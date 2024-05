Bevor in der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 nächsten Dienstag der "Vorhang fällt" verdiente im BL-Europacup-Play-off-Finale zwischen Austria Wien und TSV Hartberg der erste Akt (in vier Tagen folgt der zweite und letzte) das Prädikat "sehenswert". Spannung sowieso! Beide Teams stehen für fußballerische Lösungen. Dank einer starken Viertelstunde in Abschnitt 2 stellten die Violetten per Holland-Hammer und Fitz-Foulelfer auf 2:0, ehe die Steirer ihre Comebacker- und der eingewechselte Entrup seine Torjäger-Qualität bewiesen! Am Ende 2:1! Als Zugabe gibt´s die 3. Halbzeit mit STATEMENTS...zunächst aus dem FAK-Lager.

Top-Quote! Drittes Spiel unter Interimstrainer Christian Wegleitner, dritter Sieg für Austria Wien. Nach zwei vollen Erfolgen auswärts nun auch der erste daheim.

„Wenn zwei Mannschaften Fußball spielen wollen, kommt so ein Spiel heraus"

Christian Wegleitner (Trainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Wir wollten den Zuschauern etwas bieten. Wenn zwei Mannschaften Fußball spielen wollen wie heute, dann kommt so ein Spiel heraus, wo Emotionen sind und du die Zuschauer mitnimmst auf die Reise. Letztendlich ist es ein Spiel mit einem Ergebnis, das uns richtig schmeckt.“

…James Hollands Tor: „Das ist fast Hollywoodstyle. So kann man sich verabschieden. Er hat der Mannschaft einiges mitgegeben, jetzt ein wichtiges Tor geschossen. Dass es so schön ist, macht das Ganze noch viel schöner.“

…den Elfmeter, der zum 2:0 verwandelt wurde: „Ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe die Situation gesehen, dass da etwas war. Wenn da kein Elfer gepfiffen wird, habe ich mir gedacht, würden wir das auch nehmen. Wir nehmen aber den Elfer viel lieber.“

…die aktuelle Form von Dominik Fitz: „Dass er das kann, wissen ja alle. Wichtig ist, dass er es stabil liefert. Das liefert er gerade richtig gut. Er spielt eine richtig gute Saison. Der ‚Fitzi‘ ist der ‚Fitzi‘, das sage ich immer wieder. Das ist der klassische Austria-Spieler, wie man es sich wünscht, hochtalentiert, technisch feinste Klinge. Er beweist es jetzt aktuell Woche für Woche.“

…die Hartberger Druckphase im letzten Spielabschnitt: „Ich glaube, dass wir schon noch die eine oder andere Chance gehabt hätten, um noch höher zu führen. Letztendlich haben wir aber gewusst, dass uns die Kräfte ausgehen werden im Laufe der Zeit. Wenn du gegen einen Spieler spielst, der den Ball nur laufen lässt, ist es wesentlich schwieriger zu verteidigen, wenn du unter der Woche auch schon ein Spiel gehabt hast. Du leidest dann, das haben wir gewusst. Wir haben angesprochen, dass die Zeit des Leidens kommen wird. Die Jungs haben das Herz heute auf dem Platz gelassen und das war das Ziel.“

„Entweder ist es ein schönes Tor oder ein Einwurf“

James Holland (1:0-Torschütze FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Wir haben am Anfang ein bisschen Pech gehabt und der Tormann hat einen guten Save gemacht. Hartberg ist einfach eine gute Mannschaft. Zum Glück habe ich das Tor gemacht. Beide Seiten haben ihre Chancen gehabt und ihre Chancen vergeben. Hartberg hat das gut gemacht. In der letzten halben Stunde haben wir ein bisschen den Zugriff verloren. Das 2:1 war fair.“

…sein Tor: „Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht so oft an Tore denke. Ich versuche meinen Job für die Mannschaft zu machen, aber heute ist es zum Glück aufgegangen. Ich freue mich am meisten für die Mannschaft und die Fans. Wenn ich schieße, gehe ich immer volles Risiko. Entweder ist es ein schönes Tor oder vielleicht ein Einwurf.“

…seine schlichten, schwarzen Fußballschuhe: „Mir ist eigentlich wurscht, welche Farbe ich habe, ob weiß, schwarz, egal. Ich bin auf jeden Fall noch von der alten Schule. Das ist eh gut für die Jungs.“

Es war auch das Duell zweier Top-Torhüter! Der deutsche FAK-Keeper Christian Früchtl verhinderte gerade in der starken Hartberger Phase der letzten halben Stunde, als bei den Wiener Violetten ob der kräfteraubenden "englischen Woche" die Kräfte schwanden, mit "Big-Saves" weitere Gegentreffer.

„Mit einem Sieg ins nächste Spiel zu gehen ist natürlich schon ein kleiner Vorteil"

Christian Früchtl (Keeper FK Austria Wien) über seine Paraden: „Ich bin von mir überzeugt, ich weiß, was ich kann. Letztendlich ist es mein Job, die Mannschaft im Spiel zu halten. Das habe ich versucht, zu machen. Leider haben wird trotzdem eines bekommen. Jetzt geht es am Dienstag weiter. Wir hätten gerne das 2:0 mitgenommen. Wir wussten aber, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird. Hartberg ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Mit einem Sieg ins nächste Spiel zu gehen ist natürlich schon ein kleiner Vorteil.“

Dominik Fitz (2:0-Torschütze FK Austria Wien): „In der ersten Halbzeit war es ein gutes Spiel von uns und wir haben gut attackiert. Wir haben gemeinsam über 90 Minuten gekämpft. Der Trainer hat gesagt, dass wir dran bleiben müssen und dann sind wir 2:0 in Führung gegangen. Wir haben uns einen kleinen Vorsprung herausspielen können."

