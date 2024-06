Wird Gerhard Struber, in der abgelaufenen Saison bis zu seiner Entlassung am 15. April Cheftrainer beim FC Red Bull Salzburg und seither vereinslos, neuer Coach beim deutschen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und wechselt von der Salzach an den Rhein? Der Geißbock-Klub hatte vor Jahren mit Peter Stöger bereits gute Erfahrungen mit einem österreichischen Trainer gemacht. Wie der Kölner Express und Sky berichten, ist der 47-jährige Kuchler wohl ein heißer Kandidat beim "Effzeh" als Nachfolger von Timo Schultz.

Von den Roten Bullen zu den Geißböcken?

Laut Sky haben sich die Kölner und Gerhard Struber grundsätzlich bereits schon geeinigt. So sei Christian Keller, Geschäftsführer Sport des 1. FC Köln, am Wochenende unter anderem zu Gesprächen in Salzburg gewesen, vorrangig um sich mit Kapitän und ÖFB-Teamspieler Florian Kainz zu treffen. Mit Thomas Böhm hat der 31-jährige Grazer, dessen Zukunft aufgrund einer durch den Abstieg greifenden Ausstiegsklausel noch unklar ist, den gleichen Berater wie Gerhard Struber.

Der Pay-TV-Sender berichtet auch, dass zwischen beiden Seiten (Keller/Struber) schon seit einiger Zeit Kontakte bestehen und es nun nach einigen Absagen von anderen Trainer-Kandidaten in die finale Phase zwecks Nachfolger für Timo Schultz gehe. Noch gelte es jedoch Details zu klären Kellers, haben die FC-Gremien noch zuzustimmen. Christian Keller wollte die Personalie Struber am Sonntag auf Sky-Nachfrage weder bestätigen noch dementieren.

Gerhard Struber stand beim FC Red Bull Salzburg in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend 34 Mal (24x Bundesliga, 6x Champions League, 4x ÖFB-Cup) an der Seitenlinie, verbuchte dabei 20 Siege, sechs Remis und acht Niederlagen (Schnitt: 1,94 Punkte) beim späteren Vizemeister.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg by Getty