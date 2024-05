Die Dauerbrenner der sich mit den nurmehr anstehenden BL-Europacup-Play-off-Finalspielen der damit entgültig zu Ende neigenden ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 kommen vom Verteilerkreis: Mit 35 Partien wird die Wiener Austria nach den beiden abschließenden Duellen gegen den TSV Hartberg die meisten aller 12 Klubs absolviert haben. Im Hinspiel am morgigen Freitag in der Generali Arena (19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) gilt es für die Elf um Interimstrainer Christian Wegleitner eine günstige Ausgangskonstellation für das Retourmatch in der Oststeiermark zu schaffen (Die., 19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Gibt sich gewohnt kämpferisch und authentisch vor den Final-Duellen gegen den TSV Hartberg im Bundesliga-Europa Conference League-Play-off: FK Austria Wien-"Mentalitätsspieler" Manfred Fischer .

"Die Jungs sind bereit zu leiden!"

Manfred Fischer (Kapitän FK Austria Wien) über...

...was für die Wiener Austria im Final-Duell gegen TSV Hartberg spricht: "Für uns spricht auf jeden Fall, dass wir gut drauf sind und in den letzten zwei Spielen, die schwer in Ordnung waren, das Selbsvertrauen wieder zurückgekommen ist. Das wir uns auch hart erarbeitet haben. Wir sind gut drauf und brauchen uns überhaupt nicht zu verstecken. Hartberg ist Fünfter geworden, Gratulation an der Stelle. Aber wir sind Austria Wien.

Ich glaube jeder weiß morgen hoffentlich, für was für einen Verein wir auflaufen. Wir haben genügend und brauchen uns überhaupt nicht zu verstecken. Das ist mal die Grunderkenntnis. Wir haben heuer schon gezeigt, dass wir sie geschlagen haben."

"...dann wird es für Hartberg wieder richtig schwer werden"

...worauf es morgen ankommen wird: "Notwendig wird sein, dass wir diese Freude am Fußballspiel wieder mitnehmen. Die man vielleicht die drei, vier Wochen davor nicht so gesehen hat. Mir ist vor allem aufgefallen, dass die Jungs bereit sind, zu leiden.

Das hat mich am meisten fasziniert gegen den WAC. Dass ich gesehen habe, der Spieler neben mir rackert für mich und ich gebe es ihm wieder zurück. Wenn wir das morgen wieder schaffen, und davon bin ich überzeugt, dann wird es für Hartberg wieder richtig schwer werden."

Leitete beim letzten Aufeinandertreffen mit dem TSV Hartberg im Grunddurchgang am 10. Februar zum Jahresauftakt die Wiener Wende ein: Muharem Huskovic, der nach frühem 0:1-Rückstand (Entrup, 5. Min.) zum 1:1 ausglich (13.), ehe ein Doppelschlag von Fitz (51.) und Vucic (55.) den 3:1-Heimsieg besiegelten.

Christian Wegleitner (Interimstrainer FK Austria Wien) über...

...die gewonnenen Erkenntnisse nach zwei Siegen en suite unter seiner Regie zuletzt: "Die Erkenntnisse sind gut und waren jene, dass die Mannschaft hart gearbeitet hat. Speziell an diesem Tag im Halbfinale beim WAC viel Leidenschaft auf den Platz gebracht hat und es klar ersichtlich war, wie sehr wir dieses Ziel mit den zwei Finalspielen erreichen wollen. Das hat Appetit auf mehr gemacht und so gehen wir das jetzt auch an."

...Belastungssteuerung und Regeneration in diesen kraftraubenden Tagen: "Ich denke, wenn man verantwortungsbewusst mit der Gesundheit der Spieler umgeht, ist natürlich, Punkt Nummer eins, notwendig, auch auf das zu schauen. Die Spieler, die reinkommen sind ja genau diejenigen, die wir auswählen für den Spieltags-Kader. Wir wissen, was sie können und schauen auch sehr bewusst, dass die Planung auf vier Spiele ausgelegt war. Was letztendlich bedeutet, dass wir sehr wohl wissen, viele frische Kräfte morgen bringen zu können und auch werden".