„Wenn man sich anschaut, welche Belastung wir am Dienstag zu stemmen hatten und wie sich die Mannschaft heute trotzdem wieder präsentiert hat"

Manuel Ortlechner (Sportdirektor FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Wir sind auf alle Fälle zufrieden. Wenn man sich anschaut, welche Belastung wir am Dienstag zu stemmen hatten und wie sich die Mannschaft heute trotzdem wieder präsentiert hat, darf man trotzdem sehr stolz sein. Es ist aber nur ein kleines Etappenziel gewesen. Dienstag wird wieder eine ganz schwere Aufgabe. Wir freuen uns riesig darauf.“

…den Trainerwechsel zu einem späten Zeitpunkt in der Saison: „Es war natürlich eine sehr schwierige Entscheidung, ist jetzt auch schon vielfach thematisiert worden. Es ist nie angenehm, so eine Entscheidung zu treffen, aber letztendlich hat es den gewünschten Effekt gebracht. Die Mannschaft ist noch einmal einen Tick zusammengerückt. Hut ab vor allen Verantwortlichen, die irgendwie mitwirken. Es freut mich echt sehr für die gesamte Truppe, dass wir noch so gut im Rennen sind. Ich hoffe, dass wir es jetzt am Dienstag irgendwie heimbringen.“

…Gerüchte einer Rückkehr von Aleksandar Dragovic zum FAK: „Was soll ich dazu sagen. Ich kann nichts dazu sagen. Ich habe früher mit dem ‚Drago‘ einmal zusammengespielt, wir haben immer wieder Kontakt, privat wie beruflich. Ich habe ihm auch im Cupsieg gratuliert, er hat auch das Double geholt. Es ist grandios, was er auch diese Saison wieder geleistet hat. Er hat vor ein paar Monaten noch gegen ManCity in der Champions League gespielt. Toller Spieler.“

„Die Austria ist ein sehr komplizierter Verein"

…permanente Unruhen im Verein: „Die Austria ist ein sehr komplizierter Verein. Manche sagen das muss so sein. Da bin ich überhaupt nicht der Meinung. Es ist auf alle Fälle nicht angenehm für alle Beteiligten, primär für die Mannschaft. Diese Unruhen, die immer wieder reingebracht werden, treffen ja vor allem die Mannschaft.

Das tut mir sehr leid für die Truppe. Wenn ich sehe, wie sie die letzten drei Spiele abliefern, muss man die Mannschaft einfach gern haben. Da ist sehr viel Charakter drinnen. Wir wundern uns immer wieder, wo gewisse Dinge herkommen, weil keiner etwas weiß. Ich habe eines gelernt, speziell in den letzten Jahren, noch mehr Gelassenheit zu üben. Es gibt manche Dinge, die kann ich eh nicht beeinflussen. Ich finde es oft schade.

Wir bemühen uns ohne Ende, dass wir diesen Dampfer Austria Wien auf Kurs halten und ihn in einen sicheren Hafen bringen. Dann kommen immer wieder Nebenschauplätze und Störfeuer, oft auch aus dem eigenen Verein. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, aber damit muss man hier wohl zurechtkommen.“

„Nach einem halben Jahr gleich aufzusteigen, das war natürlich ein Traum für mich"

Matthias Braunöder (Von Austria Wien bis Sommer an Como 1907 ausgeliehen) über...

…seine Zeit bei Como in der Serie B: „Die Monate sind super verlaufen. Nach einem halben Jahr gleich aufzusteigen, das war natürlich ein Traum für mich. Das war echt schön, das miterlebt haben zu dürfen. Der Start war natürlich nicht leicht, aber ich habe immer ein positives Feedback bekommen, von den Trainern und den Verantwortlichen. Ich habe gewusst, ich muss auf meine Chance warten. Wie die Chance dann gekommen ist, habe ich sie super genutzt.“

…seine Zukunft: „Natürlich ist es mein Ziel, wenn ich schon den Aufstieg geschafft habe, dass ich nächstes Jahr mit Como in der Serie A spiele. Como hat noch drei Wochen Zeit, aber ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch.“

„Es wäre natürlich cool, wenn es eine Austria-Rückkehr geben würde"

Markus Suttner (Ex-Spieler FK Austria Wien) über...

…Interimstrainer Christian Wegleitner: „Ich kenne ihn noch aus seiner Zeit bei den Young Violets. Er macht sich sehr gut. Er ist ein guter Mensch, ein super Typ, hört gut in die Mannschaft hinein. Was er genau verändert in der Herangehensweise, darüber kann man nur spekulieren. Anscheinend hat er aber etwas bewegt, dass die Köpfe wieder frei sind. Hoffentlich klappt es am Dienstag noch einmal.“

...die Situation bei der Wiener Austria: „Es ist natürlich nicht schön anzusehen, wenn man ins Stadion geht und das mitbekommt. Ich weiß ja, wie viele Mitarbeiter im Hintergrund mit Herz dabei sind. Ich bin auch noch mit Spielern in Kontakt. Es ist nicht immer so einfach, dass man da die Gründe genau findet, auch in der Mannschaft. Ich hoffe, dass da wieder Ruhe einkehrt und wir wieder bessere Zeiten erleben.“

…eine etwaige Rückkehr von Aleksandar Dragovic zum FAK: „Jeder, der den Drago kennt, weiß, was er für Qualitäten hat. Es wäre natürlich cool, wenn es eine Austria-Rückkehr geben würde. Er wäre einer dieser Führungsspieler, die generell den Takt angeben und da etwas mitentwickeln können.“

