Das seit Jahren prächtige Scouting-System des FC Red Bull Salzburg, das bisher vor allem bei offensiven Rohdiamanten so viel Gespür bewies (Haaland etc.), hat seit Wochen mit dem 21-jährigen Giannis Konstantelias ein beidfüssiges griechisches Talent von PAOK Saloniki auf dem Radar. Doch laut griechischen Medienberichten am Samstag, lehnte der neue Meister der griechischen Stoiximan Super League um die Ex-Rapidler Stefan Schwab & Thomas Murg, das finale Angebot des Vizemeisters aus der Mozartstadt ab.

Dauerbrenner in der abgelaufenen Saison bei PAOK Saloniki: Giannis Konstantelias. Der 1,78 Meter große, 21-jährige Mittelfeldspieler absolvierte 55 Einsätze, laboriert derzeit allerdings an einer Knochenmarkschwellung. Beim neuen griechischen Meister hat der begehrte Youngster noch Vertrag bis Juni 2027.

"Aktuell der mit Abstand interessanteste, griechische Spieler"

Dem Vernehmen nach lag das finale Angebot für den Youngster (Marktwert 15 Mio:, Quelle: Transfermarkt.de), der in der abgelaufenen Saison in wettbewerbsübergreifend 55 (!) Pflichtspieleinsätzen für PAOK 14 Treffer und neun Assists verbuchte, zwischen 17 und 20 Mio. Euro. Nach dem 20-jährigen Franzosen Lucas Gourna-Douath (13 Mio. Euro) wäre es der teuerste Transfer in der Red Bull-Ära für die Salzburger gewesen. Der österreichische Vizemeister wollte mit einem Transfer des sechsfachen griechischen Nationalspielers (ein Tor) auch auf einen eventuellen Abgang des Israeli Oscar Gloukh reagieren, eine der derzeit heißesten Aktien im "Bullenstall".

Der 33-jährige Saalfeldener Stefan Schwab, dessen Vertrag im Juni bei PAOK nach vier Jahren ausläuft, geriet jüngst noch ins Schwärmen und meinte gegenüber der deutschen Fachpublikation Kicker Sportmagazin über seinen talentierten Mitspieler Giannis Konstantelias: "Der kann Zauber-Dinge machen." Nachsatz: "Ich würde sagen, dass er aktuell der mit Abstand interessanteste, griechische Spieler ist."

