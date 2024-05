Zum vierten und letzten Mal kommtin dieser ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zum steirischen Duell zwischen dem SK Sturm Graz und TSV Egger Glas Hartberg (Sonntag 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Bei tabellarischer Betrachtung sogar das Top-Spiel: Erster vs. Vierter! Beide sind aktuell top in Form! Ja, die Schopp-Schützlinge bleiben "lästig", haben sich im Grunddurchgang schon auf Rang Vier niedergelassen und wollen "nach Europa". Nachfolgend STATEMENTS aus dem Hartberger Lager. Siehe auch Statements SK Sturm und: Ligaportal & Sporthilfe versteigern die getragenen Trikots von Alexander Prass & Co!

Jürgen Heil und Co. werden für den TSV Hartberg am Sonntag im steirischen Duell gegen Otar Kiteishvili und Spitzenreiter SK Sturm Graz bestimmt wieder um jeden Ball und Zentimeter fighten und nah am Mann sein.

"Auch wir als TSV Hartberg schreiben heuer eine absolut schöne Geschichte"

TSV Hartberg-Cheftrainer Markus Schopp: "Am Sonntag treffen zwei Teams aufeinander, die beide für ihren Verein Geschichte schreiben können. Bei der einen Mannschaft ist es offensichtlich, aber auch wir als TSV Hartberg schreiben heuer eine absolut schöne Geschichte. Wir wollen in den drei ausstehenden Spielen alles dafür tun, um diese Geschichte so schön wie möglich zu gestalten.

Dafür braucht es volle Stadien, ganz viel Energie und das werden wir am Sonntag auf jeden Fall haben. Darauf freuen wir uns sehr."

"Wir werden natürlich schauen, dass wir als Sieger vom Platz gehen"

Kapitän Jürgen Heil: "Wir freuen uns schon richtig auf die Aufgabe gegen Sturm. Es ist immer etwas Besonderes, vor allem nach dem Cup-Titel wollen sie natürlich auch noch Meister werden. Wir haben aber genauso unsere Ziele, die wir verfolgen, daher ist es für beide Mannschaften eine sehr wichtige Partie. Wir werden natürlich schauen, dass wir als Sieger vom Platz gehen. "

Siehe auch:

ADMIRAL Bundesliga-Vorschau Rd. 30: SK Rapid-Reaktion und Abgesang Austria Lustenau?

Baumis BL-Expertentipp, Rd. 30: Drei Auswärts-Dreier, zwei Remis und nur ein Heimsieg!

Fotocredit: RiPu-Sportfotos