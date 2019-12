Der Winterfahrplan von Red Bull Salzburg!

Details Freitag, 27. Dezember 2019 10:02

Ohne eine einzige Niederlage beendete der FC Red Bull Salzburg den Herbstdurchgang 2019. Das war in der 3 Punkte-Ära (seit 1995/96) zuvor nur den Bullen selbst gelungen (in der Saison 2018/19). Mit 66 erzielten Toren in den ersten 18 Partien stellten die Salzburger einen weiteren Höchstwert auf. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen überwintern die Salzburger aber „nur“ mit zwei Punkten Vorsprung auf Verfolger LASK. Mit einem Trainingslager in Doha sowie drei Testspielen wollen sich die Bullen den Feinschliff für das Frühjahr holen.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Trainingslager in den Emiraten

Das erste Training im neuen Jahr bestreiten die Kicker des Serienmeisters am Sonntag, den 12. Jänner 2020 (10 Uhr in Taxham). Bereits vier Tage später steigen die Bullen in den Flieger Richtung Doha (Qatar), wo man ein 10 tägiges Trainingslager abhalten wird. Während dieses Trainingscamps stehen zwei Testpartien auf der Agenda. Am 18. Jänner fordern die Bullen das US-amerikanische Nationalteam heraus, ehe am 25. Jänner gegen den fünffachen russischen Meister Zenit St. Petersburg geht.

Liga-Kracher zum Auftakt

Sechs Tage nach der Rückkehr nach Österreich steht am 1. Februar schon das letzte Vorbereitungsspiel gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze (Trainingszentrum Taxham) auf dem Programm. Das erste Pflichtspiel im neuen Jahr bestreitet der Serienmeister am Sonntag, den 9. Februar um 18 Uhr, wenn die Bullen im Cup-Viertelfinale auf Amstetten treffen. Das erste Bundesliga-Spiel des FC Red Bull Salzburg geht am Freitag, den 14. Februar 2020 um 19 Uhr gegen den LASK über die Bühne.

