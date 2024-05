Der Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga fasste in seiner heutigen Sitzung folgenden Beschluss nach der Roten Karte für SK Sturm Graz-Routinier Jon Gorenc Stankovič:

Bereits in der Anfangsphase des Steirer Duells gegen den TSV Hartberg schickte der Salzburger Schiedsrichter Christopher Jäger den SK Sturm-Leader Jon Gorenc Stankovič vom Feld.

Bei 50. Pflichtpartie des SK Sturm in dieser Saison gegen Austria Klagenfurt wieder dabei

Der 28-jährige, slowenische Nationalspieler wird wegen rohen Spiels für ein Match gesperrt und fehlt Spitzenreiter SK Sturm Graz somit am kommenden Sonntag im Topspiel beim Tabellendritten LASK auf der Linzer Gugl (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Mit einem Tackling von der Seite hatte Jon Gorenc Stankovič im steirischen Duell gegen den TSV Egger Glas Hartberg Gäste-Kapitän Jürgen Heil am Fuß getroffen und sah dafür bereits nach neun Spielminuten die Rote Karte. Zu zehnt erkämpfte der Meisterschafts-Titelanwärter Nr. 1 am Ende noch ein 1:1 und baute damit seinen Vorsprung auf Verfolger und Serienmeister FC Red Bull Salzburg sogar auf vier Punkte aus, da die Roten Bullen hernach mit 0:2 beim SK Rapid unterlagen.

Mit einem Sieg am kommenden Sonntag in Linz würde der SK Sturm vorzeitig seinen vierten Meistertitel in der Klubgeschichte feiern, zudem nach dem ÖFB-Cup-Triumph vom 1. Mai auch das Double. Jon Gorenc Stankovič steht dem Ilzer-Team am letzten Spieltag in der Heimpartie gegen Austria Klagenfurt (Pfingstsonntag, 17 Uhr in Graz-Liebenau) wieder zur Verfügung. Der Routinier wirkte in dieser Saison von den wettbewerbsübergreifend 48 Pflichtpartien an 43 mit, davon 27 in der Bundesliga, wo er drei Tore und einen Assist beisteuerte. In 162 Pflichteinsätzen für die Grazer war es sein gesamt dritter Ausschluss.

Fotocredit: RiPu-Sportfotos.