Der Tabellenvorletzte CASHPOINT SCR Altach mobilisiert alle Kräfte, um den letzten Schritt in Richtung Klassenerhalt in der ADMIRAL Bundesliga zu machen. Für das bevorstehende West-Duell in der 31. Runde mit der WSG Tirol am kommenden Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) wurde kurzfristig ein Sonderzug organisiert, für dessen Kosten Verein & Mannschaft aufkommen. Weiters konnte bereits am heutigen Montagmorgen das Ländle-Derby am Pfingstsamstag, den 18. Mai gegen Schlusslicht SC Austria Lustenau ausverkauft gemeldet werden.

Der SCR Altach will das Auswärtsspiel am Innsbrucker Tivoli gegen die WSG Tirol am kommenden Samstag "zum Heimspiel" werden lassen.

Ein Punkt fehlt noch zum Klassenerhalt für SCR Altach

Mit 12 Unentschieden holte der SCR Altach in dieser ADMIRAL Bundesliga-50. Jubiläumssaison gemeinsam mit Meistergruppen-Teilnehmer SK Rapid die meisten Unentschieden im Oberhaus. Doch das wichtigste, das eine, das zum Ligaverbleib fehlt, steht noch aus und soll nun am kommenden Samstag in Innsbruck am Tivoli geholt werden. Damit es zum finalen Match gegen Austria Lustenau (derzeit fünf Zähler hinter den Altachern) nicht noch zum "Worst-case-Szenario" kommt.

Die Rheindörfler mobilisieren alle Kräfte, setzen vor dem Auswärtsspiel gegen die WSG Tirol ein Zeichen und stellen kurzfristig einen Sonderzug an den Tivoli zur Verfügung. Mannschaft und Verein übernehmen die Kosten und ermöglichen damit allen Fans eine kostenlose Anreise ins Tivoli-Stadion. Wie die Rheindörfler vermelden, geht ein großes Dankeschön an die ÖBB Vorarlberg für die rasche und unkomplizierte Abwicklung.



Zusätzlich wird ebenfalls kostenlos, ein Fanbus von der CASHPOINT Arena aus in Richtung Innsbruck fahren. Abfahrt beim Stadion ist um 13:30 Uhr. Wichtige Info: Die Anreise nach Innsbruck ist kostenlos. Trotzdem erhalten ausschließlich Personen mit gültigem Ticket Zutritt zum Bus/Zug.

