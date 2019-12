WAC: Ferdinand Feldhofer soll neuer Trainer werden!

Details Montag, 23. Dezember 2019 09:21

Der neue Trainer des Wolfsberger AC dürfte feststehen. Wie die Kronen Zeitung am Montagmorgen berichtet, soll Ferdinand Feldhofer der neue Coach vom aktuellen Tabellenvierten der Tipico Bundesliga werden. Noch am Montag also pünktlich vor Weihnachten soll alles fixiert werden. Der 40-jährige gebürtige Steirer, der seit Oktober 2015 den SV Lafnitz betreut und dort einen guten Eindruck hinterlassen hat, soll Interimscoach Mohamed Sahli ablösen und den erfolgreichen Spielstil der Kärntner fortführen.

Ferdinand Feldhofer soll neuer Trainer des Wolfsberger AC werden. Foto: Richard Purgstaller

Kommt Standfest im Gegenzug nach Lafnitz?

Der SV Lafnitz wiederum dürfte bei einem etwaigen Abgang von Ferdinand Feldhofer eine klare Vorstellung haben, wer die Nachfolge antreten soll: Joachim Standfest. Der 39-Jährige fungiert aktuell als Co-Trainer bei der Admira und gilt als ähnlicher Typ wie Feldhofer. Die Admira allerdings wird den Co-Trainer von Klaus Schmidt nicht so einfach ziehen lassen, da man sich in den letzten Monaten doch deutlich steigern konnte und nun zwei Punkte vor dem Abstiegsplatz liegt.

