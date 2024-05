Ligaportal.at - das Fußballportal Österreichs - und die Summer Splash GmbH verlosen ein exklusives SUMMER SPLASH Festival Package! 🎉 Erlebe die EM 2024 an der traumhaften Costa Brava und feiere in einem der exklusiven Summer Splash Clubs. Der Club QUEEN VIC bietet einen Außenbereich mit Public Viewing Area - die perfekte Location, um die Top-Spiele in bester Atmosphäre zu genießen! Teilnahmeberechtigt sind alle Personen zwischen 18 und 30 Jahren.

Was kannst du gewinnen?

Ein SUMMER SPLASH Package inkl. Reise und Festival Pass! 🎉

Dein Gewinnpaket im Detail:

✈️ Flug An- und Abreise

🚐 Hoteltransfer vom und zum Flughafen

🎟️ Festivalpass Standard (Zugang zu allen SUMMER SPLASH Clubs, Partys & Aktivitäten)

Gesamtwert: 1.300,- Euro

So nimmst du teil: Besuche die Website: www.summersplash.at Finde heraus, in welcher Ortschaft das Summer Splash Festival 2024 stattfindet:



A) Lloret de Mar

B) Shanghai

C) Istanbul Sende eine E-Mail mit der richtigen Antwort an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und gib deine Adresse, deine Handynummer und dein Geburtsdatum an. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen zwischen 18 und 30 Jahren (Teilnahmebedingungen siehe unten). Teilnahmeschluss: Montag, 03.06.2024 um 11:00.

Was erwartet dich?

Pulsierendes Nachtleben: Erlebe die besten Partys der Costa Brava.

Erlebe die besten Partys der Costa Brava. Atemberaubende Strände: Sonne, Meer und pure Entspannung.

Sonne, Meer und pure Entspannung. Maximale Party: Sei Teil der Sommer-Partyhauptstadt Europas.

Sei Teil der Sommer-Partyhauptstadt Europas. Neue Freundschaften: Knüpfe Kontakte und erlebe unvergessliche Abenteuer.

Höhepunkte von Summer Splash:

Einzigartiges Konzept: Exklusives Hotel in Strandnähe, maßgeschneidertes Party- und Unterhaltungsprogramm.

Exklusives Hotel in Strandnähe, maßgeschneidertes Party- und Unterhaltungsprogramm. Traumhafte Location: Das 3-Sterne Hotel bietet alles, was das Herz begehrt – Sonne, Strand, Clubs und Meer.

Das 3-Sterne Hotel bietet alles, was das Herz begehrt – Sonne, Strand, Clubs und Meer. Vielseitige Aktivitäten: Wassersport, Ausflüge, sportliche Herausforderungen und ein abwechslungsreiches Abendprogramm.

Wassersport, Ausflüge, sportliche Herausforderungen und ein abwechslungsreiches Abendprogramm. Unvergessliche Party Atmosphäre: Gemeinsam mit Gleichgesinnten unvergessliche Erinnerungen schaffen.

Gemeinsam mit Gleichgesinnten unvergessliche Erinnerungen schaffen. Betreuung & Sicherheit: Erfahrene Betreuer:innen, Sicherheitspersonal und Ärzte stehen 24/7 zur Verfügung.

Mehr als nur eine Maturareise:

Summer Splash verspricht nicht nur eine Abi- oder Maturareise, sondern ein Festival, das alles bietet: Strand, Meer, Party, Freunde, Chillen, Spaß, Action und Kultur. Eine Woche voller unvergesslicher Erlebnisse wartet auf dich!

Informiere dich bei einem kostenlosen Online-Termin über unsere Angebote und Reise-Packages.

→ Zum Infotermin

Teilnahmebedingungen: Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 und bis 30 Jahre. Der Gewinner wird per Zufallsprinzip ausgewählt und via E-Mail kontaktiert. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook, Instagram oder LinkedIn und wird in keiner Weise von diesen Plattformen gesponsert, unterstützt oder organisiert. Umtausch, Weitergabe und Barablöse sind ausgeschlossen. Die E-Mails werden zu Marketingzwecken verwendet.

Viel Glück und eine tolle Sommerzeit wünscht dir dein Team von Summer Splash! 🍀

→ Mehr auf www.summersplash.at