Aufgrund der im Sommer stattfindenden Fußball Europameisterschaft befindet sich die Admiral Bundesliga genau wie alle anderen europäischen Ligen bereits im April in der heißen Phase. In Deutschland kann Bayer Leverkusen etwa bereits am 29. Spieltag den Sack zumachen. Bei uns in Österreich geht es hingegen deutlich spannender zu, und zwar sowohl in der Meistergruppe als auch in der Qualifikationsgruppe. Wir haben versucht, die Chancen der bestplatzierten Mannschaften auszuloten.

In der Meistergruppe scheint sich ein Zweikampf anzubahnen

Wirft man einen Blick auf die aktuelle Tabelle der Meistergruppe, dann könnte uns ein besonders spannendes Saisonfinale erwarten. Noch liegt Red Bull Salzburg vorne, allerdings sollte man sich in Salzburg seiner Sache nicht allzu sicher sein. Nur drei Punkte dahinter lauert bereits Sturm Graz. Wer übrigens auf den Ausgang des Meisterschaftskampfes tippen möchte, bekommt im Internet jede Menge Gelegenheit dazu. Viele neue Online Casinos 2024 verfügen nämlich auch über einen angeschlossen Bereich für Sportwetten, in dem nach Herzenslust auf den jeweiligen Favoriten gesetzt werden darf.

Salzburg, Graz oder greift doch noch ein Dritter ein?

Auch wenn es vermutlich auf einen Zweikampf zwischen Salzburg und Graz hinauslaufen wird, mit dem LASK sowie SK Rapid befinden sich zwei Teams zumindest noch theoretisch in Reichweite der Tabellenspitze. Tabellarisch sieht das ganze daher wie folgt aus:

Spiele Tordifferenz Punkte 1. Red Bull Salzburg 25 38 32 2. Sturm Graz 25 26 29 3. SK Rapid 25 20 21 4. LASK 25 8 21

Red Bull Salzburg scheint der Favorit zu sein, oder etwa doch nicht?

Auf den ersten Blick scheint es tatsächlich so auszusehen, als befände sich Salzburg klar auf Meisterschaftskurs. Aber ist dem tatsächlich so? Eine Antwort auf diese Frage könnte uns das Restprogramm der Salzburger geben:

Linzer ASK (A)

Austria Klagenfurt (H)

Austria Klagenfurt (A)

Sturm Graz (H)

Rapid Wien (A)

TSV Hartberg (A)

Linzer ASK (H)

Das Restprogramm von Red Bull hat es also durchaus in sich. Drei Heimspiele stehen noch vier Auswärtspartien gegenüber, unter anderem geht es noch nach Wien und Linz. Dazu kommt, dass auch noch das Topspiel gegen Graz ansteht. Keine Frage, Salzburg könnte durchaus noch stolpern.

Kommt Sturm Graz vielleicht doch noch einmal heran?

Dass man Graz keineswegs abschreiben sollte, dürfte nach dem 25. Spieltag auch den Salzburgern klar geworden sein. Nachdem die Grazer das direkte Duell zu Hause gegen Salzburg noch unglücklich und knapp verloren haben, demonstrierten sie mit dem 1:0 Heimsieg gegen den LASK Nervenstärke. Auf Graz warten noch folgende Gegner:

TSV Hartberg (A)

Rapid Wien (H)

Rapid Wien (A)

Red Bull Salzburg (A)

TSV Hartberg (H)

LASK (A)

Austria Klagenfurt (H)

Auch Sturm Graz hat noch vier Auswärtsspiele, darunter eines in Wien, und mit dem direkten Duell mit Salzburg warten noch zwei echte Kracherspiele. Gelingt es den Grazern jedoch, die beiden Duelle gegen Rapid sowie das Auswärtsspiel in Hartberg für sich zu entscheiden, könnten sie mit etwas Glück in Salzburg alles in der eigenen Hand haben.

