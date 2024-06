Nach dem verpassten 11. Meistertitel en suite ist es so sicher wie die Festspiele in Salzburg, dass die Roten Bullen mit der neuen Saison 2024/2025 voll angreifen werden. Die Personalplanungen laufen auf Hochtouren. Ein neuer Coach wurde mit Pepijn Lijnders bereits Mitte Mai verpflichtet. Der 45-jährige Niederländer war bekanntlich Co-Trainer unter Jürgen Klopp beim FC Liverpool und kennt daher auch Vítězslav Jaroš. Der tschechische Torhüter wurde im Frühjahr von den "Reds" an den SK Sturm Graz verliehen und hatte großen Anteil am Double-Gewinn der Steirer. Bleibt der 22-Jährige nach Leihende der ADMIRAL Bundesliga erhalten und kommt zum enthronten Abonnement-Meister FC Red Bull Salzburg?

Vítězslav Jaroš, hier noch für den SK Sturm Graz gegen den serbischen EM-Starter Strahinja Pavlović und FC Red Bull Salzburg, bald bei den Roten Bullen?

Ja zu Jaroš als Schlager-Herausforderer?

Stamm-Goalie und ÖFB-Teamtorhüter Alexander Schlager arbeitet nach seiner Knieoperation derzeit vehement an seinem Comeback, kam im vergangenen Sommer vom LASK und hat bei RB Salzburg noch Vertrag bis Juni 2027. Ansonsten wird es wohl Veränderungen im Torhüter-Team geben. Der Kontrakt vom 31-jährigen Kölner Timo Horn, der im Winter vom 1. FC Köln kam, ist nach einem halben Jahr nunmehr beendet bzw. wird dem Vernehmen nach nicht verlängert.

Somit entsteht eine Vakanz in punkto Nr. 2 hinter Schlager. Damit ein Konkurrenzkampf auf hohem Niveau mit dem 28-jährigen Salzburger gegeben ist, gibt es laut den Salzburger Nachrichten Interesse an Vítězslav Jaroš, der die ADMIRAL Bundesliga bereits aus seiner Frühjahrssaison beim SK Sturm Graz kennt.

Fraglich, ob "Pep" Lijnders seinen ehemaligen Schützling aus Liverpool nach Salzburg lotst? Mit dem 20-jährigen Deutschen Jonas Krumrey (der 1,93 Meter große Chiemseer hat noch Vertrag bei den Roten Bullen bis Juni 2027) und Salko Hamzić (der erst 17-jährige, gebürtige Salzburger spielt bei RBS-Kooperationspartner FC Liefering in der ADMIRAL 2. Liga) stehen dem FC Red Bull Salzburg noch zwei aufstrebende Torhüter-Talente zur Verfügung, die allerdings Zeit brauchen.

Salzburger Fan-Liebling Eddie Gustafsson

Definitiv neue Gesichter wird es im Torhütertrainer-Team des Vizemeisters geben, da Herbert Ilsanker nach 19 Jahren in den Scouting- und Nachwuchsbereich wechselt. Sebastian Baumgartner, bisher Koordinator im Tormannbereich, wird wohl die Nachfolge nicht übernehmen. Stattdessen wird laut Salzburger Nachrichten Neo-Chefocach Lijnders, dessen "Co" in der neuen Saison Onur Cinel und Vitor Maros sind, einen Tormanntrainer mitbringen und außerdem Eddie Gustafsson befördern.

Der mittlerweile 47-jährige, am 31. Jänner 1977 in Philadelphia geborene Schwede absolvierte von 2009 bis zu seinem Karriereende in 2014 gesamt 96 Pflicht-Partien für den FC Red Bull Salzburg, wurde mit den Mozartstädtern vier Mal Meister und stand für Schweden zehn Mal im A-Team zwischen den Pfosten. Gustafsson ist nachwievor Publikumsliebling bei den Roten Bullen und fungierte zuletzt als Tormann-Trainer der AKA Salzburg U18.

