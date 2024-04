Zum Abschluss der englischen Woche steht für den LASK ein absolutes Topspiel auf dem Programm. Dritter kontra Vierter! Die Linzer empfangen in Runde 29 der ADMIRAL Bundesliga (Sonntag, 14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) den SK Rapid. In den bisherigen drei Saison-Duellen "verständigten" sich beide Traditionsklubs stets auf ein "X". Beim 1:1 zum Auftakt Ende Juli rettete Felix Luckeneder den Athletikern Last-Minute einen Punkt, beim Retourmatch per Torspektakel in Hütteldorf Thierry Gale in der 96. Min. den Grün-Weißen ein 3:3, ehe es beide in der Meistergruppe beim 0:0 gemächlich laufen ließen. Und diesmal?

Mit Sieg würde LASK im Kampf um Platz 3 SK Rapid auf acht Punkte distanzieren

Fakt ist: Mit dem 2:1-Auswärtssieg am Mittwoch beim TSV Hartberg haben sich die Linzer eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden vier Runden im Finaldurchgang geschaffen. Mit einem weiteren vollen Erfolg über die Hütteldorfer können die Schwarz-Weißen den kommenden Gegner auf acht Punkte distanzieren und einen wichtigen Schritt in Richtung Platz drei, der zum Fixplatz in der Europa League berechtigt, tätigen.

Nach dem "LASK-Last-Minute"-Treffer in Hartberg durch Philipp Ziereis, der gegen den SK Rapid gelb-gesperrt fehlen wird, ist die Wahrscheinlichkeit eines späten Tores auch am Sonntag durchaus gegeben. Der 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit in Hartberg war bereits das siebente Tor der Athletiker in der laufenden Saison nach der 90. Minute, was Liga-Bestwert in diesem Ranking bedeutet. Vor dem kommenden Gegner aus Hütteldorf (5). Ein gutes Omen stellt auch die Ausbeute in der Raiffeisen Arena dar: Sechs der vergangenen acht Heimspiele in der Meistergruppe konnte der LASK für sich entscheiden, in den jüngsten zehn Partien vor eigenem Publikum im Finaldurchgang blieben die Schwarz-Weißen nur einmal ohne Torerfolg. Allerdings gilt es sich für die vergangene Heimpleite gegen Hartberg zu Beginn der "englischen Woche" (1:3) zu rehabilitieren.

Seit fünf Spielen ungeschlagen

Die vergangenen direkten Duelle verliefen allesamt äußerst eng, vier Mal en suite teilten die beiden Teams zuletzt die Punkte. Auf das 1:1 zum Auftakt der laufenden Saison folgten ein 3:3 sowie ein 0:0 in Hütteldorf. Seit November 2022 und damit seit fünf Partien ist der LASK gegen die Grün-Weißen ungeschlagen, eine derartige Serie gelang zuvor von 1981 bis 1983.

Ähnlich gute Vorzeichen bringt die Heimbilanz mit sich, die seit mehr als drei Jahren keine Niederlage gegen Rapid aufweist. Der LASK muss im zweiten Heimduell mit den Wienern in der laufenden Saison neben den verletzten Renner, Ljubic, Mustapha, Kapitän Zulj und Jovicic auch auf den gelbgesperrten Philipp Ziereis verzichten.

Nach der Aufhebung der Hausverbote dürfte es von den LASK-Fans im Klassiker gegen den SK Rapid auch wieder Stimmung von den Rängen geben.

LASK hebt Hausverbote mit sofortiger Wirkung auf

Protestaktionen, die zu Spieltagsunterbrechungen führen, werden vom LASK, sowohl bei Heim- als auch bei Auswärtsspielen, in keiner Form toleriert. Um dieser Haltung Ausdruck zu verleihen, hat der LASK aufgrund der Vorfälle vom 7. April 2024 beim Auswärtsspiel gegen den SK Sturm Graz von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und Hausverbote gegen Vereinsorgane der aktiven Fanszene ausgesprochen.

In einem ersten konstruktiven Gespräch zwischen Dr. Siegmund Gruber (CEO LASK) und Dr. Johannes Lehner (Rechtsanwalt LASK) sowie der aktiven Fanszene wurde dem LASK zugesichert, dass die organisierte Fanszene aufgrund der Bereitschaft zu langfristig konstruktiven Gesprächen zukünftig keine Protestaktionen mehr organisieren oder mittragen wird, die zu Spieltags-unterbrechungen und/oder zur Gefährdung Dritter führen.

Der LASK vertraut auf diese Zusicherung und hat die Hausverbote aus diesem Grund mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Das respektvolle Gesprächsklima zwischen dem LASK und der organisierten Fanszene soll zukünftig beibehalten und regelmäßige Gesprächsrunden etabliert werden.

Cheftrainer Thomas Darazs zum Spiel: „Wir wollen das Selbstvertrauen vom Sieg am Mittwoch in Hartberg mitnehmen. Uns ist bewusst, dass wir gegen Rapid eine mindestens genauso gute Leistung benötigen werden. Es wird ein enges Spiel auf Augenhöhe, in dem uns Rapid alles abverlangen wird. Wir haben versucht, der Mannschaft in der kurzen Zeit wieder ein paar Dinge mitzugeben, die die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen.“

Siehe auch:

ADMIRAL Bundesliga-Vorschau Runde 29: Nächster Spektakel-Spieltag?

Baumis BL-Expertentipp, Rd. 29: "4 Heimsiege, 2 X, Führungswechsel, Torfestival in Hartberg"

Die Vorfreude auf das Topspiel am Sonntag steigt ⚽️

Nach konstruktiven Gesprächen mit der aktiven Fanszene freuen wir uns auf ein gemeinsames Fußballfest! ⚫️⚪️

📰Mehr dazu gibt's im Vorbericht: https://t.co/SgsmuPC0yA #ASKSCR pic.twitter.com/4rbMaxGhqt — LASK (@LASK_Official) April 26, 2024

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at