Obwohl Spitzenreiter SK Sturm Graz gegen den TSV Egger Glas Hartberg nicht gewinnt (1:1), geht das Ilzer-Team im Titelkampf als großer Sieger aus Runde 30 der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 hervor. Da "Jäger" FC Red Bull Salzburg die steirische Steilvorlage nicht zu nutzen vermochte und beim SK Rapid mit 0:2 unterlag, baute der ÖFB-Cup-Sieger seinen Vorsprung sogar auf vier Punkte aus und hat nächsten Sonntag beim LASK Meister-Matchball. Durch die frühe rote Karte von Gorenc Stankovič (9. Min.) waren die Gastgeber über 80 Minuten dezimiert und bewiesen wieder mal ihre unbändige Mentalität. STATEMENTS...

Wie schon beim ersten Duell in dieser Saison in der Merkur Arena in Graz-Liebenau am 21. Oktober im Grunddurchgang geht der TSV Hartberg auch diesmal wieder früh mit 1:0 in Führung (damals durch Christoph Lang in Minute 4). Diesmal durch TSV-Toptorjäger Maximilian Entrup, der hier in Minute 18 einnetzt.

„Großartig, was sie da in Unterzahl geleistet haben"

Christian Ilzer (Trainer SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Partie: „Es war heute die ultimative Herausforderung für uns. Ich kann nur meinen Hut vor der Mannschaft ziehen. Großartig, was sie da in Unterzahl geleistet haben. Wir haben wie ein Feuerwerk losgelegt. Zwei Topchancen in den ersten Minuten. Es war dann nicht einfach. Haben dann durch einen Stellungsfehler ein Tor bekommen. Wir haben aber nie aufgehört zu glauben.“

…über die rote Karte von Jon Gorenc Stankovic: „Es ist für mich eine sehr harte rote Karte. Es war von der Seite, es war keine Dynamik. Es war am Fußrist. Dunkelgelb kann man auch stehenlassen.“

„Wir haben heute einen richtig geilen Kampf geliefert“

Alexander Prass (Mittelfeldmotor SK Puntigamer Sturm Graz):

…über die Partie: „Wir gehen in das Spiel rein, als würden wir Hartberg heute richtig überrollen. Ich habe gleich einen Tausender. Ich weiß nicht, wie er den gehalten hat. Dann bekommen wir eine rote Karte, keine Ahnung wie. Aber es ist wurscht, dass Tor war dann bitter. Das ist zu einfach gegangen. Wir haben heute einen richtig geilen Kampf geliefert. Zweite Halbzeit waren wir sogar die bessere Mannschaft. Heute noch so zurückzukommen und den Punkt mitzunehmen, ist einfach überragend von der Mannschaft.“

…über die rote Karte von Jon Gorenc Stankovic: „Ich glaube, dass er ihn am Rist trifft. Ehrlich gesagt. Wenn er eine gelbe Karte gibt, warum muss dann der VAR eingreifen? Es ist ja keine klare Fehlentscheidung.“

„Es war wieder mal ein Spiel, in dem wir gezeigt haben, wieviel Mentalität und Charakter wir haben"

Gregory Wüthrich (Abwehrchef SK Puntigamer Sturm Graz): „Der Trainer hat in der Halbzeit die richtigen Worte gefunden. Da haben wir uns dann sammeln können. Und sind dann in der zweiten Halbzeit verbessert rausgekommen. Mit dem Punkt muss man leben. Wir haben es Gott sei Dank noch in den eigenen Händen.“

Otar Kiteishvili (1:1-Torschütze SK Puntigamer Sturm Graz): „Es war wieder mal ein Spiel, in dem wir gezeigt haben, wieviel Mentalität und Charakter wir haben. Zu Beginn haben wir gewusst, was da heute auf dem Spiel steht. Dann der Ausschluss gegen Stankovic. Wir haben gewusst, wie schwierig es wird, in dieses Spiel zurückzukommen. Aber es ist nichts passiert, wir haben Unentschieden gespielt. Es war ein wichtiger Schritt. Jetzt müssen wir die beiden nächsten Spiele gewinnen.“

„Ich freue mich sehr, noch ein Jahr bei Sturm zu bleiben"

Kjell Scherpen (Torhüter SK Puntigamer Sturm Graz):

…über sein Comeback: „Es geht sehr gut. Ich trainiere ein bisschen am Platz, wieder mit dem Tormanntrainer. Es geht gut, aber wir müssen auch vorsichtig sein. Die Pre-Season muss dann für mich gut gehen.“

…über seine Zukunft bei Sturm Graz: „Für mich ist es klar, für Sturm ist es klar. Wir müssen noch die letzten Details finalisieren. Ich freue mich sehr, noch ein Jahr bei Sturm zu bleiben.“

…über die rote Karte von Jon Gorenc Stankovic: „Von der Tribüne ist es schwierig zu sehen. Aber wenn ich das Video sehe, kannst du eine rote Karte geben.“

Erzielte ein blitzsauberes Führungstor für den TSV Hartberg: Maximilian Entrup. Der sich hier von den mitgereisten Fans feiern lässt, sein Saison-Torkonto auf ein Dutzend aufstockte und den Flugball von Kainz prima an und mitnahm, um dann in Torjäger-Manier vor dem tschechischen Torhüter Vítězslav Jaroš zu vollenden.

„Das Ärgerliche war heute, dass wir es nicht geschafft haben, den Deckel draufzumachen"

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Egger Glas Hartberg): „Heute war ein besonderes Spiel. Wir haben gewusst, dass es am Anfang erdrückend sein wird. Wir haben die Phase aber überstanden. Mit dem Tor musst du irgendwann mal nachlegen. Sturm Graz hat auch mit einem Mann weniger die Qualität, aus wenig viel zu machen. Das Ärgerliche war heute, dass wir es nicht geschafft haben, den Deckel draufzumachen. Es wäre möglich gewesen.“

Donis Avdijaj (Stürmer TSV Egger Glas Hartberg): „Man muss sagen, dass nach der frühen roten Karte und der Führung für uns mehr herausspringen muss am Ende. Beim Gegentor waren wir etwas zu harmlos, aber am Ende nehmen wir den Punkt mit."

Jürgen Heil (Kapitän TSV Egger Glas Hartberg und heute in seinem 250. Einsatz für die Ost-Steirer): „Es waren heute 90 umkämpfte Minuten und wir nehmen den Punkt mit. Aber es tut weh, dass wir nicht drei Punkte gemacht haben."

Tobias Kainz (Mittelfeldspieler TSV Egger Glas Hartberg): „Wenn du so lange in Überzahl spielst, dann ist ein Punkt zu wenig. Es ist schade, weil wir uns sehr viele Chancen herausgespielt haben und das Spiel früher entscheiden müssen. Das haben wir leider nicht gemacht, kriegen ein ziemlich blödes Gegentor und somit geht es 1:1 aus."

„Hartes Foul, aber mit der Gelben hätte man es auch belassen können"

Andreas Herzog (Sky-Experte) über die rote Karte von Jon Gorenc Stankovic: „Der Schiedsrichter ist zuerst gut gestanden. Es ist schon ein hartes Foul, da braucht man nicht reden. Der Fuß ist nicht ausgestreckt, für mich ist jetzt nicht die absolute Verletzungsgefahr gegeben. Er trifft ihn am Rist vorne. Ein hartes Foul, aber mit der Gelben hätte man es auch belassen können. Für mich ist es jetzt nicht unbedingt zwingend, dass der VAR eingreifen muss.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und ADMIRAL Radioservice

Fotocredit: RiPu-Sportfotos