Schau an, der FC Blau-Weiß Linz. Da hatte der Aufsteiger die längste Sieglos-Serie im Frühjahr, wartete 13 Partien lang in der ADMIRAL Bundesliga auf einen Dreier, um nun binnen fünf Tagen gleich zwei zu landen und aus der "englischen Woche" in der Quali-Gruppe als Mannschaft der Stunde herauszuschauen. Mit dem verdienten 2:0-Sieg beim RZ Pellets WAC, der damit nach dem 2:1-Sieg bei Austria Lustenau wieder einen Rückschlag erleidet und um Platz 2 im Unteren Playoff zu bangen hat, schafften die Scheiblehner-Schützlinge zudem vorzeitig den Klassenerhalt. STATEMENTS aus dem Linzer Lager. WAC folgt separat!

Besiegelte im vierten Duell mit dem WAC den zweiten 2:0-Sieg des FC Blau-Weiß Linz: Alexander Briedl. Der 22-jährige Salzburger schaffte in diesem Frühjahr den Bundesliga-Durchbruch bei den Stahlstädtern und belohnte sich sechs Tage nach seinem 22. Geburtstag mit seinem ersten Saisontor im Oberhaus. Während das Formbarometer bei den Wölfen, bei denen der 21-jährige Villacher Nikolas Veratschnig in den vergangenen Wochen noch zu den Besten zählte, nach unten zeigt.

„Es ist schon ein unglaublicher Erfolg für uns“

Gerald Scheiblehner (Cheftrainer FC Blau Weiss Linz):

…über den geschafften Klassenerhalt: „So richtig glauben kann ich es noch nicht. Es war sehr klar heute. Wir haben eigentlich geglaubt, dass es viel spannender wird, aber die Mannschaft hat es wirklich gut umgesetzt. Gott sei Dank hat auch Tirol unentschieden gespielt. Jetzt sind wir durch, es ist also schon ein unglaublicher Erfolg für uns.“

…über die Saison im Rückblick und die Bedeutung des Klassenerhalts: „Es ist eine riesige Entwicklung, vom ganzen Verein und auch von der Mannschaft. Wir haben viele Hochs gehabt, viele Tiefs, aber wir sind stabil geworden und heute feiern wir. Ein großer Dank geht auch an mein Trainerteam. Wir sind alle sehr ruhig geblieben, haben hart gearbeitet und es war für uns natürlich eine riesige Erfahrung, das erste Jahr. Wir können froh sein, dass wir jetzt im zweiten Jahr dabei sind und von den Erfahrungen profitieren können.“

…darüber, wie es für ihn an der Seitenlinie war: „Natürlich war es heute spannend. Wir waren alle angespannt, weil es um sehr viel geht. Jetzt sind wir durch und die Spannung fällt uns allen ab. Jetzt feiern wir richtig.“

…auf die Frage, was noch möglich ist für Blau Weiss Linz: „Nach unten brauchen wir nicht mehr schielen. Es sind noch drei Spiele, wir lassen es jetzt laufen und schauen, was herauskommt.“

„Ich realisiere es noch nicht"

Alexander Briedl (2:0-Torschütze FC Blau Weiss Linz):

…über den Klassenerhalt: „Es ist unglaublich. Wir haben so viel Scheiße fressen müssen. Dass wir jetzt in diesen letzten Wochen so viele Punkte geholt haben und den Klassenerhalt geschafft haben, ist unglaublich. Es ist unglaublich für den ganzen Verein und die ganze Mannschaft, ich freue mich für jeden und freue mich auch fürs Team, dass ich der Mannschaft heute helfen konnte.“

…darüber, was der Klassenerhalt als Aufsteiger bedeutet: „Es ist extrem. Ich kann es eigentlich noch gar nicht wirklich in Worte fassen, ich realisiere es noch nicht. Ich muss jetzt zur Mannschaft und dann schauen wir, wie es ist.“

„Wir haben noch drei Spiele vor uns, da werden wir angreifen, nach vorne ist noch etwas möglich“

Simon Seidl (1:0-Torschütze FC Blau Weiss Linz):

…über seinen Beitrag mit dem 1:0 zum Klassenerhalt: „Es fühlt sich überragend an. Ich habe gesehen, dass er den Ball zurückspielen wird, bin dazwischen und habe das Tor gemacht. Es ist einfach nur geil.“

