Wie der FC Red Bull Salzburg soeben vermeldet, hat die für Torhüter Alexander Schlager gestern beim Aufwärmen erlittene Verletzung vor dem Spiel des Tabellenzweiten in der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 beim SK Rapid (418.202 Aufrufe: SK Rapid gegen Red Bull Salzburg ist meistgeklickter AT-Bundesliga-Ticker aller Zeiten auf ligaportal.at) weitreichende Folgen. Siehe auch HIER!

Operation heute Abend in Tirol

Der 28-jährige Salzburger, der im vergangenen Sommer vom LASK zum Serienmeister in die Mozartstadt wechselte, wird bereits heute Abend in Innsbruck am linken Knie operiert, die laufende Saison ist für ihn damit beendet. Erst nach diesem Eingriff kann Genaueres zur voraussichtlichen Ausfallsdauer gesagt werden.

Bittere Nachricht somit auch für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick, der für die bevorstehende Fußball-EM in Deutschland (14. Juni - 14. Juli) ja bereits auf einen anderen Schlager, Xaver, zu verzichten hat.

Der ehemalige Salzburger Mittelfeldmotor erlitt im Freitagabendmatch der Deutschen Bundesliga seines Klubs RB Leipzig bei der TSG Hoffenheim (1:1) bereits nach 14 Spielminuten ohne gegnerische Einwirkung eine Knieverletzung. Nach dem Abpfiff gab es beim gebürtigen Linzer noch Entwarnung, doch wie die Sachsen am Samstagabend bestätigten, hat sich der 26-Jährige das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen.

Unter dem deutschen ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick galt Xaver Schlager (43 Einsätze) als gesetzt und verpasst nun die EM.

Alexander Schlager muss nach der gestern beim Aufwärmen erlittenen Verletzung am linken Knie operiert werden, die laufende Saison ist für ihn damit beendet. Erst danach kann Genaueres zur voraussichtlichen Ausfallsdauer gesagt werden. Gute Besserung, Alex! ❤️ pic.twitter.com/5iRskE7t0X — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 6, 2024

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty