbauen.

Heimspiel-Doppel vs. LASK & SK Rapid

In der Folge stehen zwei Heimspiele am Plan: Am Sonntag, den 5. Mai (14.30 Uhr) kommt der Dritte LASK ins Wörthersee-Stadion und eine Woche darauf am 12. Mai (17 Uhr) ist der Vierte SK Rapid in der Kärntner Landeshauptstadt zu Gast. Tickets für die beiden spannungsgeladenen Partien sind montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle sowie rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich.

