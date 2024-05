Das Hinspiel im Europacup-Play-off-Finale der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2023/24 zwischen Austria Wien und TSV Hartberg am Freitagabend war die erwartete Partie auf Augenhöhe. Dazu intensiv, fußballerisch ansehnlich und spannend. Was Appetit auf das Rückspiel am kommenden Dienstag in Hartberg macht (19 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). In das die Veilchen mit einem 2:1-Vorsprung gehen. Basierend auf die Druckphase in der Viertelstunde nach der Pause mit Holland-Hammer und Fitz-Foulelfer zum 2:0. Doch die mental starken Steirer kamen zurück, am Ende 2:1! Nachfolgend STATEMENTS aus dem Hartberger Lager.

Gab sich nach dem Spiel sogleich kämpferisch für Teil zwei des Finales am Dienstag daheim: TSV Hartberg-Kapitän Jürgen Heil, der zur "Aktion Attacke" bläst.

„Ich glaube, dass der eine oder andere noch mehr an seine Grenzen gehen muss“

Markus Schopp (Cheftrainer TSV Hartberg) über...

…das Spiel: „Wir haben uns natürlich eine bessere Ausgangssituation erhofft, aber das müssen wir so nehmen und ein paar Sachen am Dienstag besser machen. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte, ist der Gegner einfach präsenter gewesen. Wir haben es nicht geschafft, die Dinge fertig zu spielen, haben unnötige Ballverluste gehabt. Das müssen wir besser machen und können wir besser machen.“

…die Spielanlage der Hartberger und das flache Herausspielen: „Das mag so sein, dass das Risiko da ist. Ich kann mich aber nicht an wirklich hundertprozentige Chancen des Gegners aufgrund der Ballverluste in einer Aufbauzone erinnern. Es sind eher die Momente, wo wir es eigentlich super lösen, es aber im letzten Moment nicht gut fertig spielen, dann der Gegner zu Balleroberungen kommt und dadurch Gefahr erzeugen kann. Das Eine hat mit dem Anderen für mich wenig zu tun.

Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir wieder durch eine Standardsituation ein Tor bekommen haben, mit einem Top-Tor von Holland im Anschluss. Wir wissen, der kann das, der kann den Ball so treffen. Das ist kein Zufall. Beim Elfmeter ist es eine unglückliche Situation. Wir haben eigentlich eine Balleroberung an der Mittellinie und wollen den Ball vorspielen, schießen den eigenen Mann an und daraus resultiert ein Ballverlust. Dann kommt aus der Situation der Elfmeter zustande. Man kann ein paar Dinge kritisch sehen, aber ich weiß, dass wir das besser machen am Dienstag.“

…die Ursachen für die Niederlage: „Wir hätten noch mehr Druck erzeugen müssen, über einen größeren Zeitraum. Das haben wir uns wahrscheinlich für den Dienstag aufbehalten. Ich glaube, dass der eine oder andere noch mehr an seine Grenzen gehen muss. Wir werden die paar Tage nützen, schauen, wer dazu bereit ist, dann werden wir am Dienstag da sein.“

„Wir waren heute die bessere Mannschaft"

Jürgen Heil (Kapitän TSV Hartberg): „Zum Glück haben wir noch den Anschlusstreffer gemacht. So etwas passiert im Fußball. Wir haben ein paar Eigenfehler gemacht, waren nicht genau genug. Das ist in unserem Spiel so. Wir dürfen halt keine zwei Gegentore kriegen. Daraus müssen wir lernen. Wir waren heute die bessere Mannschaft.

Die sollen sich heute freuen wie die Weltmeister. Das ist mir scheißegal, weil am Dienstag geht es weiter. Wir haben aber über 90 Minuten gesehen, dass wir die Austria schlagen können. Es ist alles offen. Die haben jetzt ein Tor Vorsprung, aber das heißt gar nichts auf zwei Mal 90 Minuten. Wir werden versuchen, das umzudrehen.“

Stach diesmal als Joker: Maximilian Entrup. Der 26-jährige Wiener fehlte krankheits- und gelbsperre-bedingt die vergangenen beiden Partien und erzielte in seiner Geburtsstadt heute sein 13. Saisontor. Den wertvollen 2:1-Anschlusstreffer für die Hartberger, die damit am Dienstag daheim noch alle Chancen haben, um das UEFA-Europa Conference League-Quali-Ticket zu ergattern.

„Wir haben es am Dienstag immer noch in der eigenen Hand"

Maximilian Entrup (Top-Torjäger TSV Hartberg) über...

…das Spiel: „Wir haben es am Dienstag immer noch in der eigenen Hand. Ich glaube, dass wir ganz gut in die Partie gekommen sind. Es war ein 50:50-Duell. In der zweiten Halbzeit kommen wir aus der Kabine und werden hinten ein bisschen reingedrückt, bekommen schnell das Gegentor, dann einen Elfer gegen uns. Dann rennen wir halt wieder hinterher. Ich glaube aber, dass wir es phasenweise gut gemacht haben in der zweiten Halbzeit. Der Anschlusstreffer war natürlich umso wichtiger. Dienstag sind wieder 90 Minuten und da wollen wir das Ding drehen.“

…den Nicht-Elfmeter in der 78. Spielminute: „Wenn ich es jetzt sehe, muss ich ihn eigentlich nur ins rechte Eck legen. Von meiner Warte hat es so ausgesehen, dass sich der Ball im Tor befindet, wenn er die Hand nicht am Ball hat. Der Schiedsrichter hat mir erklärt, dass die Hand vor dem Körper war und das nicht strafbar ist, weil es keine Verbreiterung vom Körper war. Es ist eine 50:50-Entscheidung. Wir müssen uns das Quäntchen Glück ein bisschen mehr erarbeiten.“

„Ich habe noch Vertrag in Hartberg und Stand jetzt spiele ich auch nächste Saison noch in Hartberg“

…seine Zukunft: „Ich habe noch Vertrag in Hartberg und Stand jetzt spiele ich auch nächste Saison noch in Hartberg.“

…die EM in Deutschland als etwaige Plattform für den nächsten Karriereschritt: „Das werden wir sehen. Im Endeffekt gibt es noch einen Cut von drei Spielern. Ich muss mich weiter beweisen, muss mich weiter reinbeißen. Die Entscheidung liegt dann beim Teamchef. Ich werde alles dafür tun, dass ich da noch dabei bin."