…über den fixierten Klassenerhalt als Aufsteiger: „Ich habe gerade ein bisschen Kopfschmerzen, weil ich in der ersten Halbzeit eine gegen den Kopf bekommen habe, deswegen geht es mir nicht so gut. Aber so bin ich natürlich überglücklich, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Jetzt kann es weitergehen. Wir haben noch drei Spiele vor uns, da werden wir angreifen, nach vorne ist auch noch etwas möglich.“

…über die Saison im Rückblick und die Bedeutung des Klassenerhalts: „Es ist unglaublich. Wir sind so schwierig in die Saison hinein gestartet, haben dann gut zurückgefunden, hatten dann wieder eine schlechte Phase mit 13 Niederlagen in Folge und jetzt ist es natürlich überragend, dass wir zwei Spiele in Folge gewonnen haben. So kann es weitergehen.“

„...da haben alle Leute gedacht, dass Blau Weiss der große Favorit im Abstiegskampf ist“

Ronivaldo (Spieler FC Blau Weiss Linz):

…den geschafften Klassenerhalt: „Ich finde, das ist verdient. Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. Es ist perfekt für uns. Wir haben unser Ziel erreicht, bleiben in der Bundesliga und jetzt haben wir noch drei Spiele. Schauen wir mal, was passiert.“

…über die Saison im Rückblick: „Das erste Spiel hier gegen Wolfsberg in dieser Saison, da haben alle Leute gedacht, dass Blau Weiss der große Favorit im Abstiegskampf ist. Natürlich haben wir im ersten Spiel in der Bundesliga kein gutes Spiel gemacht. Jetzt ist die Saison zwar noch nicht beendet, aber wir bleiben in der Bundesliga.“

…darüber, wie es für ihn weitergeht: „Natürlich will ich weitermachen. Das ist mein Fokus, es sind noch drei Spiele und wir wollen so weitermachen.“

„Unser großes Ziel haben wir eindrucksvoll erreicht"

Christoph Schößwendter (Sportdirektor FC Blau-Weiß Linz): „Für mich persönlich ist es grad eine unglaubliche Erleichterung. Gleichzeitig bin ich unfassbar stolz, weil was wir in dem Jahr geleistet haben mit vielen Widerständen, Rückschlägen, Ups and Downs. Und jetzt drei Runden vor Schluss dastehen, dass wir nächstes Jahr wieder in der Bundesliga dabei sind ist eine unfassbar starke Leistung.

Was uns das ganze Jahr schon begleitet hat, ist, dass wir immer behirnt haben, wo wir her kommen und wo wir hin wollen. Wir haben das von Anfang immer betont, sind intern ruhig geblieben. Das war das Allerwichtigste. Wir haben jetzt unser großes Ziel erreicht. Natürlich wissen wir auch, dass wir nur drei Punkte hinter dem WAC sind. Klar ist in den drei Spielen jetzt alles möglich und wir werden alles probieren. Aber was dann am Ende rausschaut ist nebensächlich, weil unser großes Ziel haben wir eindrucksvoll erreicht."

„Sie haben einen Schalter gefunden, den sie umgelegt haben“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…darüber, wieso Blau Weiss Linz verdient durch ist: „Sie haben einen Schalter gefunden, den sie umgelegt haben, nämlich im Spiel gegen Altach zu Hause. Da hat man einen 0:1 Rückstand in einen Sieg verwandelt. Mit dieser Erhellung haben sie heute auch sehr verdient gewonnen im Lavanttal.“

…darüber, um was es für die Spieler im Abstiegskampf geht: „Wir blicken ja nur von Woche zu Woche auf die Spiele, die Spieler müssen aber jeden Tag diesen Stress bewältigen. Der Druck, den wir eben weniger wahrnehmen als die Spieler, die permanent in diesem Stress stecken, der war sicher enorm. Diese Feierlichkeiten sind dann die Folge, wenn dieser Druck abfällt.“

…über die Möglichkeiten von Blau Weiss Linz in dieser Saison: „Es sind ja nicht nur die drei Punkte Abstand zum WAC, auch das Sternchen, das der WAC nicht hat, spielt eine Rolle. Bei einem Gleichstand wäre also Blau Weiss vor ihnen gereiht und ich verstehe, dass jetzt in Linz plötzlich in den Köpfen ein neues Ziel auftaucht, das überwältigend wäre. Im Laufe der Saison war man ja immer unter Druck und plötzlich ergibt sich so eine Möglichkeit. Ich verstehe also die Euphorie.“

Spielfilm im Liveticker

STATEMENT-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at