Auch in der Qualifikationsgruppe geht es eng zu

Fast noch etwas spannender als die Meistergruppe könnte die Qualifikationsgruppe werden. Hier geht es schließlich sowohl am Tabellenende als auch am Tabellenanfang noch um einiges. Unten steht (noch) Lustenau und hat nur noch wenige Spieltage Zeit, die fünf Punkte entfernten Tiroler vom Platz des rettenden Ufers zu stoßen.

Oben liefern sich die Wiener Austria und der Wolfsberger AC ein packendes Rennen um Platz 1. Für den Gewinner geht es anschließend wahrscheinlich gegen Klagenfurt oder Hartberg um die UEFA Conference League.

Austria Wien oder der Wolfsberger AC – Wer sichert sich das Ticket zum Endspiel um die UEFA Conference League?

Der Abstand der Austria sowie des Wolfsberger AC zu den drittplatzierten Altachern beträgt mittlerweile bereits sechs bzw. sieben Punkte. Dazu kommt das wesentlich bessere Torverhältnis. Wirft man einen Blick auf die momentane Tabellensituation, wird der Zweikampf zwischen den beiden Teams an der Tabellenspitze noch deutlicher:

Spiele Tordifferenz Punkte 1. Austria Wien 25 3 19 2. Wolfsberger AC 25 -3 18 3. SC Altach 25 -13 12 4. BW Linz 25 -16 12 5. WSG Tirol 25 -21 12

Ist die Austria die Mannschaft der Stunde?

Wird es den Wienern gelingen, den ersten Platz in der Qualifikationsgruppe zu verteidigen? Diese Frage scheint angesichts der ziemlich durchwachsenen Saison bisher durchaus berechtigt. Neun Siegen stehen neun Niederlagen und sieben Unentschieden gegenüber. Dazu gab es zuletzt lediglich ein enttäuschendes Unentschieden gegen den Tabellenletzten aus Lustenau, und das auch noch zu Hause!

Für die Austria bleibt es allerdings auch aufgrund des Restprogramms eine enge Geschichte:

Wolfsberger AC (A)

WSG Tirol (H)

WSG Tirol (A)

SCR Altach (H)

Austria Lustenau (A)

Wolfsberger AC (H)

Blau-Weiß Linz (A)

Weitere derartige Patzer dürfen sich die Wiener nicht mehr erlauben, so viel ist sicher. Schließlich geht es noch zweimal gegen den direkten Verfolger aus Wolfsberg. Ein Lichtblick könnte das zweite Aufeinandertreffen sein, denn hier genießt die Wiener Austria Heimrecht.

Auch der Wolfsberger AC ist nach wie vor im Rennen

Die Wolfsberger hatten in der 25. Runde die große Chance, die Austria vom ersten Platz der Qualifikationsgruppe zu stoßen. Allerdings kam man selbst beim Auswärtsspiel in Linz nicht über ein 0:0 hinaus. Schon am 26. Spieltag am Samstag, dem 14. April um 17 Uhr hat man jedoch die große Chance, die Tabellenspitze zu erobern. Das Restprogramm der Wolfsberger beginnt nämlich direkt mit einem Heimkracher gegen die Austria:

Austria Wien (H)

Austria Lustenau (H)

Austria Lustenau (A)

Blau-Weiß Linz (H)

SCR Altach (A)

Austria Wien (A)

WSG Tirol (H)

In Wolfsberg hat man also alles in der eigenen Hand und keinen Grund, bereits die Flinte ins Korn zu werfen. Allerdings sind auf der anderen Seite weitere Ausrutscher streng verboten, wenn man das Finalspiel um die UEFA Conference League erreichen möchte.

Eines scheint sicher: Die österreichische Bundesliga verspricht Spannung bis zum Schluss

Egal, ob Meister- oder Qualifikationsgruppe, die Admiral Bundesliga ist derzeit richtig spannend. Wer wird Meister, wer steigt ab und wer spielt um das letzte Ticket eines europäischen Wettbewerbs? Noch sind sieben Spieltage zu absolvieren, es ist also alles angerichtet für ein besonders spannendes Bundesligafinale!