Im hochspannenden steirischen Duell zwischen Spitzenreiter SK Sturm Graz und dem Überraschungs-Vierten TSV Egger Glas Hartberg kam es zu einem gerechten 1:1-Unentschieden. Die Gäste aus Hartberg gingen in der ersten Halbzeit durch Top-Torjäger Maximilian Entrup in Führung, doch der alte und neue ÖFB-Cup-Gewinner schaffte es trotz langer Unterzahl im zweiten Durchgang den Ausgleich zu erzielen. Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen, strategischen Manövern und einem leidenschaftlichen Kampf um jeden Ball. Siehe auch: Ligaportal & Sporthilfe versteigern die getragenen Trikots von Alexander Prass & Co!

Eine Schlüsselszene im heutigen Steirer Duell: Bereits nach neun Spielminuten sieht SK Sturm-Kapitän Jon Gorenc Stankovič nach einem Foulspiel an TSV Hartberg-Kapitän Jürgen Heil die rote Karte vom Salzburger Schiedsrichter Christopher Jäger. Der Spitzenreiter über 80 Minuten in seiner wettbewerbsübergreifend 48. Pflichtpartie der Saison zu Zehnt und in einer Woche beim letzten Auswärtsspiel in Linz gegen den im Flow befindlichen LASK ohne seinen gesperrten Routinier.

Früher Schock für SK Sturm und dann auch noch Hartberger Führung

Das Spiel begann furios mit einer frühen Chance für Sturm Graz, die jedoch von Hartbergs Torhüter Raphael Sallinger vereitelt wurde. Die Grazer präsentierten sich wenige Tage nach dem erneuten Uniqa-ÖFB-Cup-Gewinn und zum Ende ihrer zweiten "englischen Woche" in Folge in den Anfangsminuten druckvoll und zielstrebig, doch die Hartberger fanden nach einer kurzen Phase der Verunsicherung ins Spiel.

In der 18. Minute nutzte der TSV seine erste Offensivaktion zum Führungstreffer: Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Grazer, bewiesen die Gäste ihr gekonntes Umschaltspiel, bei der eine präzise Flanke von Tobias Kainz Maximilian Entrup fand und der TSV-Toptorjäger erzielte gekonnt im Eins-gegen-Eins die Führung. Zu diesem Zeitpunkt waren die "Schwoazn"bereits zu Zehnt, nachdem Jon Gorenc Stankovič in der 9. Minute nach einem Foulspiel am Hartberger Kapitän Jürgen Heil die Rote Karte sah.

Die Hartberger legten sich gegen den SK Sturm mächtig ins Zeug, beweisen große Moral und viel Einsatz. Wie hier gegen Otar Kiteishvili, der für die ab der 10. Minute dezimierten Grazer mit einer beherzten, hochwertigen Einzelleistung den 1:1-Ausgleich erzielte.

Grazer Kampfgeist führt zum Ausgleich

Trotz der numerischen Unterlegenheit gaben sich die Gastgeber nicht geschlagen, kämpften verbissen um jeden Ball und suchten nach Wegen, den Ausgleich zu erzielen. Die couragierten und mutigen Hartberger hingegen versuchten, ihren Vorsprung sogar auszubauen, scheiterten aber mehrfach an der Grazer Defensive oder am eigenen Unvermögen im Abschluss.

In der 59. Minute dann der Moment des Jubels für die Grazer Fans: Otar Kiteishvili tankte sich beherzt durch das Mittelfeld, ließ mehrere Gegenspieler aussteigen und vollendete souverän zum 1:1. Ein Tor, das nicht nur für den Ausgleich sorgte, sondern auch die Moral und den Kampfgeist von Sturm unterstrich.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von Spannung und Dramatik. Beide Teams hatten Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden, doch es blieb beim Unentschieden. Ein Eckball für Hartberg in der 90. Minute und eine riesige Chance (per Eigentor), die Sturm-Torhüter Jaroš mit einer spektakulären Parade vereitelte, waren die Höhepunkte der nervenaufreibenden Schlussminuten. Am Ende stand ein leistungsgerechtes 1:1, mit dem beide Teams leben können.

Das steirische Duell zwischen dem SK Sturm Graz und TSV Egger Glas Hartberg hielt, was es versprach: Ein packendes Spiel voller Emotionen, Kampf und Leidenschaft. Für das Ilzer-Elf bedeutet das Unentschieden, dass sie im Rennen um den Meistertitel weiterhin alles in der eigenen Hand haben, auch wenn Verfolger FC Red Bull Salzburg im Falle eines Sieges beim SK Rapid (ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) den Abstand auf nurmehr einen Punkt verkürzen könnte.

Für den TSV Hartberg, der zum zweiten Mal in dieser Saison dem SK Sturm ein 1:1 abrang, könnte der heutige Zähler noch "Gold wert" sein im Dreier-Rennen um Platz vier im Fernduell mit dem SK Rapid und SK Austria Klagenfurt.

Wir trennen uns vom @tsv_hartberg nach langer Unterzahl mit einem 1:1 Unentschieden. Am nächsten Sonntag geht es in Linz weiter! #sturmgraz #AdmiralBL #STUHTB

____________

STU 1:1 HTB |⏱️90+3' pic.twitter.com/NkAu3jJqP0 — SK Sturm Graz (@SKSturm) May 5, 2024

ADMIRAL Bundesliga 30. Runde, Meistergruppe 8. Runde

Sonntag, 5. Mai 2024, 14:30 Uhr, Merkur Arena in Graz-Liebenau, Z: 14.817; SR: Christopher Jäger/Salzburg

SK Puntigamer Sturm Graz vs. TSV Egger Glas Hartberg 1:1 (0:1)

SK Sturm Graz (4-4-2): Jaroš - Gazibegović (46. Johnston), Wüthrich, Affengruber (33. Schnegg), Lavalée - Horvat (87. Hierländer), Kiteishvili, Stankovič (K), Prass - Bøving, Biereth (65. Jatta). Trainer: Christian Ilzer.

TSV Hartberg (4-1-4-1): Sallinger - Heil (K), Komposch, Bowat, Pfeifer - Kainz (65. Diakité) - Frieser (80. Halwachs), Avdijaj, Sangaré, Prokop (80. Steinwender) - Entrup (70. Fillafer). Trainer: Markus Schopp.

Torfolge: 0:1 Entrup (18., Kainz), 1:1 Kiteishvili (58.).

Gelbe Karten: SK Sturm-Co-Trainer Hölzl (20., SR-Kritik), Affengruber (27., Foulspiel), Biereth (63., Unsportlichkeit), Jatta (65., Unsportlichkeit)/ Kainz (34., Foulspiel), Entrup (56., SR-Kritik, 5. GK, nä. Spiel vs. RB Salzburg gesperrt).

Rote Karte: Jon Gorenc Stankovič (9. Min., Foulspiel im Mittelfeld an Jürgen Heil).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: RiPu-Sportfotos