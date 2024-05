Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten - verkauft! Noch bis zum morgigen Mittwoch läuft die „Sturm Graz-Trikot-Auktion zugunsten der Sporthilfe – powered by ligaportal.at“. Ganz egal, ob es ein einzigartiges Geschenk für Freunde, Verwandte oder Incentive für Geschäftspartner oder Mitarbeiter ist – diese originalen Matchworn-Trikots der "Blackies", die sich am Sonntag zum zweiten Mal in der Vereinshistorie zum Doublesieger krönen konnten, lassen das Herz jedes Sturm-Fans höherschlagen. Der Erlös der Auktion kommt 1 zu 1 unseren heimischen Nachwuchs- und Spitzensportler:innen mit und ohne körperliche Behinderung zugute. Bis morgen noch kannst Du unter www.sporthilfe.at/trikotauktion mitsteigern - viel Spaß und Erfolg!

Nicht nur das original getragene Trikot von Defensivspieler David Affengruber mit dessen Signatur kann man sich nun ins Wohnzimmer hängen (aktuelles Höchstgebot 750 €), sondern das aller SK Sturm-Stars...

Der SK Puntigamer Sturm Graz stellt alle Matchworn-Trikots mit Autogrammen der "Meistermacher" aus dem ADMIRAL Bundesliga-Schlager gegen den nun entthronten Serienmeister FC Red Bull Salzburg vom 28. April 2024 (Endstand 2:2) für den guten Zweck zur Verfügung - diese begehrten Exponate können unter www.sporthilfe.at/trikotauktion noch bis morgen zum Höchstpreis ersteigert werden. Die Trikots, die im Rahmen einer Auktion im Kontext eines herausragenden sportlichen Erfolges erstanden werden können, sind so wertvoll wie schon lange nicht mehr. Der gesamte eingespielte Erlös geht ohne Abzüge an die von der Sporthilfe unterstützten Sportler:innen.

Charity-Auktionen haben sich über die Jahre zu einer wichtigen Säule der Sporthilfe entwickelt, wenn es darum geht, Mittel für heimische Athlet:innen aufzubringen. „Durch unser Netzwerk, aber vor allem auch durch die gelebte Solidarität im Sport – wie das aktuelle Beispiel mit dem SK Sturm Graz eindrucksvoll zeigt – gelingt es uns immer wieder, äußerst attraktive und begehrte Exponate und Money can’t buy-Erlebnisse für den guten Zweck zu versteigern“, so Sporthilfe-Geschäftsführer Gernot Uhlir, der verspricht, „jeder Euro, der durch die Auktion der Sturm-Trikots eingenommen wird, landet auf dem Konto eines unserer Sportlerinnen und Sportler.“

"Wir freuen uns sehr, dass wir unser Netzwerk und unseren direkten Draht zur österreichischen Fußball-Community einsetzen können, um die Charity-Auktionen der Sporthilfe zu unterstützen. Die Sporthilfe genießt einen exzellenten Ruf und nimmt seit Jahrzehnten eine wichtige Position im heimischen Sport ein. Zudem besteht auch eine ausgezeichnete Partnerschaft zwischen dem Ligaportal und dem SK Sturm Graz. Das passt also perfekt", so Ligaportal-Gründer und Geschäftsführer Dr. Thomas Arnitz.

Eine einfache Registrierung reicht und ihr könnt auf den letzten Metern noch mitbieten: www.sporthilfe.at/trikotauktion

Fotocredit: RiPu-Sportfotos