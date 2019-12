Red Bull Salzburg schiebt Hwang-Transfer nach England Riegel vor!

Details Samstag, 28. Dezember 2019 10:14

Bereits Mitte Dezember hatte der FC Red Bull Salzburg einem potentiellen Transfer von Hee-Chan Hwang einen Riegel vorgeschoben. Am Freitag vermeldete jedoch die deutsche Zeitung Hamburger Morgenpost, dass der Wechsel des Südkoreaners in die Premier League fix sei. Der 23-jährige pfeilschnelle Stürmer soll noch in diesem Winter für eine stolze Ablöse von 27 Millionen Euro zu den Wolverhampton Wanderers wechseln.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Salzburg schiebt Transfer einen Riegel vor

Österreichs Serienmeister dementierte allerdings gegenüber dem Kurier, dass Hee-Chan Hwang im Winter abgegeben werden soll. „Wir geben ihn nicht ab“, lautete das klare Statement aus Salzburg. Nach dem Wechsel von Takumi Minamino zum FC Liverpool sowie einem sehr wahrscheinlichen Abgang von Erling Haaland wäre ein Transfer von Hwang ein herber Verlust für die Bullen, steuerte der Südkoreaner in der laufenden Saison doch neun Tore und 14 Assists bei.

Hwang war im Jänner 2015 aus seiner Heimat Südkorea nach Salzburg gewechselt, wo er zunächst beim FC Liefering zum Einsatz kam. Bereits ein Jahr später kam der Stürmer für den FC Red Bull Salzburg zum Einsatz, für den er bis dato in 108 Pflichtspielen 38 Tore und 21 Assists beisteuerte. Der Vertrag des 23-Jährigen bei den Bullen läuft noch bis Sommer 2021.

