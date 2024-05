Nach dem vielumjubelten 2:0-Heimsieg des SK Rapid, der damit auf Rang 4 kletterte, in Runde 30 im Topspiel der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 gegen Serienmeister & Verfolger FC Red Bull Salzburg war Markus Katzer, Geschäftsführer Sport bei den Hütteldorfern, zu Gast bei Sky Sport Austria in der Sendung "Talk & Tore". Nachfolgend STATEMENTS vom 44-jährigen Wiener.

Durchatmen beim SK Rapid! Nach sechs Sieglos-Spielen (2U, 4N), inkl. ÖFB-Cup-Finale, und einem "gebrauchten April" hatten die Hütteldorfer endlich mal wieder Grund zum Jubeln über einen vollen Erfolg. Und das ausgerechnet gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg, gegen den die Grün-Weißen zuvor 19 Spiele sieglos geblieben waren. Das Klauß-Team rehabilitierte sich gegen die Roten Bullen außerdem für die 0:5-Klatsche am vergangenen Sonntag beim LASK

„Man hätte auch Elfmeter pfeifen können"

Markus Katzer (Geschäftsführer Sport SK Rapid Wien):

…über die vergangene Woche: „Natürlich war das heute ein ganz wichtiger Sieg auch aufgrund der Tabellensituation. Es war eine Woche, die lange sowie hart war und nach der Niederlage am Mittwoch extrem viel Kraft gekostet hat. Die Mannschaft hat sich gut gesammelt, hat heute ein hervorragendes Spiel gemacht und nicht unverdient mit 2:0 gewonnen. Es ist auch ein bisschen ein Learning für die Zukunft, dass wir sehr viel Potential in der Mannschaft haben, wenn nicht alle Spieler fit sind. Davon werden wir noch profitieren, auch von den Spielminuten der jungen Spieler. Wir können am Ende aber den ein oder anderen Spieler schwer vorgeben. Heute hat es gut gepasst.“

…über die strittigen Situationen zugunsten von Rapid im Spiel gegen Salzburg (Sattlberger kontra Konaté): „Man hätte auch Elfmeter pfeifen können. Wir haben heute das nötige Glück in diesen Situationen gehabt, was wir im Cupfinale nicht gehabt haben. Ich glaube, dass man auch beim Foul von Thorsten Schick in beide Richtungen entscheiden kann. Man hätte sich nicht beschweren können, wenn es eine Rote Karte gegeben hätte.“

„Ich glaube, dass Salzburg in dieser Saison ein ähnliches Schicksal wie wir hat"

…über den Meisterschaftskampf: „Ich glaube, dass Salzburg in dieser Saison ein ähnliches Schicksal wie wir hat. Sie haben viele verletzte Spieler gehabt, die wichtig sind. Selbst Salzburg mit der Qualität und dem Kader, den sie haben, kann es dann auch nicht immer so kompensieren, dass sie auf demselben Leistungsniveau sind. Das ist der Unterschied aktuell in dieser Saison. Sturm Graz hat die wichtigsten Spieler immer auf dem Platz. Sie spielen seit Wochen durch und das auf einem Level, was schon imposant ist. Somit traue ich es Sturm Graz zu, dass sie den Sack zu machen und am Ende auch Meister werden.“

…über den Aufstieg des GAK: „Ich kenne die Situation ein bisschen, auch mit dem Konkurs. Ich weiß ganz genau, was es bedeutet, da ich bei der Vienna war. Ich kann mitfühlen mit den Fans und mit dem Verein. Sie haben es sich absolut verdient. Es ist eine Bereicherung für die Bundesliga, wenn ein Traditionsverein wieder in die Bundesliga aufsteigt.“

„Man kann vor Hartberg nur den Hut ziehen"

…über den Kampf um Platz Vier: „Es ist die Rolle, die wir haben. Rapid muss natürlich vor Hartberg stehen. Wir haben natürlich einen ganz anderen Anspruch beziehungsweise Druck. Wir sind vorne und haben es in der eigenen Hand. Man kann vor Hartberg nur den Hut ziehen. Es ist unglaublich, auch mit den Möglichkeiten. Wir wollen den Platz verteidigen und natürlich am Ende auch Vierter werden.“

…über die Saison: „Man muss analysieren, dass das Wappen alleine keine Spiele gewinnt. Man muss einfach gute Arbeit machen. Am Ende des Tages muss man ehrlich analysieren, was passiert ist. Wir haben mit Cvetkovic einen Spieler geholt, der uns mit einem Kreuzbandriss ausgefallen ist. Wir haben am letzten Tag noch zwei Spieler verpflichtet, Grgic verpflichtet und den Trainer gewechselt. Ich glaube, dass man auch einfach ein bisschen Zeit braucht. So fair muss man sein. Das Umfeld spürt, dass wir viele richtige und mutige Entscheidungen getroffen haben. Wir haben extrem viel Potential.

Es geht in die richtige Richtung. Kein Weg ist einfach und man bekommt nichts geschenkt. Wir sind in einer Umbruchsphase. Wir werden manchmal hinfallen, aber immer wieder aufstehen. Wir sind absolut überzeugt von unserem Weg. Wir sind ein Stehaufmännchen. Wir haben viele positive Dinge gemacht und werden kleine Schritte machen. Wir wollen den Gap aufholen zu den vorderen Mannschaften. Wir wollen jungen Spielern Spielzeit geben und auch den Wiederverkaufswert der Mannschaft heben.

Es gibt zwei Learnings. Das eine ist natürlich, dass wir sehr viel Potential haben. Wir müssen analysieren, warum wir so viele angeschlagene Spieler haben. Damit werden wir uns beschäftigen. In der Kaderanalyse werden wir den ein oder anderen Spieler dazunehmen, der vielleicht dazwischen ist, zwischen Potential und Spieler, der uns stabilisiert.“

„Er ist tatsächlich der Spieler, bei dem wir die meisten Anfragen haben"

…über Fally Mayulu: „Das heutige Spiel war sinnbildlich für sein Potential. Er hat richtig viel Potential. Man muss ihm ein bisschen Zeit geben. Er ist tatsächlich der Spieler, bei dem wir die meisten Anfragen haben. Ich bin ein absoluter Förderer von ihm. Er war mein erster Transfer, weil ich absolut überzeugt von seinem Potential bin. Er ist ein sehr kompletter Spieler und bringt extrem viel mit.“

„Das Geld ist ein Beschleuniger für den Prozess, den wir gehen"

…über die vielen Verletzten bei Rapid: „Wir analysieren ständig, wo man besser werden kann. Es ist sicher ein Thema bei uns. Bei Sturm war es ein großer Vorteil, dass sie einfach immer alle Spieler, die wichtig sind, verfügbar hatten. Das ist entscheidend für die Meisterschaft.“

…über die Kaderplanung bei Rapid: „Das Geld ist ein Beschleuniger für den Prozess, den wir gehen. Man kann andere Dinge machen und sich anders am Transfermarkt bewegen. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt schauen, was unsere Rahmenbedingungen sind und was wir machen können. Wir sind aktiv und haben uns sehr akribisch auf diese Transferperiode vorbereitet.“

